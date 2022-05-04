Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 3
1 non abbastanza 10-50
Perché? Più la corsa è tranquilla, più si va lontano. O vuoi dire "escludendo lo spread"? Se non include lo spread, non è "1 punto", ma "meno cinque a dieci punti".
Naturalmente lo spread è quello che intendo.
Se si tiene conto dello spread, e 1 punto "sopra lo spread" - non capisco quale sia il tuo problema... Tu hai il Graal!
tutti ne hanno avuto abbastanza... :-)
tutti non sono abbastanza... :-)
Ho dato un'occhiata all'indicatore - è molto interessante. Un sacco di dati - devo studiarli.
Penso che sarà molto informativo per la lega. Aggiungerò commenti e lo aggiornerò nel mio PM.
Ho molto tempo per riempire le statistiche per diversi EAs su un conto. E hai un conto pronto.
Sarò in grado di usarlo come fonte ausiliaria di informazioni.
Se è così, puoi mandarmi i dettagli del conto (investire) e testerò l'indicatore.
Inviato.
Grazie.
Lo controllerò e vi manderò i risultati.
Situazione al momento.
Best 20TS per bilancio (la valutazione della qualità non è possibile quando non ci sono perdite):
Grafico dei migliori 10TS per bilancio:
I migliori 20TS per qualità del commercio:
Il miglior grafico 10TS per qualità del commercio:
Ci sono attualmente 7 TC sulsegnale gratuito dellaLega TC.
Purtroppo, come ho detto più di una volta - la selezione dei loro migliori è stata fatta più intuitivamente che formalmente. Al momento sto cercando di elaborare i criteri di selezione del TS per lavorare su un conto reale (sul segnale).
Tra una settimana - ho intenzione di aprire un conto in centesimi e segnalare da esso.