Ha senso passare dalla MT4 alla MT5? Perché sei passato alla MT5? - pagina 10
Qual è la differenza tra loro?
Nadezhda, ho scritto progetti multipiattaforma per molto tempo, che vengono compilati in MT4 o MT5 con un clic del mouse. Se sei di San Pietroburgo, ti insegnerò davanti a un bicchiere di crème brûlée ))
Meglio iniziare ad accettare i messaggi privati:)
Che mql4 e mql5 sono lingue diverse l'hai detto tu stesso appena due mesi e mezzo fa:
Proprio così:
Non più complesso, ma di più. Questo significa che si può ottenere molto di più in MQL5 basandosi su più funzioni standard.
Soprattutto considerando le librerie standard dove centinaia di potenti funzioni sono già disponibili e descritte nella documentazione.
Che ironia con il"le librerie sono un danno, rimuovi la libreria standard, vai avanti e scrivi a mano!".
Anche per scherzo - sul nostro MetaQuotes-Demo in 10 mesi:
MOEX ha riportato solo 2 milioni di conti clienti. E questo senza storia dei grafici in streaming e senza storia del trading, solo servizio commerciale.
Il nostro singolo cluster MetaTrader 5 su un ambiente hardware piuttosto debole serve molte volte quella quantità di dati. Con l'attuale build, MetaTrader 5 è diventato un sistema centrale di scambio attraverso l'implementazione di un motore di aggregazione e corrispondenza.
Da qui il consiglio ai broker - avreste potuto consolidare molti server MT4 in uno MT5 molto tempo fa e risparmiare un sacco di soldi se aveste smesso di ascoltare i vostri tecnici e i forum.
Questo giovedì, 07.02.2019, il mio scalper non è stato in grado di scaricare alcun dato in tick reale dal server MQ Demo, o i soliti tick emulati, o anche OHLC per il 15 gennaio 2015, quando il franco svizzero è salito. Volevo tanto testare un algoritmo in quel giorno estremo.
Ecco alcune immagini di quel salto in Matlab, in modo che la conoscenza non vada persa...
Stessa cosa, scala diversa.
Renat, perché esageri quello che ho detto sulle biblioteche?
Stavo solo dicendo che quando si insegna ai principianti si dovrebbe abbandonare la presentazione semplicistica del linguaggio. Secondo me, la sostituzione di costruzioni dirette con metodi di classi commerciali, quando si spiega ai principianti, è dannosa per la comprensione della lingua.
La mia tesi sulle biblioteche si riferiva solo alle "classi commerciali" e solo nel processo di spiegazione ai principianti su un forum e in articoli di formazione.
Dove sono i dettagli tecnici e le prove?
I vostri registri non vengono cancellati.
No, sei stato assolutamente preciso e multiforme nel fare lo stesso punto.
Non c'erano dubbi.
Eri tu che stavi rigirando l'intera faccenda, fingendo che le biblioteche non hanno fegato e non hanno specifiche:
A giudicare dai post del forum, molti hanno preso il codice di Kim come esempio. Come è stato presentato il codice di Kim? Tutto il suo codice è stato dato. Cioè si potrebbe guardare attraverso le specifiche e guardare nelle sue viscere. Come sono gli esempi dati al giorno d'oggi? Nello stile "ecco un metodo" e viene data solo la sua specificazione.
E le librerie hanno non solo un codice sorgente completo con commenti, ma anche una documentazione dettagliata in 10 lingue.
E per finire l'articolo: Come usare le classi commerciali della libreria standard nella scrittura di Expert Advisors.
<...>
La frase "rimuovere SB..." era imprecisa da parte mia. Questo lo ammetto. Ma più tardi la mia tesi è stata chiarita:
Cioè, in sostanza, cosa succede. Invece di riferirsi a un costrutto del linguaggio nella documentazione, ci si riferisce costantemente a un metodo di una classe "sotterranea". E poi ci chiediamo perché la maggior parte delle persone non capisce la lingua e trova difficile impararla.
La frase "rimuovere SB..." era imprecisa da parte mia. Lo ammetto. Ma il mio punto è stato poi chiarito:
Avete quasi tutto in questo thread sbagliato e distorto. Sei uno schietto combattente contro MQL5 e un difensore del buono e semplice MQL4. Esattamente e solo questo pensiero che hai promosso.
Probabilmente non ti alzi per guardare il tuo lavoro dall'esterno. Leggete le vostre battute in fila dall'inizio, per favore.
Pensate che facendo il 99% dei danni, avete la scusa che avete tenuto l'1%.
Per un pensiero "le biblioteche sono il male e dovrebbero essere rimosse", posso dirvi addio.
Renat. Avete ragione a dire che non sono adeguatamente informato. Solo il 2% di coloro che lavorano con un editore non ne ero a conoscenza. Questo fa molta differenza.
Traggo le mie conclusioni solo da conversazioni con coloro che stanno cercando di imparare il linguaggio da soli, non essendo un programmatore.
Se le mie conclusioni e tesi sono assurde, non sono altro che IMHO. In generale, non pretendo di avere ragione e potrei avere torto.