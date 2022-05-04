Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 129
IMHO!
Ho eseguito il 543050 nel tester e sono giunto alla conclusione che può essere chiamato "Pivot" in modo molto condizionato. Sul posto, il 90% delle chiusure sono a Breakeven (o a Trawl), ma non a Stop e Pivot.
Non c'è trall in questa TS. C'è solo il "trasferimento a Breakeven" (in realtà non a Breakeven del tutto, ma a un piccolo profitto).
Tali sistemi sono ottimizzati come segue.
Un sistema SAR "puro" viene ottimizzato per primo. Determina il periodo EMA per determinare la tendenza, il miglior time frame, il miglior limite di trading giornaliero e alcuni altri parametri.
Dopo di che si ottimizza il trigger di Breakeven e il livello di Breakeven.
Infine, al terzo passo, ottimizziamo il TP e SL. Se risulta essere redditizio, saranno piazzati, e il knockout di SL non è considerato come un "colpo di prova". Se si scopre che la massima qualità del commercio si ottiene senza TP o SL, essi sono impostati ad una distanza minima, che assicurerebbe il loro "non tocco" sulla storia. Ma, in questo caso, mettere fuori combattimento lo SL è equiparato al "colpo di controllo".
Se lo desideri - posso riottimizzare questo TS. Dopo la riottimizzazione, secondo i risultati - sarà immediatamente inviato a una delle tre divisioni. Per valutare la qualità del commercio, per arrivare al top (o per un possibile passaggio a una divisione superiore o inferiore) è necessario guadagnare 10 accordi. Cioè, dopo la sovraottimizzazione, il sistema, anche se è degno del Top, non vi apparirà immediatamente, ma solo dopo 10 scambi.
Sarebbe una violazione dei principi generali. Quindi, è a vostra discrezione.
E come siete arrivati a una tale sequenza di ottimizzazione? Sembrerebbe che lo sceriffo potrebbe iniziare l'ottimizzazione di SAR e Breakeven contemporaneamente in una sola bottiglia, date le capacità dei vostri indiani?
E come siete arrivati a questa sequenza di ottimizzazione? Sembrerebbe che con le capacità dei vostri indiani, lo sceriffo potrebbe eseguire sia il SAR che l'ottimizzazione del pareggio in una sola volta?
No, l'ho fatto all'inizio.
Ma, basandosi sul fatto che la base del TC è il SAR, credo che tutti i parametri di base di un TC "puro" dovrebbero essere trovati senza alcun Breakeven.
Se cerchiamo tutti i parametri in una volta - la migliore combinazione di essi non corrisponderà necessariamente al migliore TS SAR "puro".
Infatti, anche l'introduzione del breakeven distorce già seriamente l'essenza del sistema SAR. Pertanto, a mio parere, è necessario ottimizzare prima i parametri SAR "di base", e solo dopo aggiungere a questi i migliori parametri di breakeven e TP-SL.
Anche tutti gli altri TC sono ottimizzati con questo metodo. Prima si trovano i parametri di un sistema "puro", e solo dopo, separatamente, si cercano i parametri di Breakeven e quelli aggiuntivi (quando non sono forniti dal sistema) di TP-SL.
Ora finalmente è diventato chiaro perché si chiama Pivot.
Avete qualche idea di cosa potrebbe essere il problema con il TS che finisce a 0?
Mi sembra di ricordare che non ha funzionato nel tester di MT4, ma ha funzionato bene in MT5. Forse potremmo provare a trasferire la Top 10 in MT5? Oppure, facciamo due cloni: uno sul 4 e un altro sul 5?
Situazione attuale (tutti i TS sono in esecuzione su un conto demo con un lotto minimo costante).
Top 20 per equilibrio:
Un grafico dei primi cinque in termini di equilibrio:
I migliori 20 per la qualità del commercio:
I migliori cinque grafici per la qualità del trading:
Ci sono 3 nuovi TC nella top 10 di Balance: 740250, 240640, 642350
Si prega di generare codici di registro per loro. Conto 60276519
Propongo anche di creare un segnale su MT5 per i primi 10 in qualità. Se siete d'accordo, conto MT5 50423626.
TC: 642432, 642250, 742350, 642422, 642750, 642350, 640242, 640150, 243051
TC 543050 (EMAFlatSAR su EURCHF) 2019.06.14 ha superato il livello di drawdown consentito ed è stato inviato per la riottimizzazione.
Dopo un'eccessiva ottimizzazione è stato inserito nella divisione Mid-League e ora ha un magc 523020.
I codici generati un po' più tardi.