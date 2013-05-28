Il forum sembra funzionare, ma ci sono commenti - pagina 6
Poi in alternativa, nell'intestazione della sezione, dove il numero di argomenti (14) è (14 / 2) dove 2 è il numero di argomenti con nuovi post.
fare e il numero di non letto, che porterà il bumping cliccando su questo link.
un suggerimento un po' infantile: aggiungete delle faccine. animerebbe la comunicazione... ;)
Per esempio, con gli archi - come in Skype. ci sono un sacco di emozioni divertenti.
Una freccia con collegamento ipertestuale a non letto è la prima e più urgente.
Mi associo...
:)
L'argomento può essere promosso in cima cancellando il post promotore. Era questa l'intenzione?
Per favore, chiarisci cosa intendi con questo?
Basta aggiungere un commento e poi cancellarlo?
Esattamente. Morale della favola: non c'è stato nessun vero aggiornamento, e l'argomento è stato spostato nella linea superiore.
E, se non mi sbaglio, questo trucco cambia lo stato dell'icona dell'argomento "letto". Ma non posso controllare quest'ultimo per conto mio.
dati grezzi:
- IE 6
- Registrato + "ricorda utente"
- vista pagina
- F5 - aggiorna la pagina
risultato:
- Salta alla parte inglese del forum senza l'ultimo login.
- "backspace" - non è disponibile.
- Riaprire il forum MQL5 - vedi versione inglese.
- Premere "ru" - autorizzazione richiesta
...
"ricorda utente" - non funziona...
...
Verificare.
Prima c'era un altro "pliz fime minuti per aggiornare
e dopo che il login è diventato "dimenticabile", devo fare il login ogni volta,
anche se lo faccio regolarmente...