Il forum sembra funzionare, ma ci sono commenti - pagina 8
grazie per il tuo messaggio. le correzioni sono state fatte e le barre di scorrimento dovrebbero ora apparire. (non dimenticare di aggiornare il contenuto della finestra del codice)
Continuo ad essere buttato fuori dal login...
Controlla se hai abilitato la modalità IP binding nelle impostazioni del tuo profilo.
Sì, è abilitato.Ok... Finora tutto bene, farò attenzione se c'è un problema.
I commenti agli articoli sembrano strani. Il browser è IE8 (attivare la modalità di compatibilità non cambia la situazione).
Un'altra osservazione: in fondo alle pagine nella riga "MQL5: sistemi di trading meccanico e test di strategie di trading in MetaTrader" il link punta al sito MT4, anche se MQL5 si riferisce alla prossima versione del terminale.
Grazie, l'abbiamo corretto.