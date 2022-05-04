Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 144

Fast235:

Dove sono i risultati di questo esempio sugli schizzi o sul commercio? Ricordo che un paio di mesi fa cambiavi i tuoi preferiti negli indicatori ogni 2-3 giorni, ma tutto, come si dice nel prossimo thread, sta "svanendo".

Quindi, Vladimir, dovrai allenarti per almeno un altro anno, potresti cambiare molto i tuoi preferiti durante questo periodo.

Questo è il terminale standard Expert Advisor che tutti hanno. Di quali altri schizzi hai bisogno? Basta premere il pulsante di avvio e tutto sarà fatto.
 
Vladimir Baskakov:
È un consulente terminale standard, tutti ne hanno uno. Di quali altre miniature hai bisogno lì, basta premere il pulsante di avvio ed è fatta.

per la parola 'bottoni', non mi piaci più.

Fast235:

Vladimir è una personalità incredibile qui, controlla tutte le nuove idee su se stesso (nei segnali), quasi sempre su un conto reale, penso che ci fosse solo una demo, ma mi piace per questo

Spero che non sia povero)

Non faccio commercio per conto mio, lo sai.
 
George, qual è l'inerzia della classifica di qualità sull'aggiunta di un nuovo TS? Supponiamo che dopo la riottimizzazione qualche TS abbia iniziato a mostrare buoni risultati. Quanto tempo deve passare o quanti affari devono essere fatti prima che possa apparire nella top by Quality?
 
Vladimir Baskakov:
Macd semplice ea

Cos'è tutto questo?

È apparso un altro agronomo).

Il terminale ha MACD_SAmple_MetaQuotes.ex5. Ecco i suoi parametri di input. Cosa non è ottimizzato lì?


Eduard_D:

Cos'è tutto questo?

È apparso un altro agronomo).

Il terminale ha MACD_SAmple_MetaQuotes.ex5. Ecco i suoi parametri di input. Cosa non è ottimizzato lì?


Le condizioni di chiusura sono definite nel codice, potete mettere 0 negli stop, ma le posizioni saranno chiuse
 
Vladimir Baskakov:
Le condizioni di chiusura sono scritte nel codice, è possibile impostare 0 in stop, ma le posizioni saranno chiuse

Non dice un bel niente. Prima impara come usare il tester, poi reclama qualcosa. Esegui questo set e trova una singola posizione chiusa con una perdita diversa dalla fine del test.


Eduard_D:

Non dice un bel niente. Prima impara come usare il tester, poi reclama qualcosa. Esegui questo set e trova una singola posizione chiusa con una perdita diversa dalla fine del test.


Esaminare il codice
 
Eduard_D:
Georgy, qual è l'inerzia del Rating rispetto alla qualità per aggiungere un nuovo TS? Supponiamo che dopo la riottimizzazione qualche TS abbia iniziato a mostrare buoni risultati. Quanto tempo o quanti affari devono passare prima che appaia nella classifica di qualità?

Per determinare il valore del parametro di qualità del trading, il TS deve effettuare almeno 10 operazioni.

Il rating viene pubblicato ogni lunedì.

Di conseguenza, il ritardo dipende dalla velocità di funzionamento più una settimana al massimo. In media, varia da una settimana e mezzo a un mese.

 

Ha analizzato i rapporti sulla qualità per 37 settimane.

"No. of weeks" - quante volte la coppia di valute è apparsa nei rapporti.

"Numero di TS" - Importo totale riassuntivo delle posizioni chiuse per questa coppia di valute in 37 settimane (ci possono essere da 1 a 3 posizioni chiuse per questa coppia in un rapporto).



