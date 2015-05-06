Come posso accedere al server da dietro un proxy aziendale?
Il nostro server demo MetaTrader 5 ha diversi punti di accesso:
- accesso.metatrader5.com:443
- mt5backup.metaquotes.net:443
- 80.94.86.19:1950
Puoi specificare access.metatrader5.com:443 nelle impostazioni del conto e assegnare il conto demo tramite esso. Una volta connesso, il terminale scansionerà tutti gli access point disponibili e selezionerà quello più veloce:
L'accesso alle porte 443 è solitamente disponibile nei server proxy. Ricordatevi anche di aggiornare all'ultima versione - il supporto proxy è stato fissato nella build 268.
Ho appena installato tutto da zero (disinstallato la vecchia versione, eseguito il web installer, che ha rubato una nuova installazione e l'ha eseguita), ma ancora non funziona nulla.
Vado in Strumenti / Impostazioni, imposto access.metatrader5.com:443 nel campo Server, e provo a configurare il proxy (imposto gli stessi parametri del quadrante di lavoro).
Ecco dove si verifica l'"intoppo": apparentemente, per testare il proxy, il terminale cerca di connettersi al server di default (che è quello con la porta 1950 chiusa). Nessuna connessione viene effettuata e poi ricevo il messaggio "Proxy test failed". Nessuna connessione è stata fatta e il nuovo server access.metatrader5.com:443 non è salvato (?!) e non posso selezionarlo nella lista dei server (anche dopo aver riavviato il terminale) - non è lì.
A proposito, nonostante il fatto che non ho nessuna connessione a nessun server (nessuna scansione) il processo di apertura del conto demo inizia, la barra di progresso arriva al bordo destro e (ovviamente andando oltre) continua a bloccarsi. probabilmente non ha senso nemmeno provare ad aprire/creare conti se nessun server live.
Ma impostare l'indirizzo del server sarebbe molto appropriato sotto forma di apertura di un conto demo.
Sì, questo sarà sicuramente risolto.
Prova a scaricare di nuovo la distribuzione https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5setup.exe (300kb) - abbiamo appena aggiornato la lista dei punti di accesso predefiniti.
Il web installer cerca i punti di accesso per scaricare la distribuzione completa normalmente (dopo avergli detto le impostazioni del proxy) e trova da dove scaricare e scarica con successo.
Ma dopo aver installato il terminale, non riesco a scansionare nessuno dei server commerciali . Continuo a ricevere il messaggio "Proxy test failed" indipendentemente dalle impostazioni proxy che cerco di impostare.
Il web installer scansiona i punti di accesso CDN per scaricare le distribuzioni. Questi punti di accesso sono server web http per la distribuzione dei file di installazione, non server commerciali.
È il programma di installazione aggiornato che deve essere scaricato.
Il mio proxy scansiona bene gli access point prescritti manualmente:
Il server di trading MT5 mt5.metaquotes.net funziona sulla porta 1950. Abbiamo chiuso tutte le porte "a sinistra" della nostra azienda, compresa la porta 1950. È impossibile mettersi d'accordo con l'amministratore sulla sua apertura (politica di sicurezza...). Tunneling via HTTPort - non funziona.
MT4 era in esecuzione sulla porta 443 che è la porta che usa ICQ e quindi abbiamo questa porta (per ICQ) aperta.
Quali sono i modi per raggiungere il server in questa situazione? Chissà cosa - condividi la tua esperienza se ce n'è una ;)