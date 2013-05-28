Il forum sembra funzionare, ma ci sono commenti - pagina 3
E manca anche il link alla lista degli argomenti.
Nota le icone accanto all'argomento della discussione.
perché la prima pagina ha 11 post, ma la seconda pagina ne ha 10? è possibile fare un indicatore individuale "numero di commenti per pagina"?
La prima pagina è 1 argomento + 10 commenti. Tutte le altre pagine hanno solo commenti.
Dovrò pensare alle impostazioni individuali
Nota le icone accanto all'argomento della discussione.
Questo è estremamente scomodo. Quando si legge una pagina, bisogna scorrere per arrivare alla lista degli argomenti.
Penso che sia un po' sconsigliato andare al link "Discussione generale". Sembra che la privazione del clic debba essere fatta...
Passa qualcosa, diciamo un'ora, e appare "argomenti in grassetto",
Voglio dire, è come se ci fossero nuovi post, entri ed è lo stesso vecchio...
intoppo?
Oh, è veloce! Il forum è proprio come MQL5
Probabilmente è perché è ancora vuoto... in generale, la velocità del forum mql4 è molto alta!
--
il vecchio forum rimarrà in parallelo?
--
Mi piacerebbe vedere nel nuovo forum MQL5
campi
SKYPE
ICQ
Dov'è la freccia preferita che dice che ci sono messaggi non letti nel thread?
Combattenti frontali invisibili che lavorano... :)