Ha senso passare dalla MT4 alla MT5? Perché sei passato alla MT5? - pagina 11
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Questa è una realtà universale, non una politica aziendale.
Se pensate che ci sia un modo per addestrare massicciamente persone non addestrate a programmare ad un livello (semi)professionale, questa è una favolosa assurdità.
Dite che "c'è un modo per fare dei fisici da persone non formate", sarete solo derisi e avrete il dito storto.
Ma quando si tratta di programmazione, improvvisamente tutto cambia e la gente comincia a credere nella possibilità.
A quanto pare, il fatto che l'intero settore IT su scala globale viva nella propria realtà sotto l'influenza della mega pirateria "tutto è possibile qui" ha un effetto.
Renat, perché ti preoccupi? Avresti dovuto sviluppare MQL5 usando qualcosa come AutoLisp )))). Quello sarebbe stato un ululato...
Avevo un mouse rotto nel 2000, e allora, nella benedetta URSS, non potevo comprare nulla. E ho dovuto inviare urgentemente alcuni disegni di hackwork a una fabbrica in formato AutoCad. Quindi? Ho imparato l'abominevole Lisp per un giorno, e usando la linea di comando, ho finito il mio disegno senza un mouse. Questo è tutto...
È tutta un'inezia, non vale nemmeno lo starnuto della mia mosca domestica. Quando MQL5 avrà il multi-threading? Subito in un modo più maturo, senza pasticciare con thread, mutex e simili. Al livello di C# 5-7?
Faresti meglio ad attivare la ricezione dei messaggi privati:)
Vitaly, come si esprime? Ci sono e-mail dal 02.04.2019. Non ho spento nulla e non so come fare.
Per gli utenti di R ci sarà presto una vera vacanza con regali.
Aspetta una bella notizia!
Renat, e per gli utenti Python? :)) Molte persone qui fanno il tifo per R, ma in generale Python è lo standard de facto per la statistica, e specialmente per il MoD. + Python è più veloce.
Per esempio per C++ c'è Python.h, cioè un'API completa. Vorrei lo stesso in MQL, ma è un sogno.
https://docs.python.org/3.7/extending/extending.html
Renat, e per gli utenti Python? :)) Molte persone qui fanno il tifo per R, ma in generale Python è lo standard de facto per la statistica e specialmente per il MoD. + Python è più veloce.
Maxim, questo è tutto vuoto, sia con R che con Python. Tutto questo è già facile da fare.
fammi un booster in mql, per favore
anche doppio duello DQN voglio.
fammi un booster in mql, per favore
anche il doppio duello DQN vuole
Soldi). Ok, stavo solo scherzando. Ho altre cose per la testa in questo momento, ma se lo faccio, ve lo copierò.
Se è fatto con freddezza, non è male).
Renat, ci sono piani per una IPO di MQ.
Comprerei le tue azioni, e penso che non sarei l'unico ))
Renat, ci sono piani per una IPO di MQ.
Comprerei le tue azioni, e penso che non sarei l'unico )).
Ecco dove investire da "ora":cibo sano
Dove sono i dettagli tecnici e le prove?
I vostri registri non vengono cancellati.
Ecco, era mercoledì, non giovedì, errore mio. File E:\Forex\School\MT5_Develop\Tester\logs\20190206.log. Nell'ultima corsa di17:11:24.609, ho premuto Stop manualmente perché la barra di caricamento si è bloccata a 2/3.
E poi eseguito di nuovo stasera con la stessa data, tutto è andato bene.
FS 0 15:03:52.064 Tester EURCHF: iniziato il download preliminare della storia M1
LJ 0 15:12:17.498 Tester EURCHF: il download preliminare della storia di M1 si è fermato a causa del timeout
KF 3 15:12:17.498 Tester EURCHF: nessun dato storico dal 2015.01.14 00:00 al 2015.01.16 00:00
FP 0 17:10:20.094 Tester EURCHF: iniziato il download preliminare della storia M1
IM 0 17:11:16.189 Tester EURCHF: download preliminare della cronologia M1 interrotto a causa di un timeout
MI 3 17:11:16.189 Tester EURCHF: nessun dato storico dal 2015.01.15 00:00 al 2015.01.16 00:00
EQ 0 17:11:24.609 Tester USDCHF: iniziato il download preliminare della storia di M1
NN 0 17:11:30.848 Tester USDCHF: 72% della storia scaricata
EI 0 17:14:29.708 Tester USDCHF: download preliminare della storia di M1 annullato
FN 3 17:14:29.708 Tester fermato dall'utente