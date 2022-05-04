Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 188

Permettetemi di ricordare ai compagni particolarmente lenti che QUALSIASI sistema ha periodi di profitto e di perdita, e i periodi di perdita sono più lunghi. E quindi, QUALSIASI sistema ha la stessa cosa che lo aspetta: un "colpo di prova" e la rimozione dal commercio.

La chiave della redditività è passare costantemente da un sistema all'altro che funziona ancora.

 

643642 nel tester in due anni su OHLC:

E questo su zecche vere:

 
Georgiy Merts:

E per il compagno non pensante, ricordiamo che la ragione per cui un sistema si chiama sistema è perché genera sistematicamente dei profitti. Se non lo fa, allora non è un sistema, ma un'inutile spazzatura che nemmeno l'eccesso di sedute salva. :D
Prova elementare - non la minima conferma di almeno un dollaro reale guadagnato sui "sistemi" della lega un anno dopo il suo "annuncio". :D

 

Ho dato questo confronto per suggerire l'uso della corsa su tick reali come criterio per controllare la qualità dell'ottimizzazione di TC.

Capisco che l'ottimizzazione sui tic reali, purtroppo, non è possibile.

 
Artem Prischepa:

E per il compagno non pensante, ricordiamo che il sistema si chiama sistema perché genera sistematicamente dei profitti.

NO.

Aprite un dizionario e leggete cos'è un "sistema". Poi parla di 'profitto'.

 
Eduard_D:

Ho dato questo confronto per suggerire l'uso della corsa su tick reali come criterio per controllare la qualità dell'ottimizzazione di TC.

Capisco che purtroppo non è possibile ottimizzare sui tick reali.

Che senso ha guardare a ciò che era una volta? Ha solo il valore che il sistema qui, direttamente al momento presente ha funzionato. Questo è tutto. Non sappiamo come funzionerà ulteriormente.

Quindi mettiamo tutto su un conto demo e lasciamoli commerciare. E noi guarderemo e sceglieremo.

 
Ho già imparato a conoscere il mercato, ed è passato un po' di tempo prima di iniziare a fare trading. E noi guarderemo e sceglieremo.

Quindi scegliete intuitivamente gli strumenti che produrranno profitti? :D

 
E quindi - impostiamo tutto su un conto demo e lasciamoli commerciare. E noi guarderemo e sceglieremo.

Avete un certo sistema per valutare i risultati dell'ottimizzazione di TC. Sulla base di questo sistema si calcola la qualità del TC e lo si invia a questa o quella divisione.

Propongo di modernizzare questo sistema di valutazione. Dopo che il TS è stato riottimizzato, dovremmo fare un'esecuzione di controllo su tick reali e stimare il TS in base ai risultati di tale esecuzione su tick reali.

 
Bene, l'avete fatto - avete ottenuto praticamente la stessa cosa. Tutto quello che stai dicendo - si può fare, ma che senso ha?

Se il risultato fosse stato significativamente diverso - ne sarebbe valsa la pena. Non vedo affatto la differenza - su 1MOHLC - c'erano dei grossi short slack negli SL colpiti, non a caso, su quelli reali alcuni di questi slack hanno colpito gli SL protettivi. Attenzione, questo è un "sei" - sistema ChnFlatRTS.

Non ha senso "riconciliare" qualcosa che è stato nel passato e che non si ripeterà mai più in futuro. La storia ci è data solo per escludere i sistemi instabili che danno una chiara perdita. Il fatto di testare un sistema su tick reali o su 1MOHLC non cambia affatto il suo futuro. Anche se impostiamo il sistema più in perdita alla divisione Alta, non cambierà nulla, perché non appena farà 10 scambi e potrò valutarlo con il mio sistema di classificazione, sarà immediatamente riconosciuto come di bassa qualità e scenderà immediatamente alla divisione Media o addirittura Bassa. Al contrario, se il sistema ottiene un punteggio superiore alla "norma" della divisione - andrà immediatamente in una divisione superiore. Affinché il sistema passi alla divisione High, la qualità del trading deve essere superiore a 0,95. Non importa come questa qualità viene mostrata, sia sulla storia che nel trading demo reale.

Che senso ha inseguire le zecche vere?

 
Georgiy Merts:

Beh, tu l'hai eseguito - hai ottenuto più o meno la stessa cosa. Sulle zecche reali lo SL è stato solo colpito qualche volta in più.

Intendi Control (protective) SL? Ma in questo caso TC dovrebbe essere ritirato dall'asta, giusto?

