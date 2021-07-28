Auguri per MT5 - pagina 115

WinProject:
Rimuovere le seguenti schede dal pannello Strumenti: Notizie, Posta, Calendario, Società, Mercato, Segnali, Articoli, Biblioteca; o dare la possibilità di personalizzare la visualizzazione delle schede. Il pannello Strumenti è per il lavoro ed è molto sovraccarico di schede inutili. Fai un'impostazione - linee di offerta e di domanda con un raggio piuttosto che una linea orizzontale (sovraccarica il grafico se ci sono molti oggetti sul grafico).

Quindi, questo desiderio è stato in parte esaudito, le schede possono ora essere disabilitate...

 

Ho un paio di suggerimenti per il Metaeditor:

  • Aggiungere CTRL+DEL per cancellare una parola (per esempio CTRL+BACKSPACE ora cancella la parola dal lato sinistro, eCTRL+DEL non cancella la parola dal lato destro)
  • fissare il clic sul bordo della barra di scorrimento (se si clicca sul pixel più esterno della barra di scorrimento, non si può scorrere, bisogna allontanare il cursore dal bordo dello schermo)
 
Vorrei scorrere con la rotella del mouse attraverso la barra della finestra in ME e i grafici in MT - come le schede in un browser passando il cursore del mouse lì.
 
Vorrei essere in grado di disattivare la notifica di aggiornamento. Molto fastidioso.
 
Comunque, mi sono abituato a guardare i grafici in Tranzac. In esso si poteva selezionare in una finestra una lista di strumenti a cui si era interessati: azioni, ecc., e in un'altra finestra un grafico la cui finestra era collegata a quella lista, si potevano anche selezionare intere categorie di azioni. Ora Tranzac non è supportato da J2T. Non può essere implementato in MT5? È terribilmente scomodo inserire manualmente ogni azione o altro strumento ogni volta.
 
È possibile:

  • salvare una lista di simboli per caricarla in qualsiasi momento:

  • salvare i grafici configurati usando modelli e profili
Шаблоны и профили - Дополнительные возможности - Справка по MetaTrader 5
Шаблоны и профили - Дополнительные возможности - Справка по MetaTrader 5
  • www.metatrader5.com
Шаблоном называется набор настроек окна графика, который можно применить для других графиков. В шаблонах запоминаются: тип и цвет графика; цветовая...
 
Questo richiederebbe l'inserimento manuale di circa 1.000 azioni della categoria di interesse.
 
1. usa il pulsante - altrimenti sembra che tu stia parlando da solo.

2. Chi vi impedisce di aggiungere azioni usando lo script MQL5?

3. Puoi anche lavorare con il menu "Simboli" e selezionare le sezioni del mercato:


 
Anche lì non tutto è implementato correttamente. Per esempio, non posso aggiungere tutti i PENNY STOCKS. Inoltre, devo aprire una finestra separata per visualizzare ogni azione. Questo è molto scomodo.
 
Вячеслав Трубачёв:
Anche lì non tutto è implementato correttamente. Per esempio, non posso aggiungere tutti i PENNY STOCKS. Inoltre, devo aprire una finestra separata per visualizzare ogni azione. Questo è molto scomodo.

Contatta il tuo Broker - fagli impostare le liste correttamente o usa gli script MQL5.

