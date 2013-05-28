Il forum sembra funzionare, ma ci sono commenti - pagina 8

DDFedor :

grazie per il tuo messaggio. le correzioni sono state fatte e le barre di scorrimento dovrebbero ora apparire. (non dimenticare di aggiornare il contenuto della finestra del codice)

 
Continuo ad essere buttato fuori dal login...
 
kombat :
Continuo ad essere buttato fuori dal login...

Controlla se hai abilitato la modalità IP binding nelle impostazioni del tuo profilo.

 
alexvd   :

Controlla se hai abilitato la modalità IP binding nelle impostazioni del tuo profilo.


Sì, è abilitato.

Ok... Finora tutto bene, farò attenzione se c'è un problema.
 

I commenti agli articoli sembrano strani. Il browser è IE8 (attivare la modalità di compatibilità non cambia la situazione).

Grazie, siamo già consapevoli di questo e stiamo lavorando su una correzione. È probabile che l'anteprima dei commenti venga ridisegnata del tutto
 

Un'altra osservazione: in fondo alle pagine nella riga "MQL5: sistemi di trading meccanico e test di strategie di trading in MetaTrader" il link punta al sito MT4, anche se MQL5 si riferisce alla prossima versione del terminale.

lea   :

Un'altra osservazione: in fondo alle pagine nella riga "MQL5: sistemi di trading meccanico e test di strategie di trading in MetaTrader" il link punta al sito MT4, anche se MQL5 si riferisce alla prossima versione del terminale.

Grazie, l'abbiamo corretto.

 
Nella sezione Articoli , quando clicco suI miei articoli, non mostra l'ultima revisione (pronta per la pubblicazione) sul lato destro, ma l'ultima bozza
