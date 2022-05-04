Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 3

ostamail:

1 non abbastanza 10-50

Perché? Più la corsa è tranquilla, più si va lontano. O vuoi dire "escludendo lo spread"? Se non include lo spread, non è "1 punto", ma "meno cinque a dieci punti".

 
Georgiy Merts:

Per quale motivo? Più la corsa è tranquilla, più si va lontano. O vuoi dire "escludendo lo spread"? Se non include lo spread, non è "1 pip", ma "meno cinque a dieci pip".

Naturalmente lo spread è quello che intendo.

 
ostamail:

Naturalmente lo spread è quello che intendo.

Se si tiene conto dello spread, e 1 punto "sopra lo spread" - non vedo quale sia il tuo problema... Tu hai il Graal!
 
Georgiy Merts:
Se si tiene conto dello spread, e 1 punto "sopra lo spread" - non capisco quale sia il tuo problema... Tu hai il Graal!


tutti ne hanno avuto abbastanza... :-)

 
Vladislav Andruschenko:

tutti non sono abbastanza... :-)

Ho dato un'occhiata all'indicatore - è molto interessante. Un sacco di dati - devo studiarli.

 
Georgiy Merts:

Ho guardato l'indicatore - molto interessante. Un sacco di dati - ho bisogno di studiarli.


Penso che sarà molto informativo per la lega. Aggiungerò commenti e lo aggiornerò nel mio PM.

Ho molto tempo per riempire le statistiche per diversi EAs su un conto. E hai un conto pronto.

Sarò in grado di usarlo come fonte ausiliaria di informazioni.

 
Vladislav Andruschenko:

Se è così, puoi mandarmi i dettagli del conto (investire) e testerò l'indicatore.

Inviato.

 
Georgiy Merts:

Inviato.


Grazie.

Lo controllerò e vi manderò i risultati.

 

Situazione al momento.

Best 20TS per bilancio (la valutazione della qualità non è possibile quando non ci sono perdite):

Grafico dei migliori 10TS per bilancio:

I migliori 20TS per qualità del commercio:

Il miglior grafico 10TS per qualità del commercio:

 

Ci sono attualmente 7 TC sulsegnale gratuito dellaLega TC.

Purtroppo, come ho detto più di una volta - la selezione dei loro migliori è stata fatta più intuitivamente che formalmente. Al momento sto cercando di elaborare i criteri di selezione del TS per lavorare su un conto reale (sul segnale).

Tra una settimana - ho intenzione di aprire un conto in centesimi e segnalare da esso.

