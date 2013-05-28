Il forum sembra funzionare, ma ci sono commenti - pagina 10

Apparentemente, si riferiscono a grandi rientri per i paragrafi (<p>...</p>). Ok, rendiamolo un po' più piccolo
 

Queste linee qui,

tradotto semplicemente

premendo il tasto invio.

---

e queste linee,
per farlo sembrare normale,
dovete scrivere, o meglio tradurre con shift+enter.

 
kombat:

Queste sono le linee,

Abbiamo cambiato la formattazione del tag <P> in modo che possa funzionare correttamente come un paragrafo indentato.

Questo approccio permette di fare automaticamente un testo visivamente corretto (specialmente negli articoli), e noi abbiamo tonnellate di contenuto testuale. Shift + Invio ti dà solo un avanzamento di linea attraverso il tag <BR>.

murad:
Apparentemente, si riferiscono a grandi rientri per i paragrafi (<p>...</p>). Ok, rendiamolo un po' più piccolo.
Non rimpicciolire.
 
Quando si carica un avatar nel profilo - l'immagine è spostata in basso di qualche pixel a destra.
sergeev:

Quando si carica un avatar nel profilo - l'immagine è spostata in basso di qualche pixel a destra.
Già fissato. Sarà disponibile dopo il prossimo aggiornamento
 

Volevo andare direttamente negli annali del forum, ma penso che sia più appropriato qui.

Per favore, cambiate questa serie di lettere.



a qualcosa di più significativo.

 
Ho notato la stessa cosa oggi, pensavo che internet fosse fuori uso.
 
aEaLbaJaBa aNaEaDaObbaPaNa è "servizio non disponibile" nella codifica ISO-8859-5 → UTF-8
 
newdigital:
aEaLbaJabA aNaEaDaObbaPaNaA è "servizio non disponibile" nella codifica ISO-8859-5 → UTF-8

Sì, ma sembra più divertente :)

Ho subito pensato che fosse un divertente test amministrativo - Un rospo yolba, e nada obana. :))

