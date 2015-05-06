Come posso accedere al server da dietro un proxy aziendale? - pagina 2
Sì. Quaternario ha funzionato per molto tempo senza alcun intoppo.
Forse nel controllo proxy dovrebbe essere possibile specificare esplicitamente un server commerciale e la sua porta da usare per il controllo? Altrimenti ho l'impressione che il controllo inizi con il primo server predefinito (con la porta 1950) ma non riesce a raggiungerlo e decide che il test proxy è fallito e senza controllare altri server dalla lista, fallisce e abbandona.
ancora smarty? è semplice: il nuovo prodotto mt5 è un problema... Sto cercando di risolverlo... e la soluzione non ha niente a che fare con il modo in cui pensi che i dipendenti dovrebbero lavorare :)))
allora perché il firewall aziendale
se tutto è come dite voi, potete tranquillamente andare al dipartimento IT della vostra azienda e dire che avete un problema con un nuovo prodotto della MetaQoutesSofware Corp. e che per risolverlo la vostra azienda deve disattivare la sicurezza della rete.
vai avanti e segnalalo.
Non sono io che la penso così, sono i canoni e le norme di comportamento stabilite nelle corporazioni. è naturale che la tua corporazione chiuda l'accesso ai dati indesiderati.
è una rottura di palle, leggete hacker, vi diranno come impostare connessioni VPN sicure a 80 porte e proxy anonimi e software di bypass di proxy.
dovresti comprarti qualche iota, visto che sei un dipendente di una società, penso che non ti dispiacerà una certa quantità di denaro per l'accesso =)
Non credo...
Oh, amico. Non lo capisci?! CoreWinTT - Non mi interessa affatto cosa pensi di me, del mio lavoro, dei nostri amministratori e di come la nostra direzione dovrebbe trattare il lavoro dei suoi dipendenti....
MT5 ha un problema evidente con l'accesso primario ai server di trading da sotto un proxy. Anche conoscendo l'indirizzo con la porta 443 aperta a noi non si connette a quel server! Cosa c'entra questo con le sue osservazioni? Ho solo un "sito di prova" dove questo errore può essere trovato e risolto. E lo scopo di questo thread è quello di affrontare il glitch, non di insegnarmi come non lavorare al lavoro e rompere tranquillamente l'azienda.
A Rosh: Qual è la situazione con questo problema ora? Stai cercando di fare qualcosa o l'hai rimandato "per dopo"?
Ho anche deciso di controllare come il 4 esegue il ping sul server del 5. Il ping non è andato a buon fine. o perché il 4 non ha capito la risposta del 5 (il che è molto probabile) o il tuo server del 5 non ha davvero nessun output/input anche se la porta 443 è aperta
Abbiamo riscritto l'autorizzazione del proxy un paio di build fa e tutto dovrebbe funzionare bene. Controlla di nuovo.
MetaTrader 4 non sarà in grado di scansionare i server MetaTrader 5 poiché il protocollo di controllo/handshake è stato cambiato.
Si prega di specificare:
....
Controlla di nuovo...
Abbiamo riscritto l'autorizzazione del proxy un paio di build fa e tutto dovrebbe funzionare....
Non vedo nessuna domanda o risposta alle mie domande/suggerimenti nel Service Desk o qui. Quali sono le mie possibilità di risolvere il problema o lo avete rimandato per ora?
a proposito, la distribuzione dovrebbe almeno includere alcuni dati storici per evitare di visualizzare quattro grafici vuoti con il testo "waiting for update", così potremmo almeno sviluppare "localmente" gli EA.