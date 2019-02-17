Ha senso passare dalla MT4 alla MT5? Perché sei passato alla MT5? - pagina 11

Nuovo commento
 
Renat Fatkhullin:

Questa è una realtà universale, non una politica aziendale.

Se pensate che ci sia un modo per addestrare massicciamente persone non addestrate a programmare ad un livello (semi)professionale, questa è una favolosa assurdità.

Dite che "c'è un modo per fare dei fisici da persone non formate", sarete solo derisi e avrete il dito storto.

Ma quando si tratta di programmazione, improvvisamente tutto cambia e la gente comincia a credere nella possibilità.

A quanto pare, il fatto che l'intero settore IT su scala globale viva nella propria realtà sotto l'influenza della mega pirateria "tutto è possibile qui" ha un effetto.

Renat, perché ti preoccupi? Avresti dovuto sviluppare MQL5 usando qualcosa come AutoLisp )))). Quello sarebbe stato un ululato...

Функция - имя операции (в том числе и арифметической), которая должна быть выполнена.

Произведение трех чисел 2*3*4 соответствует выражению:  (* 2 3 4) 
Вложенные выражения 4*(3-(2.2+1.1)) записываются так:      (* 4 (- 3 (+ 2.2 1.1 )))

Avevo un mouse rotto nel 2000, e allora, nella benedetta URSS, non potevo comprare nulla. E ho dovuto inviare urgentemente alcuni disegni di hackwork a una fabbrica in formato AutoCad. Quindi? Ho imparato l'abominevole Lisp per un giorno, e usando la linea di comando, ho finito il mio disegno senza un mouse. Questo è tutto...

È tutta un'inezia, non vale nemmeno lo starnuto della mia mosca domestica. Quando MQL5 avrà il multi-threading? Subito in un modo più maturo, senza pasticciare con thread, mutex e simili. Al livello di C# 5-7?

 
Vitaly Muzichenko:

Faresti meglio ad attivare la ricezione dei messaggi privati:)

Vitaly, come si esprime? Ci sono e-mail dal 02.04.2019. Non ho spento nulla e non so come fare.

[Eliminato]  
Renat Fatkhullin:

Per gli utenti di R ci sarà presto una vera vacanza con regali.

Aspetta una bella notizia!

Renat, e per gli utenti Python? :)) Molte persone qui fanno il tifo per R, ma in generale Python è lo standard de facto per la statistica, e specialmente per il MoD. + Python è più veloce.

Per esempio per C++ c'è Python.h, cioè un'API completa. Vorrei lo stesso in MQL, ma è un sogno.

https://docs.python.org/3.7/extending/extending.html


1. Extending Python with C or C++ — Python 3.7.2 documentation
  • docs.python.org
It is quite easy to add new built-in modules to Python, if you know how to program in C. Such extension modules can do two things that can’t be done directly in Python: they can implement new built-in object types, and they can call C library functions and system calls. To support extensions, the Python API (Application Programmers Interface...
 
Maxim Dmitrievsky:

Renat, e per gli utenti Python? :)) Molte persone qui fanno il tifo per R, ma in generale Python è lo standard de facto per la statistica e specialmente per il MoD. + Python è più veloce.


Maxim, questo è tutto vuoto, sia con R che con Python. È tutto facile da fare così com'è.
[Eliminato]  
Yuriy Asaulenko:
Maxim, questo è tutto vuoto, sia con R che con Python. Tutto questo è già facile da fare.

fammi un booster in mql, per favore

anche doppio duello DQN voglio.

 
Maxim Dmitrievsky:

fammi un booster in mql, per favore

anche il doppio duello DQN vuole

Soldi). Ok, stavo solo scherzando. Ho altre cose per la testa in questo momento, ma se lo farò, vi copierò.
[Eliminato]  
Yuriy Asaulenko:
Soldi). Ok, stavo solo scherzando. Ho altre cose per la testa in questo momento, ma se lo faccio, ve lo copierò.

Se è fatto con freddezza, non è male).

 
Renat Fatkhullin:

Renat, ci sono piani per una IPO di MQ.

Comprerei le tue azioni, e penso che non sarei l'unico ))

 
Nikolai Semko:

Renat, ci sono piani per una IPO di MQ.

Comprerei le tue azioni, e penso che non sarei l'unico )).

Ecco dove investire da "ora":cibo sano

«Вкусвилл» планирует провести IPO
«Вкусвилл» планирует провести IPO
  • 2019.02.07
  • blog.dti.team
«Вкусвилл» собирается разместить акции на бирже. Если компания осуществит свои планы, это будет первое с 2014 года IPO российского продуктового ритейлера. Детали неизвестны — переговоры с инвесторами пока на начальном этапе. По данным Коммерсантъ, ритейлер разместит на Московской бирже до 25% уставного капитала, размещение состоится...
 
Renat Fatkhullin:

Dove sono i dettagli tecnici e le prove?

I vostri registri non vengono cancellati.

Ecco, era mercoledì, non giovedì, errore mio. File E:\Forex\School\MT5_Develop\Tester\logs\20190206.log. Nell'ultima corsa di17:11:24.609, ho premuto Stop manualmente perché la barra di caricamento si è bloccata a 2/3.

E poi eseguito di nuovo stasera con la stessa data, tutto è andato bene.

FS 0 15:03:52.064 Tester EURCHF: iniziato il download preliminare della storia M1

LJ 0 15:12:17.498 Tester EURCHF: il download preliminare della storia di M1 si è fermato a causa del timeout

KF 3 15:12:17.498 Tester EURCHF: nessun dato storico dal 2015.01.14 00:00 al 2015.01.16 00:00

FP 0 17:10:20.094 Tester EURCHF: iniziato il download preliminare della storia M1

IM 0 17:11:16.189 Tester EURCHF: download preliminare della cronologia M1 interrotto a causa di un timeout

MI 3 17:11:16.189 Tester EURCHF: nessun dato storico dal 2015.01.15 00:00 al 2015.01.16 00:00

EQ 0 17:11:24.609 Tester USDCHF: iniziato il download preliminare della storia di M1

NN 0 17:11:30.848 Tester USDCHF: 72% della storia scaricata

EI 0 17:14:29.708 Tester USDCHF: download preliminare della storia di M1 annullato

FN 3 17:14:29.708 Tester fermato dall'utente


1...456789101112131415161718...20
Nuovo commento