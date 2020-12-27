Intelligenza artificiale 2020 - ci sono progressi? - pagina 22

Alexandr Andreev:

Non ignora il punto - sta cercando guai con i suoi stessi soldi

Ti sbagli, sta cercando guai con i soldi degli investitori.

 
Sergey Chalyshev:

No, non mi sbaglio - bisogna anche capire che lui stesso è un azionista, ci passa anche il suo tempo (un uomo di idee) - come nessun altro si adatta al ruolo. )))

PS^ Ho solo pensato^ che cercare guai per se stesso con i soldi degli investitori è ok????

 

In realtà, sì. Ci sono molte persone che non sanno dove spendere i loro soldi. Dovete aiutarli.

Ma non ha niente a che vedere con l'intelligenza, artificiale o naturale.

 

In effetti, l'intelligenza artificiale è stata inventata da tempo e ampiamente utilizzata.

Guardate la TV e leggete internet, vi dice come fare le cose e voi tutti obbedite.

La vostra intelligenza è diventata artificiale).

 
Le nostre vite sono state a lungo piene di intelletti creati dall'uomo. Siamo così abituati a loro che non li notiamo nemmeno.
 
Sergey Chalyshev:

Come prendere un prestito e andare in Turchia...

 

Questi sono manubri per il cervello, più cubi ci sono più è pesante.

 
Aleksei Stepanenko:

È tutto diverso. Di solito gli scienziati non sono davvero interessati ai soldi. Guarda, ti sembra così?

Pensi che sia tornato a casa dal lavoro la sera e abbia scritto questi video? O cosa vuoi dire?

 
Alexandr Andreev:

No, non mi sbaglio - bisogna anche capire che lui stesso è un azionista, anche spendere il suo tempo su di esso (un uomo di idee) - come nessun altro si adatta al ruolo. )))

PS^ Ho solo pensato^ cosa c'è di normale nel cercare guai per se stessi con i soldi degli investitori????

Lavora solo come responsabile delle pubbliche relazioni))

 
Alexandr Andreev:


Non c'è molto di sbagliato nell'approccio al problema....

Per esempio:

L'idraulico...? Sta cercando guai per i soldi degli investitori?

No, sta facendo un lavoro che capisce e per il quale viene pagato...

Investitore...? Non capisce come si lavora in questo campo specifico, ma sa che può fare un profitto qui...

Il trader sa come fare soldi in questo settore, non solo per se stesso, ma anche per l'investitore... dato il suo (dell'investitore) capitale destinato a questo settore...

