Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 131
Dovrebbero esserci dati su tutti i simboli del mercato o solo su quelli su cui questi TS scambiano?
Di quante barre ha bisogno il grafico per funzionare? Ho un limite di 100000 barre.
Ho messo il mio TS sul grafico del simbolo stesso su cui questo TS dovrebbe scambiare.
È sufficiente avere solo i simboli su cui viene scambiato questo TS.
Non è necessario eseguire su di essi, ma dovrebbero essere visibili in MaretWatch.
Bene e sì, ci dovrebbero essere abbastanza barre, perché sui TC lenti che girano su H4 - a volte è necessaria una maggiore profondità della storia.
Monitorato il segnale LigaTS Top Quality 10 su MT5. Link: https://www.mql5.com/ru/signals/
Alleluia! Ci sei stato per un anno! Sto per piangere.
Intendiamoci, non hai fatto altro che parlare. E mi hai chiamato "chiacchierone".
Sì, lo era, ma ora sta arrivando! C'è voluto molto tempo, ma ora colpiremo i capitalisti...
Tu, Vladimir, sei pazzo. Cosa "scoppierà" se non c'è una metodologia da scegliere?
Invece di offrire il tuo, di aprire un segnale - continui a presentarti dove hai promesso di non andare e a blaterare. Non sei stanco di questo?
Tu, Vladimir, sei pazzo. Cosa "spunta" se non hai sviluppato una metodologia di scelta?
Penso solo che troverai qualcosa prima o poi, per tentativi ed errori, ecco perché mi fermo qui.
Hai bisogno di molti punti).
Situazione attuale (tutti i TS sono in esecuzione su un conto demo con un lotto minimo costante).
Top 20 per equilibrio:
Un grafico dei primi cinque in termini di equilibrio:
I migliori 20 per la qualità del commercio:
I migliori cinque grafici per la qualità del trading: