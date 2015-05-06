Come posso accedere al server da dietro un proxy aziendale? - pagina 4
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Potete dirmi come installare MT5 dalla rete aziendale (via proxy)?
Ritiro la mia stessa domanda, il programma di installazione in qualche modo ha rilevato il proxy e lo ha installato da solo, apparentemente prendendo le impostazioni da Internet Explorer
Ho appena installato tutto da zero (disinstallato la vecchia versione, eseguito il web installer, che ha rubato l'installazione fresca e l'ha eseguita), ma ancora nulla funziona.
Vado in Strumenti / Impostazioni, imposto access.metatrader5.com:443 nel campo Server, e provo a configurare il proxy (ho impostato gli stessi parametri dell'esecuzione 4).
Ecco dove si verifica l'"intoppo": apparentemente, per testare il proxy, il terminale cerca di connettersi al server di default (che è quello con la porta 1950 chiusa). Nessuna connessione viene effettuata e poi ricevo il messaggio "Proxy test failed". Nessuna connessione è stata fatta e il nuovo server access.metatrader5.com:443 non è salvato(?!) e non posso selezionarlo nella lista dei server (anche dopo aver riavviato il terminale) - non è lì.
Ho provato a impostare l'indirizzo del server nello stesso modo in cui l'ho configurato, ho provato ad aprire un conto demo, la progbar va sul bordo destro e (ovviamente andando oltre) continua a bloccarsi.
Ma impostare l'indirizzo del server sarebbe molto appropriato sotto forma di apertura di un conto demo.
Stesso problema.
MT5 Build 319 riporta che il test del proxy è fallito.
MT4 funziona attraverso un proxy senza problemi
Server proxy Eserv 4.24913
Come funzionano gli agenti Cloud attraverso un proxy?
Genera un errore
AutorizzazioneMQL5 Cloud Network fallita (impossibile inviare la richiesta [12029])
Il terminale stesso funziona.
Come funzionano gli agenti Cloud attraverso un proxy?
Genera un errore
Autorizzazione MQL5 Cloud Network fallita (impossibile inviare la richiesta [12029])
Il terminale stesso funziona.
Gli agenti cloud stanno cercando di connettersi attraverso un proxy nelle impostazioni di Internet Explorer senza autorizzazione.
Stai usando l'autorizzazione proxy o non c'è nessun proxy prescritto in Internet Explorer?
Gli agenti cloud cercano di connettersi via proxy dalle impostazioni di Internet Explorer senza autorizzazione.
Stai usando l'autorizzazione proxy o semplicemente non c'è nessun proxy in Internet Expolorer?
Il terminale e gli agenti sono stati aggiornati alla build 527. Gli agenti nel cloud non sono autorizzati.
Impostazioni
Non capisco perché il problema individuato dal topic-starter esiste da così tanto tempo, "ma è ancora lì...".
Ho provato a installare MT5 attraverso un proxy, si è installato ma non vuole funzionare, il test del proxy non passa, anche se MT4 funziona senza problemi
Situazione simile: MT5 funziona su un computer desktop senza problemi, ma su un portatile non c'è connessione al server MetaQuotes-Demo. Non ho trovato nessuna soluzione da nessuna parte. Aiuto scaricato senza problemi per qualche motivo.