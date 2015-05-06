Come posso accedere al server da dietro un proxy aziendale? - pagina 4

Nuovo commento
 

Potete dirmi come installare MT5 dalla rete aziendale (via proxy)?

 

Ritiro la mia stessa domanda, il programma di installazione in qualche modo ha rilevato il proxy e lo ha installato da solo, apparentemente prendendo le impostazioni da Internet Explorer

 
ForexTools:

Ho appena installato tutto da zero (disinstallato la vecchia versione, eseguito il web installer, che ha rubato l'installazione fresca e l'ha eseguita), ma ancora nulla funziona.

Vado in Strumenti / Impostazioni, imposto access.metatrader5.com:443 nel campo Server, e provo a configurare il proxy (ho impostato gli stessi parametri dell'esecuzione 4).

Ecco dove si verifica l'"intoppo": apparentemente, per testare il proxy, il terminale cerca di connettersi al server di default (che è quello con la porta 1950 chiusa). Nessuna connessione viene effettuata e poi ricevo il messaggio "Proxy test failed". Nessuna connessione è stata fatta e il nuovo server access.metatrader5.com:443 non è salvato(?!) e non posso selezionarlo nella lista dei server (anche dopo aver riavviato il terminale) - non è lì.



Ho provato a impostare l'indirizzo del server nello stesso modo in cui l'ho configurato, ho provato ad aprire un conto demo, la progbar va sul bordo destro e (ovviamente andando oltre) continua a bloccarsi.

Ma impostare l'indirizzo del server sarebbe molto appropriato sotto forma di apertura di un conto demo.

Stesso problema.

MT5 Build 319 riporta che il test del proxy è fallito.

MT4 funziona attraverso un proxy senza problemi

Server proxy Eserv 4.24913

 

Come funzionano gli agenti Cloud attraverso un proxy?

Genera un errore

AutorizzazioneMQL5 Cloud Network fallita (impossibile inviare la richiesta [12029])

Il terminale stesso funziona.

 
Konstantin83:

Come funzionano gli agenti Cloud attraverso un proxy?

Genera un errore

Autorizzazione MQL5 Cloud Network fallita (impossibile inviare la richiesta [12029])

Il terminale stesso funziona.

Gli agenti cloud stanno cercando di connettersi attraverso un proxy nelle impostazioni di Internet Explorer senza autorizzazione.

Stai usando l'autorizzazione proxy o non c'è nessun proxy prescritto in Internet Explorer?

 
Renat:

Gli agenti cloud cercano di connettersi via proxy dalle impostazioni di Internet Explorer senza autorizzazione.

Stai usando l'autorizzazione proxy o semplicemente non c'è nessun proxy in Internet Expolorer?

Il proxy e la porta sono prescritti nelle impostazioni di Internet Explorer. Ho prescritto questi dati nel terminale in settings-server-proxy, il login e la password sono vuoti. Il test viene eseguito e il terminale funziona, ma non posso autorizzare nel cloud, poiché l'autorizzazione MQL5 Cloud Network non è riuscita (non può inviare la richiesta [12029]) e se vado nella scheda agenti nel tester, dice "autorizzazione non riuscita".
 
Controlleremo e riprodurremo nelle nostre case.
 

Il terminale e gli agenti sono stati aggiornati alla build 527. Gli agenti nel cloud non sono autorizzati.

Impostazioni


 

Non capisco perché il problema individuato dal topic-starter esiste da così tanto tempo, "ma è ancora lì...".

Ho provato a installare MT5 attraverso un proxy, si è installato ma non vuole funzionare, il test del proxy non passa, anche se MT4 funziona senza problemi

 

Situazione simile: MT5 funziona su un computer desktop senza problemi, ma su un portatile non c'è connessione al server MetaQuotes-Demo. Non ho trovato nessuna soluzione da nessuna parte. Aiuto scaricato senza problemi per qualche motivo.

1234567
Nuovo commento