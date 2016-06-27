Tester di strategia (domanda per il futuro) - pagina 5
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Sarà possibile definire programmaticamente il tipo di agente - Locale/Remoto?
Perché?
L'uso di questa opzione sarebbe utile per organizzare la distribuzione dei log dei programmi MQL durante i test, limitando le chiamate di funzioni da moduli DLL esterni, ecc.
IMHO Se il concetto del tester è tale da poterlo utilizzare in diverse modalità, allora di conseguenza c'è la necessità o il desiderio di definire queste modalità programmaticamente.
1. L'early binding non permetterà il caricamento di ex5 su agenti remoti utilizzando funzioni importate da una DLL
2) I test devono essere fatti esattamente nello stesso modo sia sugli agenti locali che su quelli remoti. Altrimenti, siamo tutti in attesa di risultati miracolosi
1. L'early binding non permetterà il caricamento di ex5 su agenti remoti utilizzando funzioni importate da una DLL
2) I test devono essere fatti esattamente nello stesso modo sia sugli agenti locali che su quelli remoti. Altrimenti, siamo tutti in attesa di risultati miracolosi
Nella mia pratica uso sempre i messaggi di log estesi quando apro e modifico posizioni/ordini.
Naturalmente, come accade, il terminale stesso emette anche le proprie informazioni sull'evento. Ma in molti casi queste informazioni non sono necessarie.
È importante proprio per monitorare i messaggi dei tester (ovviamente, non stiamo parlando di log reali).
perché abbiamo troppi messaggi + i nostri messaggi e il log risultante raddoppia.
Quindi c'è una richiesta di rendere configurabile l'output dei messaggi del tester (possibilità di disattivare l'output per alcuni eventi e sostituzione con stringhe definite dall'utente)
Per cominciare, penso che sarà sufficiente disabilitare la visualizzazione dei messaggi per diversi tipi di eventi commerciali (leggi diverse funzioni) nel tester.
Questo può essere fatto creando e compilando la struttura del comportamento del tester (di tipo _TesterInfo) per diversi eventi commerciali.
O in alternativa
Poiché il mio criterio "Custom max" (così come molti altri, sono sicuro) consiste in diversi indicatori personalizzati,
che volevo vedere non solo in modalità single pass, ma anche durante l'ottimizzazione.
In modo da poter vedere realmente quale parametro ha causato l'aumento del "Custom max" in un passaggio o nell'altro.
E non solo per questo. Sono sicuro che molte persone condivideranno la mia opinione che durante l'ottimizzazione dei parametri sarebbe auspicabile tracciare indicatori come:
- diversi tipi di prelievi
- rapporto percentuale di operazioni redditizie rispetto a quelle in perdita (in diverse direzioni)
- regressione lineare della linea di crescita dell'equilibrio (ricorda il tema)
- criterio di qualità delle operazioni come il rapporto tra i punti e il tempo della posizione aperta
ecc ... ognuno ha il proprio sviluppo di indicatori ...
Vorrei chiedere agli sviluppatori...
C'è qualche speranza che questa utile opzione sia un giorno disponibile?
Non è chiaro dal tuo post - conosci la funzione OnTester().
Non solo lo so, ma considero questa innovazione quasi la metà dell'intero valore della nuova versione di MT.
Sono molto interessato (e sono sicuro che non solo io, ma molte persone) alla domanda principale... la cui essenza è stata descritta prima...
Mi dica, per favore, c'è qualche speranza?
È strano come non sia chiaro. Ho descritto esplicitamente all'inizio il "custom max" che è direttamente legato a OnTester().
Non solo lo so, ma considero questa innovazione quasi la metà dell'intero valore della nuova versione di MT.
Sono molto interessato (e sono sicuro che non solo io, ma molte persone) alla domanda principale... la cui essenza è stata descritta prima...
Mi dica, per favore, c'è qualche speranza?
Quindi implementate il calcolo della vostra funzione di fitness in OnTester e ottimizzate con essa. O non è questa la domanda? C'è una colonna separata per i valori di OnTester() nel rapporto "Risultati dell'ottimizzazione".
Quindi, implementate la vostra funzione di fitness in OnTester e ottimizzate con essa. O la domanda non riguarda questo? Per i valori della funzione OnTester() viene emessa una colonna separata nel rapporto "Optimization results".
Volevo davvero vedere, oltre al risultato, un sacco di altri indicatori utili, che non sono nel set standard. Così come quelli effettivamente sviluppati, che molti, sono sicuro, hanno.
La mia formula per calcolare il "max personalizzato" consiste in una combinazione di 7 indicatori diversi (sono sicuro come molti). Ogni passaggio "custom max" cresce sempre di più, e per controllare quali indicatori stanno migliorando, devo fermare l'ottimizzazione e guardare un singolo passaggio, non c'è altro modo (((
Apri la possibilità di visualizzare qualsiasi dei tuoi indicatori sviluppati senza fermare l'ottimizzazione, direttamente nelle colonne separate (abilitate/disabilitate).
Ogni commerciante vi ringrazierà e si inchinerà a voi per questo. Sono sicuro che non c'è nessuno che lo trova superfluo.
Dimmi, c'è qualche speranza? O non ne vale la pena...