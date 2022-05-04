Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 131

Nuovo commento
 
Eduard_D:

Dovrebbero esserci dati su tutti i simboli del mercato o solo su quelli su cui questi TS scambiano?

Di quante barre ha bisogno il grafico per funzionare? Ho un limite di 100000 barre.

Ho messo il mio TS sul grafico del simbolo stesso su cui questo TS dovrebbe scambiare.

È sufficiente avere solo i simboli su cui viene scambiato questo TS.

Non è necessario eseguire su di essi, ma dovrebbero essere visibili in MaretWatch.

Bene e sì, ci dovrebbero essere abbastanza barre, perché sui TC lenti che girano su H4 - a volte è necessaria una maggiore profondità della storia.

 
Monitorato il segnale LigaTS Top Quality 10 su MT5. Link: https://www.mql5.com/ru/signals/
[Eliminato]  
Eduard_D:
Monitorato il segnale LigaTS Top Quality 10 su MT5. Link: https://www.mql5.com/ru/signals/
Alleluia! Mi ci è voluto un anno per arrivare qui! Sto per piangere.
 
Vladimir Baskakov:
Alleluia! Ci sei stato per un anno! Sto per piangere.

Intendiamoci, non hai fatto altro che parlare. E mi hai chiamato "chiacchierone".

[Eliminato]  
Georgiy Merts:

Intendiamoci, non hai fatto altro che parlare. E mi hai chiamato "chiacchierone".

Sì, lo era, ma ora sta arrivando! Ci abbiamo messo molto tempo, ma ora stiamo per colpire i capitalisti...
 
Vladimir Baskakov:
Sì, lo era, ma ora sta arrivando! C'è voluto molto tempo, ma ora colpiremo i capitalisti...

Tu, Vladimir, sei pazzo. Cosa "scoppierà" se non c'è una metodologia da scegliere?

Invece di offrire il tuo, di aprire un segnale - continui a presentarti dove hai promesso di non andare e a blaterare. Non sei stanco di questo?

[Eliminato]  
Georgiy Merts:

Tu, Vladimir, sei pazzo. Cosa "spunta" se non hai sviluppato una metodologia di scelta?

Invece di offrire il vostro, di aprire un segnale - continuate a presentarvi dove avevate promesso di non andare, e a fare il blizzard. Non sei stanco di questo?

Penso solo che troverai qualcosa prima o poi, per tentativi ed errori, ecco perché mi fermo qui
 
Vladimir Baskakov:
Penso solo che troverai qualcosa prima o poi, per tentativi ed errori, ecco perché mi fermo qui.
Ci vuole molto pompaggio).
Metodologia? E chi conosce la metodologia, se si prende tutto in fila e lo si insegue con l'ottimizzazione?
Nei miei sistemi, il profitto è solo uno dei fattori, e non direi che è il principale. È una variante di questo.
[Eliminato]  
Yuriy Asaulenko:
Hai bisogno di molti punti).
Metodologia? E chi conosce la metodologia, se si prende tutto in fila e lo si insegue con l'ottimizzazione?
Nei miei sistemi, il profitto è solo uno dei fattori, e non direi che è il principale. È un problema di variazione.
Beh, a un uomo piace praticare il masochismo, è suo diritto farlo.
 

Situazione attuale (tutti i TS sono in esecuzione su un conto demo con un lotto minimo costante).

Top 20 per equilibrio:

Un grafico dei primi cinque in termini di equilibrio:

I migliori 20 per la qualità del commercio:

I migliori cinque grafici per la qualità del trading:

1...124125126127128129130131132133134135136137138...360
Nuovo commento