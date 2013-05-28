Il forum sembra funzionare, ma ci sono commenti - pagina 10
Queste linee qui,
tradotto semplicemente
premendo il tasto invio.
---
e queste linee,
per farlo sembrare normale,
dovete scrivere, o meglio tradurre con shift+enter.
Queste sono le linee,
Abbiamo cambiato la formattazione del tag <P> in modo che possa funzionare correttamente come un paragrafo indentato.
Questo approccio permette di fare automaticamente un testo visivamente corretto (specialmente negli articoli), e noi abbiamo tonnellate di contenuto testuale. Shift + Invio ti dà solo un avanzamento di linea attraverso il tag <BR>.
Apparentemente, si riferiscono a grandi rientri per i paragrafi (<p>...</p>). Ok, rendiamolo un po' più piccolo.
Quando si carica un avatar nel profilo - l'immagine è spostata in basso di qualche pixel a destra.
Volevo andare direttamente negli annali del forum, ma penso che sia più appropriato qui.Per favore, cambiate questa serie di lettere.
a qualcosa di più significativo.
aEaLbaJabA aNaEaDaObbaPaNaA è "servizio non disponibile" nella codifica ISO-8859-5 → UTF-8
Sì, ma sembra più divertente :)
Ho subito pensato che fosse un divertente test amministrativo - Un rospo yolba, e nada obana. :))