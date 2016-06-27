Tester di strategia (domanda per il futuro) - pagina 3
Renat, potresti dirci di più sulla funzionalità del tester? Sarà possibile caricare i dati del grafico e i dati dell'accordo dai propri file di testo, per esempio?
Non è possibile caricare grafici personalizzati - viene utilizzato solo lo storico dal conto di trading.
Tutte le operazioni sui file funzionano - si possono leggere segnali da essi senza problemi.
Spero che la prossima settimana pubblicheremo più informazioni sul tester + screenshot.
Un'altra domanda: sarà possibile impostare non una variabile come parametro di ottimizzazione, ma, per esempio, un array di migliaia di elementi (usando un algoritmo genetico, ovviamente)?
Ci sono piani per chiamare l'auto-ottimizzatore dall'Expert Advisor? Per esempio, abbiamo bisogno di valutare la redditività dell'Expert Advisor su un lungo periodo, a condizione che sia regolarmente ri-ottimizzato. Ora è un lavoro manuale minuzioso o un lungo lavoro per stipare l'algoritmo e le quotazioni in un pacchetto matematico. Di conseguenza, la possibilità di testare (o anche ottimizzare) una strategia giocando non solo con i valori delle variabili, ma anche con regole di ottimizzazione (per esempio, per selezionare il periodo di ottimizzazione) - che sarebbe una svolta...
Ci sarà una "visualizzazione" nello strategy tester?
Renat, dov'è il tester multivaluta? Nel mio tester, c'è solo un'opzione di coppia.
Sì, la prossima build visualizzerà le compravendite sul grafico con il comando "Open on Chart", ma la visualizzazione rltime verrà dopo.
È uscita un'altra build di 273 e non sono riuscito a trovare l'esposizione commerciale.
Date un'occhiata al comando "Apri grafico":
