Artem Prischepa:

Tutti hanno sentito - aspetteremo che George metta fuori un esperto, e vedremo qual è la cosa impossibile. :D E di che periodo stiamo parlando, vecchio mio?

Non so di cosa stupirmi: 2 anni di ottimizzazione su M1 OHLC + 1 anno in avanti, almeno 10496 passaggi.

 
Eduard_D:

Non vedo perché dovresti essere sorpreso: 2 anni di ottimizzazione su M1 OHLC + 1 anno in avanti, almeno 10496 passaggi.

In alternativa, per non perdere tempo, si può ottimizzare prima aprendo i prezzi. Il che sarebbe molto più veloce. E se sopravvive su di esso - metterlo su tutte le zecche.
E poi. 2 anni - sei serio? :DD
Perché non 2 mesi?


Tutto sommato, se solo voi ragazzi aveste la volontà...
Quindi stai ottimizzando su tutta la storia disponibile?

[Eliminato]  
Eduard_D:

Spiegare, per favore.

https://www.mql5.com/ru/articles/2612
Georgiy Merts:

No, Roman. Formate chiaramente una lista di TC (un conto - quindi scrivetelo prima).

Non posso "collezionare" i maghi nei post - è facile sbagliarsi. Ho bisogno che sia compatto - hai chiesto una lista, ti ho dato i codici.

Modulo eseguibile, con tutti i TC riottimizzati - lo posterò stasera. Tutti i vecchi TC, che non sono ri-ottimizzati, funzionano senza modifiche su tutti i vecchi dati e i vecchi codici regex. Ripeto - il re-gcode dipende solo dal numero di conto e dal mago del TC. Genero senza restrizioni alla prima richiesta per la promessa di aprire un segnale gratuito.

Nella nostra fattoria collettiva, ogni gopher è un grande agronomo.

La media regna?

Eduard_D:

Quindi stai ottimizzando su tutta la storia disponibile?

Penso che sia ovvio. Più lungo è il periodo di ottimizzazione, più robuste sono le impostazioni che si possono ottenere. Naturalmente, è possibile testare i periodi di calma e credere che continueranno a funzionare - come si vuole. :D

 
