Il forum sembra funzionare, ma ci sono commenti - pagina 6

Poi in alternativa, nell'intestazione della sezione, dove il numero di argomenti (14) è (14 / 2) dove 2 è il numero di argomenti con nuovi post.

fare e il numero di non letto, che porterà il bumping cliccando su questo link.

 

un suggerimento un po' infantile: aggiungete delle faccine. animerebbe la comunicazione... ;)

Per esempio, con gli archi - come in Skype. ci sono un sacco di emozioni divertenti.

 

Una freccia con collegamento ipertestuale a non letto è la prima e più urgente.

 
api :

Una freccia con collegamento ipertestuale a non letto è la prima e più urgente.


Mi associo...

 
Le frecce saranno sicuramente realizzate.
 

:)

L'argomento può essere promosso in cima cancellando il post promotore. Era questa l'intenzione?

 
coaster :

:)

L'argomento può essere promosso in cima cancellando il post promotore. Era questa l'intenzione?


Per favore, chiarisci cosa intendi con questo?

Basta aggiungere un commento e poi cancellarlo?

 
alexvd :


Per favore, sii più specifico, cosa intendi?

Basta aggiungere un commento e poi cancellarlo?


Esattamente. Morale della favola: non c'è stato nessun vero aggiornamento, e l'argomento è stato spostato nella linea superiore.

E, se non mi sbaglio, questo trucco cambia lo stato dell'icona dell'argomento "letto". Ma non posso controllare quest'ultimo per conto mio.

 

dati grezzi:

- IE 6

- Registrato + "ricorda utente"

- vista pagina

- F5 - aggiorna la pagina

risultato:

- Salta alla parte inglese del forum senza l'ultimo login.

- "backspace" - non è disponibile.

- Riaprire il forum MQL5 - vedi versione inglese.

- Premere "ru" - autorizzazione richiesta

...

"ricorda utente" - non funziona...

 
DDFedor :
...

"ricorda utente" non funziona...


Verificare.

Prima c'era un altro "pliz fime minuti per aggiornare

e dopo che il login è diventato "dimenticabile", devo fare il login ogni volta,

anche se lo faccio regolarmente...

