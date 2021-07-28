Auguri per MT5 - pagina 114
Strano, per me funziona. Ho premuto Alt+G sulla chiamata di funzione e sono saltato alla definizione della funzione, poi ho premuto Ctrl+- e sono tornato indietro.
Oh!"Ctrl" +"-" switch back funziona!
...Resta da chiedere che tale funzionalità sia evidenziata nell'editor.
Si potrebbero aggiungere pulsanti alla barra degli strumenti:
Rimuovere le schede dal pannello Strumenti: Notizie, Posta, Calendario, Azienda, Mercato, Segnali, Articoli, Biblioteca; o dare la possibilità di personalizzare la visualizzazione delle schede. Il pannello Strumenti è per il lavoro ed è molto sovraccarico di schede inutili. Fai l'impostazione - linee di offerta e di domanda con un fascio, non una linea orizzontale (sovraccarica il grafico se ci sono molti oggetti sul grafico).
distaccato!
e rendere commutabili i pulsanti inutili della chat e delle conquiste