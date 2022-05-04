Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 133
Non capisco. Non vedo una richiesta. È questa la domanda che hai fatto sopra?
Avete bisogno di coppie "conto-magia". Non vedo nessun abbinamento di questo tipo.
Funzionerebbe in questo formato? O ditemi in quale forma sarebbe più conveniente formularlo.
-----------------------------------
Conto: 50433863
Magia: 143141
-----------------------------------
Conto: 50433863
Magia: 642750
-----------------------------------
Conto: 50433863 Magia: 640150
-----------------------------------
Conto: 50433863
Magia: 143750
-----------------------------------
Conto: 50433863
Magia: 243141
-----------------------------------
Conto: 50433863
Magia: 542652
-----------------------------------
Conto: 50433863
Magia: 642350
-----------------------------------
Conto: 50433863
Magia: 842640
-----------------------------------
Conto: 50433863
Magia: 340752
-----------------------------------
Conto: 50433863
Magia: 642422
-----------------------------------
-----------------------------------
Conto: 50423626
Magia: 243141
-----------------------------------
Conto: 50423626
Magia: 143750
-----------------------------------
Conto: 50423626
Magia: 642342
-----------------------------------
Conto: 50423626
Magia: 642152
-----------------------------------
Questo formato va bene? O ditemi in che tipo di formato sarebbe più conveniente formularlo.
Sì, va bene, stasera o domani mattina - generando i codici.
Codici di registrazione:
Ci sono stati problemi con l'installazione. Molto probabilmente sono legati alla paginazione della storia: all'installazione iniziale su un personaggio, TC va in crash con l'array di messaggi fuori portata. Senza fare nulla, alla reinstallazione dopo 30 secondi, il TC si avvia.
Farete trading con lotti minimi anche su un conto demo, con un primo deposito di 10.000?
Ai clown - la risposta dei clown: "certo, solo il minimo, perché gli altri?
Non posso ripetere la situazione nel mio paese. In linea di principio, quando c'è una carenza di dati, dovreste ricevere un messaggio su questo, e l'Expert Advisor dovrebbe spegnersi correttamente. Ma avete una richiesta di dati inesistenti. Bene... Devo solo aspettare che questo errore appaia sul mio computer.
Per i clown, la risposta clownesca è "certo, solo quelli minimi, perché gli altri?".
George - formando (finora il monitoraggio) un mufhbuk sulla Lega TC.
La situazione attuale è la seguente:
Si prega di fornire i codici di registrazione a questi maghi e per il mio account 2599118.
Il modulo precedente, che attualmente funziona per me - funzionerà con i nuovi maghi (come il modulo performant aggiornato - se è possibile duplicarlo in una lettera di risposta, perché duplicare, perché lo avete qui già postato un nuovo ...), Sarà anche possibile scegliere la percentuale per ogni exp?
Ora ho 5 robot della Lega che fanno trading, compreso il "vecchio" TS, che è già stato riscritto per l'EURCHF.
Non posso ripetere la situazione nella mia. In linea di principio, sembra che quando non ci sono abbastanza dati, dovrebbe visualizzare un messaggio al riguardo e EA dovrebbe terminare correttamente. Ma avete una richiesta di dati inesistenti. Bene... Devo solo aspettare che questo errore appaia sul mio computer.
Qui, imho, è la peculiarità del download della storia in MT5: il terminale non scarica la storia profonda, fino a quando non si accede da Expert Advisor, indicatori o tester. E l'Expert Advisor si spegne, perché non ha la storia necessaria. Ma la richiesta della cronologia c'è stata, quindi il terminale la scarica e alla prossima esecuzione dell'Expert Advisor, è già disponibile.
Non puoi ripeterlo, perché il tuo terminale ha scaricato tutta questa storia molto tempo fa. Ma il mio terminale è "nullo".