Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 103
Qual è il punto? Sto provando diverse tecniche di selezione di TC lì, e non c'è assolutamente nulla di cui vantarsi.
Sfortunatamente, non ho elaborato l 'ordine di selezione dei TS per i segnali di trading reali, ed è più intuitivo.
Pensavo che entro la fine della primavera il mio conto principale sarebbe sceso e avrei aperto un segnale... Ahimè, aprile è stato molto poco redditizio, e maggio - solo un po' redditizio. Quindi, temo che il recupero sia rimandato alla fine dell'estate...
Almeno ora è chiaro qual è la linea principale del lavoro di oggi.
C'è un solo TS o diversi TS che lavorano in tempo reale?
Io uso ZpnTrendSP con aiuto "manuale", perché a volte (prima di tutto con le notizie) il TP ha senso impostare più del solito. Uso le coppie di valute Eurodollaro e Dollaro come le più stabili.
Situazione attuale (tutti i TS sono in esecuzione su un conto demo con un lotto minimo costante).
Top 20 per equilibrio:
Un grafico dei primi cinque in termini di equilibrio:
I migliori 20 per la qualità del commercio:
I migliori cinque grafici per la qualità del trading:
Sul conto reale TS ZpnTrendSP funziona con aiuto "manuale", perché a volte (prima di tutto sulle notizie) ha senso impostare TP molto più grandi del solito. Uso la coppia di valute Eurodollaro e Dollaro, come la più stabile nel comportamento.
Ho analizzato i rapporti di "qualità" per 34 settimane. EURCHF è il più stabile in tutte le 34 relazioni. L'EURGBP è al secondo posto (manca in un rapporto settimanale). Tutte le altre coppie sono meno stabili.
USDJPY appare solo 5 volte in tutte le 34 settimane.
Sembra che il suo criterio di "qualità" non corrisponda alla sua selezione di USDJPY, che lei stima come il più stabile. Credo che qui ci sia una contraddizione.
IMHO EURCHF è il più interessante in termini di stabilità. Non ho analizzato il TP di quali coppie si sono verificate più frequentemente. Ma, ad una rapida occhiata, sarebbe interessante vedere un grafico di equilibrio (e il rapporto del tester) per il TS 543050 EMAFlatSAR EURCHF, a partire dalla data della sua build 11.08.18
Si scopre che il tuo criterio di "qualità" non corrisponde alla tua scelta di USDJPY, che valuti come il più stabile. Credo che qui ci sia una contraddizione.
IMHO EURCHF è il più interessante in termini di stabilità. Non ho analizzato il TP di quali coppie si sono verificate più frequentemente. Ma, ad una rapida occhiata, sarebbe interessante vedere un grafico di equilibrio (e il rapporto del tester) di 543050 EMAFlatSAR EURCHF, a partire dalla data del suo rilascio 11.08.18
Per "stabilità" intendo l'uniformità del comportamento. Sì, questa coppia non sta dando il meglio di sé. Tuttavia, dà quasi sempre un piccolo profitto quando rompe il canale.
Secondo me, le coppie che mostrano i migliori risultati (in equilibrio o in qualità) sono piuttosto inaffidabili, e i loro alti risultati sono principalmente accidentali. Quello a cui dovreste prestare attenzione qui non è il massimo, ma solo il minimo. Perché il minimo sia il migliore.
Riguardo al grafico 543050 di TC - lo posterò tra qualche tempo.
Naturalmente, EurChf è la coppia meno volatile di tutte. Qualsiasi strategia di tendenza è adatta. Bisogna impegnarsi a fondo per perderci dei soldi.
Più bassa è la volatilità, peggio funzionano le strategie di tendenza.
Proprio su coppie fortemente piatte è meglio lavorare in un canale o con ordini limite dagli estremi con supporto del tipo "reverse trailing". Ma, occasionalmente tali simboli portano a bruschi movimenti di tendenza che uccidono tutti i profitti.
Cosa c'entra NzdUsd?
Nello specifico non c'entra niente. Cercate voi stessi gli abbinamenti.