Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 190
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Questi sono i miei pensieri. Il sistema afferma che un nuovo massimo dovrebbe apparire dopo un massimo di 6 scambi, il che non è chiaramente il caso nel grafico che hai presentato.
Ma per sicurezza, ricontrolla prima la mia corsa. Potrei aver fatto qualcosa di sbagliato.
Questi sono i miei pensieri. Il sistema specifica che un nuovo massimo dovrebbe apparire dopo un massimo di 6 scambi, il che non è chiaramente il caso nel grafico che hai presentato.
La mia comprensione è che normalmente non può apparire dopo 6 trade: TP=0.1 range, e le perdite sono permesse fino a 2 range. Cioè 6 trade sono possibili solo se la perdita non supera 0,6. Tutto ciò che è più grande non entrerà in 6 scambi.
La mia comprensione è che normalmente non può apparire dopo 6 trade: TP=0.1 range, e le perdite sono permesse fino a 2 range. Cioè 6 trade sono possibili solo se la perdita non supera 0,6. Tutto ciò che è al di sopra non è coperto da 6 scambi.
Si tratta di condizioni diverse.
La storia mostra che il prezzo fa un nuovo massimo dopo sei scambi. Corrispondentemente, se non accade nel commercio, il commercio dovrebbe fermarsi.
Lo controllerò. Vedremo.
È stato creato un segnale gratuito "NewTop LigaTS". Solo un TS 643642 fa trading su di esso. 10% di rischio.
https://www.mql5.com/ru/signals/611260
Conto: 2599118
Magia: 442042
RegCode: 966523303
-----------------------------------
Conto: 2599118
Magia: 443122
RegCode: 446429648
-----------------------------------
Conto: 2599118
Magia: 542041
RegCode: 3265001878
-----------------------------------
George ho il 542041 con questo codice di registrazione cancellato. Non ho cambiato il TF. Si prega di sostituire... O scrivere come mettere in offerta...
su quale pAre commercia?
GBPNZD
GBPNZD
George ho il 542041 con questo codice di registrazione cancellato. Non ho cambiato il TF. Si prega di sostituire... O scrivere come mettere in offerta...
Cosa dice il log di questo codice? Non è valido.
Ho controllato - tutto dovrebbe funzionare...Azzarderei l'ipotesi che non sia il rhegcod.
Cosa dice il registro di questo codice? Non è valido.
Ho controllato - sembra che tutto dovrebbe funzionare...Oserei dire che non è il regcode.
no, vola via con un segno di spunta - faccina sorridente in alto a destra e exp - cancellato...
Posterò il log in serata dopo un altro tentativo di attaccare l'ex per lavorare sul grafico...
Si tratta di condizioni diverse.
La storia mostra che il prezzo fa un nuovo massimo dopo un massimo di sei scambi. Di conseguenza, se questo non accade nel commercio - il commercio dovrebbe fermarsi.
Lo controllerò. Vedremo.
Come sta andando?