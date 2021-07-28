Auguri per MT5 - pagina 115
Rimuovere le seguenti schede dal pannello Strumenti: Notizie, Posta, Calendario, Società, Mercato, Segnali, Articoli, Biblioteca; o dare la possibilità di personalizzare la visualizzazione delle schede. Il pannello Strumenti è per il lavoro ed è molto sovraccarico di schede inutili. Fai un'impostazione - linee di offerta e di domanda con un raggio piuttosto che una linea orizzontale (sovraccarica il grafico se ci sono molti oggetti sul grafico).
Quindi, questo desiderio è stato in parte esaudito, le schede possono ora essere disabilitate...
Ho un paio di suggerimenti per il Metaeditor:
In generale ero abituato a guardare i grafici in Tranzac. In esso si poteva selezionare in una finestra una lista di strumenti a cui si era interessati: azioni, ecc., e in un'altra finestra un grafico la cui finestra era collegata a quella lista, si potevano anche selezionare intere categorie di azioni. Ora Tranzac non è supportato da J2T. Non può essere implementato in MT5? È terribilmente scomodo inserire manualmente ogni azione o altro strumento ogni volta.
È possibile:
Questo richiederebbe l'inserimento manuale di circa 1000 titoli della categoria di interesse.
1. usa il pulsante - altrimenti sembra che tu stia parlando da solo.
2. Chi vi impedisce di aggiungere azioni usando lo script MQL5?
3. Puoi anche lavorare con il menu "Simboli" e selezionare le sezioni del mercato:
Anche lì non tutto è implementato correttamente. Per esempio, non posso aggiungere tutti i PENNY STOCKS. Inoltre, devo aprire una finestra separata per visualizzare ogni azione. Questo è molto scomodo.
Contatta il tuo Broker - fagli impostare le liste correttamente o usa gli script MQL5.