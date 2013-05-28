Il forum sembra funzionare, ma ci sono commenti

Nuovo commento
 

il sabotaggio stesso.


I nostri avatar rimangono sul vecchio sito.

 
Credo di sì....
 

Piccolo inconveniente, le lettere e i numeri si sovrappongono l'un l'altro.



Ho dei caratteri non standard (ingranditi), forse è per questo.

 

HideYourRichess, ho lo stesso problema. I caratteri sono standard, il browser è IE 8.

 

Anche in FF...

La dimensione del campo deve essere fissa.

 
Mi chiedo se la sezione Documentazione contiene l'ultima versione della guida di mt5?
 
HideYourRichess :
Viene aggiornato ogni volta che il sito mql5.com viene aggiornato.
 
alexvd :


Fantastico.


Accidenti, come mai hai più post di me!

 
HideYourRichess :


Oh, è fantastico.


Credo che si chiami ripartire da zero. Non alto. Non è così importante.

 

se si clicca su un argomento nella lista, l'ultimo post andrebbe direttamente a...

farebbe...

 
Vinin :


Nah, è solo divertente vedere un ragazzo con così tanti post su un nuovo forum vuoto. Ovviamente, sono gli sviluppatori.

