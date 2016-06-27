Tester di strategia (domanda per il futuro) - pagina 3

BoSyA писал(а) # :
Renat, potresti dirci di più sulla funzionalità del tester? Sarà possibile caricare i dati del grafico e i dati dell'accordo dai propri file di testo, per esempio?

Non è possibile caricare grafici personalizzati - viene utilizzato solo lo storico dal conto di trading.

Tutte le operazioni sui file funzionano - si possono leggere segnali da essi senza problemi.


Spero che la prossima settimana pubblicheremo più informazioni sul tester + screenshot.

 
Ci sono piani per chiamare l'auto-ottimizzatore dall'Expert Advisor? Per esempio, abbiamo bisogno di valutare la redditività dell'Expert Advisor su un lungo periodo, soggetto alla sua regolare sovraottimizzazione. Ora è un lavoro manuale minuzioso o un lungo lavoro per stipare l'algoritmo e le quotazioni in un pacchetto matematico. Di conseguenza, la possibilità di testare (o anche ottimizzare) una strategia giocando non solo con i valori delle variabili, ma anche con regole di ottimizzazione (per esempio, per selezionare il periodo di ottimizzazione) - che sarebbe una svolta...
 

Un'altra domanda: sarà possibile impostare non una variabile come parametro di ottimizzazione, ma, per esempio, un array di migliaia di elementi (usando un algoritmo genetico, ovviamente)?

sereganlp:
Unisciti a questo desiderio. Fare l'ottimizzazione mentre si fa trading dall'EA renderebbe la vita più facile.
 
Ci sarà una "visualizzazione" implementata nello strategy tester?
 
PSIH:
Sì, la prossima build visualizzerà le compravendite sul grafico con il comando "Open on Chart", ma la visualizzazione rltime verrà dopo.
 
papaklass:

Renat, dov'è il tester multivaluta? Nel mio tester, c'è solo un'opzione di coppia.

Specificare nel codice EA su quali strumenti fare trading - il tester ora permette di fare trading su qualsiasi strumento, non solo quello specificato/selezionato.
 
Renat:
La prossima build 273 è uscita, ma non ho trovato il display degli scambi.
 
1Serg:
Date un'occhiata al comando "Apri grafico":


 
Renat:

Grazie, l'ho fatto. :)
