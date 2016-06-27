Tester di strategia (domanda per il futuro) - pagina 4
Guarda il comando"Apri grafico":
Funziona bene, solo che secondo me il periodo di tempo non testato è meglio nascosto, dato che il pulsante "Home" all'inizio del test era molto comodo...
Inoltre, non c'è un doppio clic sull'ordine --> sposta in un punto del grafico (come era prima)
Ora posso semplicemente elencare gli strumenti finanziari nell'EA e l'EA farà trading su di essi, giusto? Esempio: ho un EA che apre e chiude trade su 2 incroci di MA. Posso elencare le coppie di valute all'inizio dell'EA, ed esso (l'EA) farà trading su di esse? Oppure devo prescrivere nel mio Expert Advisor l'analisi dei grafici di diverse coppie di valute e in base a questa analisi, l'Expert Advisor aprirà le operazioni. Giusto?
L'Expert Advisor stesso deve accedere agli strumenti finanziari desiderati (anche tutti), analizzarli (fare riferimento alla loro storia, ai loro indicatori) e fare affari su qualsiasi simbolo.
L'Expert Advisor non ha bisogno di sentirsi dire dall'esterno su cosa fare trading - dovrebbe prendere quello che vuole sia nel trading reale (questo era anche in MT4), sia nel tester (questo è apparso in MT5).
In MetaTrader 5 il test multivaluta funziona in modo trasparente - tutti i dati su altri simboli sono forniti su richiesta dell'Expert Advisor. Cioè, la modalità "volere e ottenere" funziona senza bisogno di operazioni manuali al di fuori di "attivare i simboli 1,2,3".
Renat, è difficile fare in modo che il tester permetta di selezionare diverse coppie di valute contemporaneamente? Lasciate che vi spieghi perché è necessario. C'è un certo algoritmo. Voglio controllare il suo lavoro con diverse valute, perché tutte le valute hanno una diversa commerciabilità. Quindi, diverse prese, fermate e così via. Ora ho bisogno di eseguire il mio algoritmo nel tester per ogni valuta e registrare i risultati. Vorrei selezionare le valute necessarie nel tester ed eseguire l'ottimizzazione su di esse con la visualizzazione dei risultati per ogni coppia di valute. Sarebbe conveniente - se lo imposto per la notte e vado a letto, otterrò i risultati per tutte le valute in una volta al mattino.
Vorrei vedere tutti gli scambi sul grafico.
Cosa vuoi dire?
ps: non abbiamo un espansore di coscienza
:)
La seconda immagine mostra che TotalTraders = 1985. Il file TesterGraphReport2010.05.13.csv ha 3856 voci/contratti.
E ci sono 4482 transazioni nel rapporto.
Ho capito il grafico. Lo zoom massimo ha aiutato. Ora tutti gli scambi sono visibili.
:)
Esponga la sua domanda nel modo più accurato possibile, per favore.
Formuli la sua domanda nel modo più preciso possibile, per favore.
OK.
Domani prenderò accordi tramite il Service Desk.