Auguri per MT5 - pagina 114

Vitalie Postolache:
Strano, per me funziona. Ho premuto Alt+G sulla chiamata di funzione e sono saltato alla definizione della funzione, poi ho premuto Ctrl+- e sono tornato indietro.
О!"Ctrl +"-" saltando indietro funziona! Fantastico. Quindi la domanda è fuori discussione. Resta da chiedere che tale funzionalità sia evidenziata nell'editor.
 
Karputov Vladimir:
Oh!"Ctrl" +"-" switch back funziona!
Menu principale > Visualizza > Ultime due opzioni.
 
Karputov Vladimir:
...Resta da chiedere che tale funzionalità sia evidenziata nell'editor.

Si potrebbero aggiungere pulsanti alla barra degli strumenti:


 
Buon pomeriggio, vorrei essere in grado di attivare con un tasto di scelta rapida la cornice sopra sotto. Sarebbe molto conveniente. Per esempio ctrl z giù per la cornice, ctrlx su. O qualcos'altro. Grazie
 
Ciao!
Sto usando MetaTrader per iOS.

Quando risolverete i bug?

  1. I dati OHLC stanno scomparendo. Se passo a qualsiasi altra applicazione sul mio telefono e poi torno a MT4, la finestra dei dati OHLC scompare. Non riesci a vedere questo difetto! Forse i vostri tester inizieranno a lavorare e a risolvere questo problema? STO ALLEGANDO UNO SCREENSHOT.
  2. Quando passo da un timeframe superiore a uno inferiore, appare una finestra blu che suggerisce di passare a un'altra data con lo stesso prezzo. Perché ne ho bisogno? Perché ne ho bisogno? Perché non posso spegnere questa finestra? Non ne posso più, ad essere onesti!!! ECCO UNO SCREENSHOT.
 
aggiungere l'ordinamento radix come set standard all'ordinamento rapido
 
Rimuovere le seguenti schede dal pannello Strumenti: Notizie, Posta, Calendario, Società, Mercato, Segnali, Articoli, Biblioteca; o dare la possibilità di personalizzare la visualizzazione delle schede. Il pannello Strumenti è per il lavoro ed è molto sovraccarico di schede inutili. Fai l'impostazione - linee di offerta e di domanda con un raggio piuttosto che una linea orizzontale (sovraccarica il grafico se ci sono molti oggetti sul grafico).
 
WinProject:
Rimuovere le schede dal pannello Strumenti: Notizie, Posta, Calendario, Azienda, Mercato, Segnali, Articoli, Biblioteca; o dare la possibilità di personalizzare la visualizzazione delle schede. Il pannello Strumenti è per il lavoro ed è molto sovraccarico di schede inutili. Fai l'impostazione - linee di offerta e di domanda con un fascio, non una linea orizzontale (sovraccarica il grafico se ci sono molti oggetti sul grafico).

distaccato!

e rendere commutabili i pulsanti inutili della chat e delle conquiste

 
ed è anche molto atteso per fare livelli di griglia da livelli circolari come in tutti i terminali
 
Cari sviluppatori! Si prega di rendere possibile la connessione via terminale web agli account con autorizzazione estesa utilizzando il certificato SSL.
