Eduard_D:

Roman, sta imprecando contro il magik. 542041 ha una data di compilazione del 12.06.2019 Il tuo eseguibile ha una data di giugno. La mia ipotesi: quando questo eseguibile è stato creato non c'era ancora il 542041.

Prendi un modulo più recente, dovrebbe funzionare.

OK. Farò un tentativo. Anche se gli altri (3 pezzi) si sono installati bene...

Conto: 2599118
Magia: 442042 - buono .

RegCode: 966523303

-----------------------------------

Conto: 2599118
Magia: 443122 - buono.

RegCode: 446429648

-----------------------------------

Conto: 2599118
Magia: 542041 - no.

RegCode: 3265001878.

------------------------------------------------------------------

Qui TC magic 443122 - qualcosa è rigido... :-)

Penso che potrebbe essere una specie di minaccia... :-)


 
Roman Shiredchenko:

Eccomi qui.

vola via.


Dice il codice di registrazione

Conto: 2599118
Magia: 542041

RegCode: 3265001878


Dov'è il "regcode:3265001878 è corretto" se ti viene detto in russo:"Regcode 3265001878 è corretto"? Eduard ha ragione.

Leggete il log, dice:"Can't find specific magic !"E inoltre dice:"Errori rilevati durante la creazione della fabbrica" - nessun codice responsabile dell'esecuzione della magia menzionata è stato trovato, l'oggetto TC non è stato creato e l'EA non ha trovato a chi passare i dati del prezzo e da chi prendere gliordini di trading per AC. Non poteva funzionare in tali condizioni e si è interrotto.

Non c'è da stupirsi, hai richiesto il codice per il TC 542041, che ha m_dtBuildMoment = D'2019.06.12'; il tuo EA ha data di costruzione 2019.05.27 - a quel tempo il TC specificato non esisteva ancora.

 
Georgiy Merts:

Dov'è il "regcode swearing" quando ti viene detto in russo:"Regcode 3265001878 è corretto"? Eduard ha ragione.

Leggete il log, dice:"Can't find specific magic !"E inoltre dice:"Errori rilevati durante la creazione della fabbrica" - nessun codice responsabile dell'esecuzione della magia menzionata è stato trovato, l'oggetto TC non è stato creato e l'EA non ha trovato a chi passare i dati del prezzo e da chi prendere gli ordini di trading per AC. Non era in grado di lavorare in queste condizioni e si è schiantato.

Non c'è da stupirsi, hai richiesto il codice per il TS 542041, che ha m_dtBuildMoment = D'2019.06.12'; il tuo EA ha data di costruzione 2019.05.27 - questo TS non esisteva in quel momento.

George - spa. Capisco.
 

A proposito di "test su zecche piene".

Da un lato, non è difficile da organizzare, i cambiamenti negli script sono piccoli (anche se, richiederà molto spazio per i dati di tick, cosa che non mi piace, il mio disco è già pieno). Ma questo porterà solo a cambiamenti delle condizioni di stop-trading, che saranno più coerenti con i dati storici. Ma difficilmente avrà un grande impatto sul trading futuro, il trading futuro può essere valutato solo in futuro, e lì - "su tutti i tick", l'unica differenza è che erano su un conto demo, e non su uno reale (ma queste differenze sono molto piccole - unità di cinque cifre)

 
Georgiy Merts:

A proposito di "test su zecche piene".

Da un lato, non è difficile da implementare, i cambiamenti negli script sono piccoli (anche se richiede molto spazio per i dati di tick, cosa che non mi piace, perché il mio disco è già pieno). Ma porterà solo a cambiamenti delle condizioni di stop-trading, che saranno più coerenti con i dati storici. Ma difficilmente avrà un grande impatto sul trading futuro, il trading futuro può essere valutato solo in futuro, e lì - "su tutti i tick", l'unica differenza è che erano su un conto demo, e non su uno reale (ma queste differenze sono molto piccole - unità di cinque cifre)


Se si approfondiscono le differenze tecniche tra i test su OHLC e su tick reali, la differenza fondamentale è nella modellazione dello spread. Sui tick reali lo spread è reale e di conseguenza sia i prezzi di vendita che quelli di richiesta sono reali. Su OHLC in MT5 ci sono 4 prezzi in ogni minuto. Ma lo spread al minuto è fisso ed equiparato alminimo per quel minuto. Di conseguenza, il prezzo Ask su OHLC non corrisponde al suo valore reale. Di conseguenza, le condizioni diapertura delle operazioni di acquisto e di chiusura delle operazioni di vendita(stop-loss) sono cambiate.

 

I sistemi sono stati riottimizzati oggi, dopo l'ottimizzazione su 1MOHLC per determinare i "parametri di controllo", li ho fatti funzionare anche su tick reali.

Il quadro generale non è cambiato molto. Ma, tuttavia, uno dei TC, che avrebbe dovuto raggiungere subito la divisione Alta (qualità 0,98), dopo aver testato con zecche reali, è arrivato solo alla divisione Media (qualità 0,86). E uno dei TC, che avrebbe dovuto essere collocato nella divisione Low (qualità 0,27), è stato collocato nella divisione Middle (qualità 0,32) dopo i veri tick.

In effetti, la differenza è proprio nella modellazione dello spread, e su quei TC dove la presa media è piccola - fa una differenza notevole.

Comunque, lo farò in questo modo.

Tutto è ancora ottimizzato su 1MOHLC, ma se lo strumento arriva subito alla divisione superiore - per questo valuterò anche i parametri di controllo su tick reali. E solo se le zecche reali mostreranno anche l'Highest Division - solo allora lo comunicherò immediatamente, senza aspettare che il sistema si presenti nel Rating.

 
Eduard_D:

Ma lo spread durante tutto il minuto è fisso ed equiparato al minimo per quel minuto.

Non il massimo?

 
Georgiy Merts:

Non il massimo?

No, al minimo. Per quanto ho capito, spetta ai DC scegliere tra i due. Ed è più redditizio per loro mostrare il valore più basso.

[Eliminato]  
E tu vedi proprio nella mischia - hai corso sul vero? :D Anche se è un centesimo, ma i volumi sono ancora vicini allo standard. Com'è il rendimento al momento?) Lega almeno scambiato con le sigarette? :D

