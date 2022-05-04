Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 201
Non lo so, dovrò rivedere il codice dei sistemi se ci riuscirò.
Ho già detto una volta che la Lega è una "produzione di trasportatori" per voi con 672 TC. E non avete fisicamente il tempo di tenere traccia di ogni singolo sistema.
Forse dovreste abbandonare i TC "poco promettenti", ridurre il loro numero e passare al "montaggio manuale" di quelli più dotati. Allora conoscerete le peculiarità dei parametri di input di questi o quei TS, e sarete in grado di analizzare i loro risultati non solo in forma di rapporti settimanali.
Reg Konow ti ha già chiesto questo (statistiche) nel post #1805.
Qual è il punto? Sospetti che io abbia degli errori? Altamente improbabile - il codice della Lega è lo stesso, e se funziona diversamente, è solo a causa di differenze nelle virgolette. Diciamo che ho dei conti ECN dove lo spread è notevolmente più piccolo che su quelli non ECN. Inoltre - la lega funziona su conti demo MT4. Ed è testato su MT5. Come ti aspetti che io "lo faccia funzionare sullo stesso terminale" se ho MT4?
E questo assegno - di nuovo, se ci metto le mani - lo farò.
C'è EALeague_Free.ex4?
Non so se ChnTrendSP.ex4 esiste?
Ma, oggi il sistema è stato sovraottimizzato, che ha dato sulla storia la qualità alta divisione (1.09) quando testato su "tutti i tick basati su reale", è RTS-sistema, e non ha trasferimento a Breakeven! Lo SL protettivo si trova a 3,5 intervalli di giorno, che per RTS-sistemi è molto poco. E il grafico Equity - come sempre - ricorda molto un grafico martingala.
Magik 642750.
Allegare l'ultimo modulo di TC League
(Vi ricordo che nel tester - tutti i maghi lavorano senza restrizioni)
Sì!
Si prega di generare un regexcode per il conto 50447013, mag 642750
Lo aggiungerò aNew Top LigaTS
No, non ci sono EA separati per MT4 (anche se non è difficile crearli). Il problema è diverso - nel tester MT4 la generazione di tick è completamente zoppa, non si avvicina nemmeno a quella reale.
Grazie.
No, non ci sono EA separati per MT4 (anche se non sono difficili da realizzare). Il problema è diverso - nella generazione di tick del tester MT4 è assolutamente zoppo, non è nemmeno vicino a quello reale.
Sì, non ha senso testare sui tick in MT4. Esattamente lo stesso risultato si otterrà testando su 1M OHLC. Sono possibili solo pochi secondi di differenza in un minuto.
Ma in MT5 il risultato sui tick reali ha quasi coinciso con il risultato su 1M OHLC. Li ho specificamente confrontati.
Una specie di errore. Il log completo è nel file allegato. Finalmente sono riuscito ad eseguirlo, ma questi errori persistono.
Sì, è stato uno sballo. Sarà...Finché puoi scrivere 'Continua' - dovrebbe andare bene.