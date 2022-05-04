Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 2
Qualcuno può condividere un sistema di trading semplice ma affidabile per un principiante o un gufo.
Igufi possono essere visti nella foresta
e non si può condividere il nome - non è un animale domestico.
Un consiglio: non aspettatevi di ricevere subito un pesce.... Ti viene data una canna da pesca e il resto è il tuo duro lavoro.
Sono deluso da Divergence MCAD è un bastardo bugiardo...così ho chiesto... Ho bisogno solo di 10-1000 punti al giorno.
Buffett ha detto una volta: "Se facessi 1 punto al giorno, sarei l'uomo più ricco della terra!"
Posso fornirgli 1 punto... lasciagli fare un deposito))
ci sono molte canne da pesca su internet. I link a qualsiasi tipo di canne da pesca sono vietati qui.
Grazie uomo gentile.
Qualcuno può condividere un sistema di trading semplice ma affidabile per i principianti o un gufo.
Non sto facendo un segreto dei loro principi, ma il nome del sistema è molto semplice e affidabile. Non faccio segreto dei loro principi, il nome riflette l'essenza. Scrivetene uno simile e usatelo.
Il più redditizio è stato lo Stop Profit per tendenza definito dall'EMA, con stop fissi sull'Eurodollaro. Dal 21.06.18 in modalità completamente automatica sono state fatte 16 operazioni, la coda massima di stop-loss era 1, il massimo drawdown del saldo era 807 punti a cinque cifre. Il risultato del trading con lotto fisso 0,01 è stato di $50,81
Il trade più fluido ha mostrato uno Stop Profit su una rottura del canale, con stop fissi sul dollaro della sterlina. Dal 5.07.18 in pieno automatico, sono stati fatti 14 trade, la coda massima di stop-loss è stata 1, il massimo drawdown sul saldo è stato di 253 punti a cinque cifre. Il risultato del trading con lotto minimo costante 0.01 è di $49.53
Wow... Sta dicendo "un punto"? Perché hai bisogno di qualcuno, fai un punto per te stesso!
1 non è sufficiente 10-50
Capito, è tutto chiaro. Per quanto riguarda l'ultimo paragrafo, sto per condividerli, ma non voglio inserire le classi nel codice, ma inserirle come plugin. In generale, l'idea è vecchia, ne ho scritto molto tempo fa.
Beh, comunque - dovrò inserire questi plugin in qualche modo, voglio dire o per scrivere il file di configurazione o per avere una sorta di shell di personalizzazione...
Stavo per fare una variante con file di configurazione, dove si scrivono semplicemente tutti i maghi necessari e la MM per ciascuno - e l'esperto collega le classi appropriate... ma non l'ho mai fatto... Tutto va bene così com'è...