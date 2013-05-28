Il forum sembra funzionare, ma ci sono commenti - pagina 7

Non c'è un ramo per testare il terminale. O c'è un nuovo ramo per ogni osservazione?

DDFedor :

"Ricorda utente" non funziona...

Grazie per il messaggio. Già fissato.

 

Mi piacerebbe vedere sulla pagina principale di mql5.ru una lista di argomenti come su https://www.mql5.com/ru/forum.

In generale, è molto scomodo (non ergonomico e non collegato), bisogna cliccare 2-3 volte prima di arrivare all'argomento desiderato... In generale, questo punto non è stato pensato.

a volte il forum dà questo. - Un link a una pagina vuota. Opera 10.10

sergeev :

a volte il forum dà questo. - Un link a una pagina vuota. Opera 10.10

Lo sto già sistemando.

 

per così dire glitchato quando si salva un profilo:(

Volevo scrivere patriotticamente che vengo dalla Russia...

 
È possibile aggiungere un indicatore di "presenza dell'utente" al forum? Cioè, l'utente è attualmente online... un po' come in ICQ.
alsu :

per così dire glitchato quando si salva un profilo:(

Volevo scrivere patriotticamente che vengo dalla Russia...

Stai usando Chrome? Purtroppo, ha problemi noti con le espressioni regolari (con lettere non latine), che non sono ancora stati risolti. Cercheremo di trovare un workaround a nostra volta.

ruslanchik :
Sarebbe possibile aggiungere un indicatore di "presenza dell'utente" al forum? Cioè, l'utente è attualmente online... un po' come in ICQ.

Questa funzionalità era nei piani. Non credo che abbiamo molto da aspettare

 
murad :

Questa funzionalità era nei piani. Non credo che abbiamo molto da aspettare.



Basta non dimenticare di aggiungere l'opzione 'resta in incognito' al tuo profilo.

Io, per esempio, non voglio essere visto...

