Intelligenza artificiale 2020 - ci sono progressi? - pagina 22
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Non ignora il punto - sta cercando guai con i suoi stessi soldi
Ti sbagli, sta cercando guai con i soldi degli investitori.
Ti sbagli, sta cercando guai con i soldi degli investitori.
No, non mi sbaglio - bisogna anche capire che lui stesso è un azionista, ci passa anche il suo tempo (un uomo di idee) - come nessun altro si adatta al ruolo. )))
PS^ Ho solo pensato^ che cercare guai per se stesso con i soldi degli investitori è ok????
In realtà, sì. Ci sono molte persone che non sanno dove spendere i loro soldi. Dovete aiutarli.
Ma non ha niente a che vedere con l'intelligenza, artificiale o naturale.
In effetti, l'intelligenza artificiale è stata inventata da tempo e ampiamente utilizzata.
Guardate la TV e leggete internet, vi dice come fare le cose e voi tutti obbedite.
La vostra intelligenza è diventata artificiale).
In effetti, l'intelligenza artificiale è stata inventata da tempo e ampiamente utilizzata.
Guardate la TV e leggete internet, vi dice come fare le cose e voi tutti obbedite.
La vostra intelligenza è diventata artificiale).
Come prendere un prestito e andare in Turchia...
Questi sono manubri per il cervello, più cubi ci sono più è pesante.
È tutto diverso. Di solito gli scienziati non sono davvero interessati ai soldi. Guarda, ti sembra così?
Pensi che sia tornato a casa dal lavoro la sera e abbia scritto questi video? O cosa vuoi dire?
No, non mi sbaglio - bisogna anche capire che lui stesso è un azionista, anche spendere il suo tempo su di esso (un uomo di idee) - come nessun altro si adatta al ruolo. )))
PS^ Ho solo pensato^ cosa c'è di normale nel cercare guai per se stessi con i soldi degli investitori????
Lavora solo come responsabile delle pubbliche relazioni))
PS^ Ho solo pensato^ che va bene cercare guai per se stessi sui soldi degli investitori????
Non c'è molto di sbagliato nell'approccio al problema....
Per esempio:
L'idraulico...? Sta cercando guai per i soldi degli investitori?
No, sta facendo un lavoro che capisce e per il quale viene pagato...
Investitore...? Non capisce come si lavora in questo campo specifico, ma sa che può fare un profitto qui...
Il trader sa come fare soldi in questo settore, non solo per se stesso, ma anche per l'investitore... dato il suo (dell'investitore) capitale destinato a questo settore...