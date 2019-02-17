Ha senso passare dalla MT4 alla MT5? Perché sei passato alla MT5? - pagina 8
Per lo più il riconoscimento dei modelli.
Cerca su google foto e vedrai che google può trovare una faccia di qualsiasi persona tutte le foto con quella faccia in tutti i tuoi archivi fotografici. Quanti trilioni di operazioni pensate che ci vogliano i server di Google per farlo?
Molto. Molto.
Ma è necessario per il trading? È necessario per la piattaforma di trading? O anche mt5 deve scavare nell'archivio delle foto?
Il pattern recognition è applicabile al trading, ma l'esempio di un archivio fotografico è irrilevante.
Anche se, se vogliamo scherzare con collezioni di tick di molti anni e "multivaluta", possiamo aggiungere miliardi/trilioni di operazioni a ogni tick.
Comunque, ho trovato la risposta alla domanda. MT5 è più veloce di MT4. Grazie a tutti ragazzi!
Per esperienza personale, la velocità di calcolo gioca un ruolo enorme, anche se ora non lo pensi. Un esempio semplificato è un vecchio e un nuovo computer. Uno impiega 5 secondi per caricarsi ogni mattina, l'altro 30. Si finisce per risparmiare 25 secondi ad ogni avvio. E moltiplicate questo tempo per un paio di anni di utilizzo, ottenete un enorme buco temporale di tempo di lavoro. Quindi passerò alla MT5.
Non mi aspettavo che...
Voglio avvicinarvi alla realtà date le discussioni del thread Cosa servirebbe per far sì che tutti passino finalmente a MT5? (raccogliendo opinioni):
L'architettura del 5 è un ordine di grandezza più efficiente del 4. Tutti i processi sono stati riprogettati per consentire il trading con ritardi minimi.
Con (o senza) operazioni asincrone si può raggiungere un massimo di diverse migliaia di scambi al secondo. Tutto è costruito per la velocità, compresa la priorità degli scambi.
Non è nemmeno vicino ad essere fatto in 4.
Questo perché 5 usa un compilatore di livello C++ che rende il codice estremamente efficiente. F4 usa il vecchio sistema di runtime senza ottimizzazione del codice.
Una maggiore velocità significa una latenza ridotta e una migliore qualità di esecuzione.
Coloro che sono impegnati nello sviluppo profondo conoscono la dimensione dei dati memorizzati nelle directory dei cinque. Ci sono spesso decine di gigabyte di dati storici, compresi i dati di tick completi.
La memorizzazione e la visualizzazione dei dati di tick completi da parte di Five è una caratteristica non escludibile. Non fate l'errore di pensare che perché i dati dei tick non sono mostrati sul grafico, significa che non esistono.
Ecco un semplice codice eseguito su un conto reale presso il broker Otkritie e il simbolo RTS Splice, che è un collante di tutti i contratti futures dell'indice RTS per molti anni:
produce 472 milioni di zecche:
Sì, 472 milioni di zecche in una query. Fate quello che volete con loro dopo.
Ti dà il controllo assoluto sui dati. Si possono avere anche miliardi di zecche. Basta riuscire a dare un calcio al broker per prendersi cura dei dati storici. È la SUA OPERA DIRETTA E IL SUO MANDATO.
Due righe di codice e tutti i dati sono nelle vostre mani. Chi sta parlando della complessità di MQL5?
Non esiste una cosa del genere nel 4.
Questo ti permette di correre strategie molto complesse e avere più garanzie che la tua strategia non sia autodistruttiva.
Voi scrivete direttamente il codice e il tester si occupa di tutta la complessità di modellare tutta la varietà del mercato.
Periodicamente i commercianti si vantano di poter scrivere il loro semplice tester molte volte più velocemente, ma è tutto a livello di una corsa economica del ciclo per bar. Per non parlare della completa esclusione di tutta la varietà di condizioni di mercato, strumenti e requisiti di margine.
E non abbiamo solo la modellazione più dettagliata, compresa la conversione precisa di tutti i profitti nella valuta di bilancio, ma anche la raccolta di tutte le informazioni statistiche insieme alla storia dei cambiamenti fluttuanti del patrimonio netto.
Questo non è nemmeno vicino a quello che abbiamo in MetaTrader 4.
La modalità di trading con un determinato ritardo ci permette di squalificare completamente la maggior parte delle strategie scalper che sono favolose nel tester, ma disastrose nell'ambiente di trading reale.
Anche l'aggiunta di 50-100 ms di ritardo sarebbe sufficiente a degradare drammaticamente molte strategie.
La potenza di questa funzione si basa sulla simulazione accurata dell'ambiente di mercato, quando anche Sleep(ms) nel tester funziona come nella realtà. Siamo in grado di parallelizzare lo sviluppo del mercato creando ritardi per l'Expert Advisor stesso, il che gli permette di eseguire l'esecuzione reale in modo qualitativo.
Giocate con il vostro ritardo di rete e aumentatelo un paio di volte per testare la robustezza del vostro robot. Controlla la qualità delle requote e dei rimbalzi allo stesso tempo.
Ce l'avete in 4? No, certo che no.
Questo è molto importante quando si fanno analisi complesse o si analizzano più simboli e timeframes. Puoi tenere e gestire migliaia di grafici (simbolo + periodo) ed essere sicuro che siano disponibili istantaneamente.
Alcuni commercianti dicono che non hanno bisogno di molto e che i miseri dati dei quattro sono sufficienti per loro. Ma in realtà la posta in gioco nell'analisi dei dati è in continuo aumento.
La mia opinione è che la quantità di dati in un cinque non è ancora sufficiente. Lavoriamo costantemente per migliorare l'efficienza e la velocità di consegna dei dati. Stiamo costantemente sintonizzando le prestazioni in modo che enormi dati siano sempre a portata di mano e rapidamente disponibili da MQL5.
Il costo principale dello sviluppo della strategia è l'ottimizzazione delle strategie. Questo è il settore in cui abbiamo investito molto.
Potete usare tutti i vostri core locali, costruire una fattoria di calcolo nella vostra area locale o collegare la rete MQL5 Cloud Network. Questo permette di accelerare l'ottimizzazione di decine o centinaia di volte.
I trader non lo sanno molto bene, ma MetaTrader 5 ha un potente sistema di aggregazione di diversi fornitori di liquidità e un sistema flessibile di trasferimento delle transazioni a diversi fornitori.
ECN, l'aggregazione della liquidità e il motore di corrispondenza permettono l'esecuzione efficiente di strategie di esecuzione al miglior prezzo e supportano più mercati da un singolo conto.
Puoi richiedere enormi volumi di dati grafici storici (limitati al 1970) e lo storico delle transazioni.
Hai un milione di transazioni nella storia del tuo conto? Non è un problema. Basta aggiungere più memoria.
Puoi gestire il tuo grafico in modo molto più efficiente, e disabilitare del tutto il grafico per il bene delle tue costruzioni.
Usate la finestra come volete con oggetti grafici o kanvas.
Ecco la libreria standard di MQL5. C'è la matematica a livello di linguaggio R, collezioni di dati, OpenCL, grafica ecc.
La maggior parte dei trader non sa che abbiamo implementato centinaia di funzioni matematiche e statistiche del pacchetto R nel codice sorgente. Vi permettono di fare molti calcoli complessi molto più velocemente (da 5 a 50 volte più velocemente) di quello che è disponibile in R.
Sì, i programmi scritti nel codice sorgente MQL5 fanno saltare la velocità dell'implementazione C++ di R fino a 50 volte.
In Five, puoi creare facilmente i tuoi simboli, comprese le pile di prezzi. Crearli dal codice MQL5 e inserirli in rltime dal codice MQL5. Si possono costruire simboli sintetici usando formule.
In altre parole, MetaTrader 5 è stata a lungo una piattaforma analitica indipendente dove è possibile analizzare qualsiasi altro dato. Qualsiasi programma MQL5 può gestire i feed di dati.
Bisogna rendersene conto:
È davvero divertente ascoltare le dichiarazioni sulla semplicità di MQL4, quando la complessità di MQL5 è esattamente la stessa. LA COMPLESSITÀ DI MQL5 È ESATTAMENTE LA STESSA.
Oppure dobbiamo ammettere che un paio di parametri aggiuntivi sono un problema universale per un programmatore. No, certo che no. Questa è una bella leggenda per coloro che stanno calpestando i vecchi.
Meno del 2% degli utenti usa l'editor di codice. La maggior parte dei commercianti scarica roba off-the-shelf dal mercato e da kodobase senza analizzare il codice.
Le storie sul semplice MQL4 sono eccezionalmente ridicole. Le discussioni sull'OOP sono assolutamente fuori luogo, soprattutto perché è stato in MQL4 per molto tempo. Qualsiasi programmatore al giorno d'oggi deve conoscere l'OOP di default.
Solo un programmatore sufficientemente abile può creare un programma di qualità accettabile. Non fatevi ingannare dalla possibilità di "scrivere codice accettabile senza conoscenze di programmazione".
Ho passato 28 anni a programmare quotidianamente e so che la mia affermazione è la realtà.
Siccome questa piattaforma ha così tanti difetti tecnologici, si sono imbrigliati nella nicchia degli add-on/fori e si stanno alimentando direttamente su di essa.
Sì, spendono una discreta quantità di risorse per convincere broker e trader che "MetaTrader 4 è meglio". Perché i loro affari crolleranno. E qui siedono sotto il nome di commercianti indipendenti, lavorando all'opposizione.
Non abbiamo la capacità di combattere questo in modo aggressivo, anche se siamo particolarmente zelanti e sappiamo molto bene cosa e come dicono ai broker e ai commercianti.
Per esempio, ricordate la protesta che i venditori di antivirus hanno sollevato per 10 anni quando Microsoft ha reso la loro piattaforma più sicura e ha tolto le loro caratteristiche di sicurezza. Solo rabbia virtuosa e un sacco di PR.
Tutto è grande quando è guidato dalle regole del venditore-acquirente e del mercato.
Ma per un libero commerciante MQL manca o ostacola:
1. mancanza di multithreading,
Assenza di eventi utente,
Assenza di funzioni di callback (era stato promesso un anno fa). 4,
4 Assenza di API (per quanto ho capito, non esiste e non esisterà pure, quindi...), ma almeno pp. 1 e 3.
1. non sarà
2. molto probabilmente non lo farà, si sono arresi
3. MQL5 è API
Se volete un'API senza terminale, allora scrivetela così, non nascondetevi dietro un presunto argomento di terzi. Non ci sarà un'API pura senza un terminale e questo è stato detto molte volte.Per coloro che sperano ancora in una continuazione della vacanza con MT4: Dal 1 marzo, il supporto per le vecchie versioni dei terminali MetaTrader 4 desktop e Android sarà interrotto
Ci sarà presto una vera chicca per gli utenti di R con dei regali.
Aspettatevi buone notizie!
Grazie, capisco.
No, non voglio API di per sé, ma API nel terminale e trading tramite il terminale. È molto conveniente non solo per gli automi, ma anche per il trading manuale ed è necessario per l'interazione con programmi di analisi esterni e operazioni semi-automatiche. Ma, non importa, non lo farà comunque. Appena spiegato.