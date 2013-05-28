Il forum sembra funzionare, ma ci sono commenti
Piccolo inconveniente, le lettere e i numeri si sovrappongono l'un l'altro.
Ho dei caratteri non standard (ingranditi), forse è per questo.
HideYourRichess, ho lo stesso problema. I caratteri sono standard, il browser è IE 8.
Anche in FF...
La dimensione del campo deve essere fissa.
Mi chiedo se la sezione Documentazione contiene l'ultima versione della guida di mt5?
Viene aggiornato ogni volta che il sito mql5.com viene aggiornato.
Fantastico.
Accidenti, come mai hai più post di me!
Oh, è fantastico.
Amico, come mai hai più post di me?!
Credo che si chiami ripartire da zero. Non alto. Non è così importante.
se si clicca su un argomento nella lista, l'ultimo post andrebbe direttamente a...
farebbe...
Nah, è solo divertente vedere un ragazzo con così tanti post su un nuovo forum vuoto. Ovviamente, sono gli sviluppatori.
il sabotaggio stesso.
I nostri avatar rimangono sul vecchio sito.