Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 144
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Dove sono i risultati di questo esempio sugli schizzi o sul commercio? Ricordo che un paio di mesi fa cambiavi i tuoi preferiti negli indicatori ogni 2-3 giorni, ma tutto, come si dice nel prossimo thread, sta "svanendo".
Quindi, Vladimir, dovrai allenarti per almeno un altro anno, potresti cambiare molto i tuoi preferiti durante questo periodo.
È un consulente terminale standard, tutti ne hanno uno. Di quali altre miniature hai bisogno lì, basta premere il pulsante di avvio ed è fatta.
per la parola 'bottoni', non mi piaci più.
Vladimir è una personalità incredibile qui, controlla tutte le nuove idee su se stesso (nei segnali), quasi sempre su un conto reale, penso che ci fosse solo una demo, ma mi piace per questo
Spero che non sia povero)
Macd semplice ea
Cos'è tutto questo?
È apparso un altro agronomo).
Il terminale ha MACD_SAmple_MetaQuotes.ex5. Ecco i suoi parametri di input. Cosa non è ottimizzato lì?
Cos'è tutto questo?
È apparso un altro agronomo).
Il terminale ha MACD_SAmple_MetaQuotes.ex5. Ecco i suoi parametri di input. Cosa non è ottimizzato lì?
Le condizioni di chiusura sono scritte nel codice, è possibile impostare 0 in stop, ma le posizioni saranno chiuse
Non dice un bel niente. Prima impara come usare il tester, poi reclama qualcosa. Esegui questo set e trova una singola posizione chiusa con una perdita diversa dalla fine del test.
Non dice un bel niente. Prima impara come usare il tester, poi reclama qualcosa. Esegui questo set e trova una singola posizione chiusa con una perdita diversa dalla fine del test.
Georgy, qual è l'inerzia del Rating rispetto alla qualità per aggiungere un nuovo TS? Supponiamo che dopo la riottimizzazione qualche TS abbia iniziato a mostrare buoni risultati. Quanto tempo o quanti affari devono passare prima che appaia nella classifica di qualità?
Per determinare il valore del parametro di qualità del trading, il TS deve effettuare almeno 10 operazioni.
Il rating viene pubblicato ogni lunedì.
Di conseguenza, il ritardo dipende dalla velocità di funzionamento più una settimana al massimo. In media, varia da una settimana e mezzo a un mese.
Ha analizzato i rapporti sulla qualità per 37 settimane.
"No. of weeks" - quante volte la coppia di valute è apparsa nei rapporti.
"Numero di TS" - Importo totale riassuntivo delle posizioni chiuse per questa coppia di valute in 37 settimane (ci possono essere da 1 a 3 posizioni chiuse per questa coppia in un rapporto).