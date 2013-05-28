Il forum sembra funzionare, ma ci sono commenti - pagina 5
Perché non continuiamo i thread qui?
Il beta testing di MetaTrader 5 è iniziato
Elenco dei cambiamenti in MetaTrader 5 Client Terminal builds
https://www.mql5.com/ru/docs
Due link in più nel navigatore a sinistra sono chiaramente necessari:
- caricare come *.chm
- caricare come *.pdf (se necessario)
D'accordo!
È da intendersi nel senso che ci saranno servizi come l'accesso dal terminale da parte di μl,
come la lettura dei tassi di interesse attuali e altre informazioni relative al mercato?
O si tratta di servizi come una libreria di codici?
A proposito, c'è una proposta di accumulare "codice stabilito" sviluppato dagli utenti,
e disponibile per l'aggiornamento attraverso il terminale, una specie di repository...
Non riveleremo ancora l'intera lista di servizi, mostreremo tutto quando rilasceremo nuove versioni.
Infatti, le nuove versioni di MQL5.community saranno disponibili ogni 1-3 giorni.
A quanto pare non si può cliccare su General Discussion per aggiornare la pagina. Devi premere f5 - fastidioso.
Un promemoria sul 'bumping' con le immagini...
Che mostrano dove e cosa non si vede...
Guarda la home page, nessun nuovo post.
Aprite il thread e ci sono...
Ci sono ancora problemi con il caching e gli stati di lettura, che portano a questi effetti. Lo sistemeremo nei prossimi giorni.
ok!
Nessuna fretta, basta che non venga dimenticato...
Renat, vorrei toccare un altro argomento - le FAQ. È semplicemente una cosa necessaria. Avendo trattato una volta un argomento o una domanda, è molto più facile rispondere a una persona con un link che descrivere di nuovo l'argomento. Cosa ne pensate?
Ho già spiegato la nostra politica sulle FAQ:
Le FAQ sono una cosa completamente impraticabile e non scalabile. Si potrebbe obiettare che nessuno andrebbe a leggere subito una FAQ.
Una FAQ di dimensioni decenti diventa essa stessa un mostro, che richiede struttura e ricerca. Come al solito, "se uccidi il drago, diventi il drago".
Abbiamo la nostra comprensione pratica e collaudata nel tempo di come affrontare la sfida di fornire informazioni e formazione su vasta scala e gratuitamente.
Tieni presente che nella pagina principale del forum gli argomenti sono ordinati per data di ultima modifica (data dell'ultimo commento), e nella categoria del forum ("Discussione generale" in questo caso), sono ordinati per priorità e solo dopo per data di modifica. Lo stato di lettura di un particolare utente non influenza l'ordine degli argomenti - gli argomenti non letti non vanno in alto.
Gli screenshot pubblicati sopra sono conformi a queste regole. L'unico punto è il topic "Formato per la memorizzazione dei dati storici" - sembra essere stato creato proprio quando è stato fatto il primo screenshot, ma il secondo non è ancora stato fatto