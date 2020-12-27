Intelligenza artificiale 2020 - ci sono progressi? - pagina 49

Maxim Dmitrievsky:

Su cosa non sei d'accordo allora?

Perché la parola personalità è tra virgolette?
[Eliminato]  
Реter Konow:
Perché la parola personalità è tra virgolette?

secondo le regole della lingua russa

 
Maxim Dmitrievsky:

secondo le regole della lingua russa

Seriamente? Sicuramente non dal contesto?
 
Maxim Dmitrievsky:

Sei stupido?

Ooh! Ti è stata posta una domanda culturale - perché mettere la parola Personalità tra virgolette?
[Eliminato]  
Fast235:

Max, non cancellare i messaggi.

Ho aggiunto molto, ammetto di aver sbagliato, mi dispiace.

Anche se devi essere trascinato tutto il tempo.
Come ti hanno fatto uscire dalla gabbia?
 
transcendreamer:
Gorgia è stato un po' veloce a saltare alle conclusioni sbagliate. Sta giudicando tutti gli altri da se stesso.
 
Vladimir Baskakov:
Come ti hanno fatto uscire dalla gabbia?

probabilmente ha dato segni di un uomo, e ci andrai presto, prova, non so nemmeno chi ti tirerà fuori), per quanto tu sia offeso

 

https://3dnews.ru/1015293

Si profila una svolta. Se questa tecnologia è combinata con lo stesso quadro concettuale innovativo del MoD, abbiamo la prossima generazione di AI.

GlobalFoundries собралась делать аналоговые ИИ-процессоры, которые на порядки эффективнее обычных
  • 3dnews.ru
Некоторые наши читатели скептически отнеслись к недавней заметке о том, что заводы GlobalFoundries могут стать кузницей терминаторов, а зря. Компания GlobalFoundries снова спешит удивить глубиной интереса к теме искусственного интеллекта и производства кремниевых «мозгов». На этот раз вместе с бельгийскими разработчиками. Совместным...
 
È strano che i progressi sui computer quantistici si siano fermati. Sono stati promessi risultati incredibili, da Dio, ma tutto tace. Svolge istantaneamente tutte le combinazioni di stati complessi di bit grazie alla proprietà quantistica della sovrapposizione, ma tranne che per la rottura di codici, non è stato ancora trovato alcun uso...

E la tecnologia di cui sopra è interessante, nemmeno per la sua velocità o precisione, ma perché cerca di combinare memoria e processore in una sola entità. Se riesce concettualmente, una svolta nell'IA è assicurata, e non importa se il sistema è digitale o analogico.
