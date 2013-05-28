Il forum sembra funzionare, ma ci sono commenti - pagina 3

Nuovo commento
 
HideYourRichess :
E manca anche il link alla lista degli argomenti.


Nota le icone accanto all'argomento della discussione.



 

perché la prima pagina ha 11 post, ma la seconda pagina ne ha 10? è possibile fare un indicatore individuale "numero di commenti per pagina"?

[Eliminato]  
DDFedor :

perché la prima pagina ha 11 post, ma la seconda pagina ne ha 10? è possibile fare un indicatore individuale "numero di commenti per pagina"?

La prima pagina è 1 argomento + 10 commenti. Tutte le altre pagine hanno solo commenti.

Dovrò pensare alle impostazioni individuali

 
alexvd :


Nota le icone accanto all'argomento della discussione.




Questo è estremamente scomodo. Quando si legge una pagina, bisogna scorrere per arrivare alla lista degli argomenti.

 
Oh, e il salto all'ultimo commento non letto nel thread - dove?
 

Penso che sia un po' sconsigliato andare al link "Discussione generale". Sembra che la privazione del clic debba essere fatta...

 

Passa qualcosa, diciamo un'ora, e appare "argomenti in grassetto",

Voglio dire, è come se ci fossero nuovi post, entri ed è lo stesso vecchio...

intoppo?

 

Oh, è veloce! Il forum è proprio come MQL5

Probabilmente è perché è ancora vuoto... in generale, la velocità del forum mql4 è molto alta!

--

il vecchio forum rimarrà in parallelo?


--


Mi piacerebbe vedere nel nuovo forum MQL5

campi

SKYPE

ICQ

 

Dov'è la freccia preferita che dice che ci sono messaggi non letti nel thread?

 
kombat :

Passa qualcosa, diciamo un'ora, e appare "argomenti in grassetto",

Voglio dire, è come se ci fossero nuovi post, entri ed è lo stesso vecchio...

intoppo?


Combattenti frontali invisibili che lavorano... :)

12345678910
Nuovo commento