Intelligenza artificiale 2020 - ci sono progressi? - pagina 23
In effetti, l'intelligenza artificiale è stata inventata da tempo e ampiamente utilizzata.
Guardate la TV e leggete internet, vi dice come fare le cose e voi tutti obbedite.
La vostra intelligenza è diventata artificiale).
C'è una categoria di persone il cui cervello è in una scatola e viene usato da altre persone. L'altra categoria è in grado di pensare e prendere decisioni da soli.
In qualche modo la cosa principale è che tutti parlano di lui e tutti ne parlano...
Non credo che sia vero... Molto probabilmente non gli importa cosa si dice di lui o se qualcuno parla di lui. L'uomo ha soldi e interessi, semplicemente non si nega nulla :).
Il mio punto è che non c'è nessuna cospirazione. Tutti fanno qualcosa che li interessa. Alcuni stanno cercando di fare un robot aiutante, altri stanno cercando di replicare la natura ed esplorare le possibilità di creare intelligenza. Soprattutto, non c'è nessuna cospirazione. Questo è quello che volevo dire.
Probabilmente state ipotizzando una specie di cospirazione, come nei film - in una stanza sul retro con le finestre oscurate, a lume di candela, con un giuramento, mettendovi la mano sul cuore.
Ed è semplice, quando alcune persone che hanno più potere sugli altri non dicono agli altri tutti i loro piani, è già una cospirazione. Ma non è nemmeno un grosso problema, tutti lo fanno, e i genitori non raccontano ai loro figli tutti i loro piani, anche per quanto riguarda quegli stessi figli.
Ah, se solo. Ma è possibile gestire in modo tale che la gente pensi che sia il loro pensiero. E proprio in questo momento è molto difficile affermare che i miei pensieri, sono i miei pensieri.
Sì, e i generatori psicotronici sono stati utilizzati dagli zar fin dal Medioevo: feste di massa, processioni, manifestazioni, e soprattutto monasteri sostenuti dallo zar.
È così semplice,
Questo è quello che sto dicendo. Questo faceva parte della mia conversazione con Sergei.
Guarda Jacques Fresco... Dice che le persone non possono avere pensieri propri, cioè pensiamo noi stessi, ma pensiamo nei limiti della nostra visione del mondo, che è formata dall'ambiente che ci circonda. Ne consegue che i pensieri non sono i nostri, ma non c'è ragione per le cospirazioni...
Beh, questa è solo l'opinione di un uomo, puoi essere d'accordo o no:)
Jacques Fresco non ha certo pensieri propri.