Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 193
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Roman, sta imprecando contro il magik. 542041 ha una data di compilazione del 12.06.2019 Il tuo eseguibile ha una data di giugno. La mia ipotesi: quando questo eseguibile è stato creato non c'era ancora il 542041.
Prendi un modulo più recente, dovrebbe funzionare.
OK. Farò un tentativo. Anche se gli altri (3 pezzi) si sono installati bene...
Conto: 2599118
Magia: 442042 - buono .
RegCode: 966523303
-----------------------------------
Conto: 2599118
Magia: 443122 - buono.
RegCode: 446429648
-----------------------------------
Conto: 2599118
Magia: 542041 - no.
RegCode: 3265001878.
------------------------------------------------------------------
Qui TC magic 443122 - qualcosa è rigido... :-)
Penso che potrebbe essere una specie di minaccia... :-)
Eccomi qui.
vola via.
Dice il codice di registrazione
Conto: 2599118
Magia: 542041
RegCode: 3265001878
Dov'è il "regcode:3265001878 è corretto" se ti viene detto in russo:"Regcode 3265001878 è corretto"? Eduard ha ragione.
Leggete il log, dice:"Can't find specific magic !"E inoltre dice:"Errori rilevati durante la creazione della fabbrica" - nessun codice responsabile dell'esecuzione della magia menzionata è stato trovato, l'oggetto TC non è stato creato e l'EA non ha trovato a chi passare i dati del prezzo e da chi prendere gliordini di trading per AC. Non poteva funzionare in tali condizioni e si è interrotto.
Non c'è da stupirsi, hai richiesto il codice per il TC 542041, che ha m_dtBuildMoment = D'2019.06.12'; il tuo EA ha data di costruzione 2019.05.27 - a quel tempo il TC specificato non esisteva ancora.
Dov'è il "regcode swearing" quando ti viene detto in russo:"Regcode 3265001878 è corretto"? Eduard ha ragione.
Leggete il log, dice:"Can't find specific magic !"E inoltre dice:"Errori rilevati durante la creazione della fabbrica" - nessun codice responsabile dell'esecuzione della magia menzionata è stato trovato, l'oggetto TC non è stato creato e l'EA non ha trovato a chi passare i dati del prezzo e da chi prendere gli ordini di trading per AC. Non era in grado di lavorare in queste condizioni e si è schiantato.
Non c'è da stupirsi, hai richiesto il codice per il TS 542041, che ha m_dtBuildMoment = D'2019.06.12'; il tuo EA ha data di costruzione 2019.05.27 - questo TS non esisteva in quel momento.
A proposito di "test su zecche piene".
Da un lato, non è difficile da organizzare, i cambiamenti negli script sono piccoli (anche se, richiederà molto spazio per i dati di tick, cosa che non mi piace, il mio disco è già pieno). Ma questo porterà solo a cambiamenti delle condizioni di stop-trading, che saranno più coerenti con i dati storici. Ma difficilmente avrà un grande impatto sul trading futuro, il trading futuro può essere valutato solo in futuro, e lì - "su tutti i tick", l'unica differenza è che erano su un conto demo, e non su uno reale (ma queste differenze sono molto piccole - unità di cinque cifre)
A proposito di "test su zecche piene".
Da un lato, non è difficile da implementare, i cambiamenti negli script sono piccoli (anche se richiede molto spazio per i dati di tick, cosa che non mi piace, perché il mio disco è già pieno). Ma porterà solo a cambiamenti delle condizioni di stop-trading, che saranno più coerenti con i dati storici. Ma difficilmente avrà un grande impatto sul trading futuro, il trading futuro può essere valutato solo in futuro, e lì - "su tutti i tick", l'unica differenza è che erano su un conto demo, e non su uno reale (ma queste differenze sono molto piccole - unità di cinque cifre)
Se si approfondiscono le differenze tecniche tra i test su OHLC e su tick reali, la differenza fondamentale è nella modellazione dello spread. Sui tick reali lo spread è reale e di conseguenza sia i prezzi di vendita che quelli di richiesta sono reali. Su OHLC in MT5 ci sono 4 prezzi in ogni minuto. Ma lo spread al minuto è fisso ed equiparato alminimo per quel minuto. Di conseguenza, il prezzo Ask su OHLC non corrisponde al suo valore reale. Di conseguenza, le condizioni diapertura delle operazioni di acquisto e di chiusura delle operazioni di vendita(stop-loss) sono cambiate.
I sistemi sono stati riottimizzati oggi, dopo l'ottimizzazione su 1MOHLC per determinare i "parametri di controllo", li ho fatti funzionare anche su tick reali.
Il quadro generale non è cambiato molto. Ma, tuttavia, uno dei TC, che avrebbe dovuto raggiungere subito la divisione Alta (qualità 0,98), dopo aver testato con zecche reali, è arrivato solo alla divisione Media (qualità 0,86). E uno dei TC, che avrebbe dovuto essere collocato nella divisione Low (qualità 0,27), è stato collocato nella divisione Middle (qualità 0,32) dopo i veri tick.
In effetti, la differenza è proprio nella modellazione dello spread, e su quei TC dove la presa media è piccola - fa una differenza notevole.
Comunque, lo farò in questo modo.
Tutto è ancora ottimizzato su 1MOHLC, ma se lo strumento arriva subito alla divisione superiore - per questo valuterò anche i parametri di controllo su tick reali. E solo se le zecche reali mostreranno anche l'Highest Division - solo allora lo comunicherò immediatamente, senza aspettare che il sistema si presenti nel Rating.
Ma lo spread durante tutto il minuto è fisso ed equiparato al minimo per quel minuto.
Non il massimo?
Non il massimo?
No, al minimo. Per quanto ho capito, spetta ai DC scegliere tra i due. Ed è più redditizio per loro mostrare il valore più basso.
OK. Ci proverò. Anche se il resto (3 pezzi) si è ambientato bene...
Conto: 2599118
Magia: 442042 - buono .
RegCode: 966523303
-----------------------------------
Conto: 2599118
Magia: 443122 - buono.
RegCode: 446429648
-----------------------------------
Conto: 2599118
Magia: 542041 - no.
RegCode: 3265001878
------------------------------------------------------------------
Qui il mago TC 443122 è qualcosa di difficile da seguire... :-)
Penso che potrebbe essere una specie di minaccia... :-)
E tu vedi proprio nella mischia - hai corso sul vero? :D Anche se è un centesimo, ma i volumi sono ancora vicini allo standard. Com'è il rendimento al momento?) Lega almeno scambiato con le sigarette? :D