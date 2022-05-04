Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 102
Sono interessato a vedere il risultato del lavoro, mentre non lo vedo all'orizzonte (non ripetere che è solo per te, siamo consapevoli)
Prima di tutto, lo dirò di nuovo - "solo per me". Qualcun altro ne ha bisogno?
In secondo luogo, il risultato è la stessa TC League. Un insieme di sistemi semplici che funzionano sempre sulla demo. Questo risultato è stato ottenuto da tempo, e ne sono abbastanza soddisfatto.
Di quali risultati avete bisogno? Non capisco. Non ci sono"Grails" nella Lega TS, sono sistemi semplici.
Il segnale - lo aprirò solo quando uscirò dal crollo. Non l'ho ancora fatto.
Progetto condiviso - era una tale idea, ma il significato di esso, come lo capisco, non molto.
Qualcuno, tra l'altro, ha promesso di "andarsene per sempre, e non apparire mai in questo thread".
Prima di tutto, lo dirò di nuovo - "solo per me". Qualcun altro ne ha bisogno?
Risposta.
Georges, nessuno vuole niente qui da molto tempo ormai. A nessuno importa di nessuno, compreso se stesso. Quelli più o meno maturi sono semplicemente alla ricerca di segnali di trading curativi o di TS e sono redditizi (lo so in prima persona, e dalla corrispondenza nei messaggi privati). Tutti gli sforzi per interessare qualcuno a qualcosa non hanno senso. Amen.
C'è un altro approccio: "tu mi dai, io ti do".
Prendo alcune informazioni da ciò che Georgiy pubblica e le analizzo. In cambio, faccio alcuni suggerimenti, che possono interessare o meno Gheorghe. Non al momento. )))
In breve - una sorta di simbiosi tra "scrittore" e "lettore".
Risposta.
Questo è esattamente il mio punto.
E mi sorprende che la gente voglia "vedere dei risultati" quando è da molto tempo che dico qual è l'obiettivo della Lega TC (beh, a parte il nutrimento del proprio ego). Non esistono cose come i"Graal". La chiave dei profitti è passare i sistemi da non funzionanti a funzionanti in modo tempestivo. E proprio a questo scopo - è sempre necessario avere una serie di tali sistemi, a cui si può passare in qualsiasi momento. Quando ho fondato la Lega - ho perseguito esattamente questo obiettivo, e ora è stato raggiunto. Mantengo semplicemente tutto questo insieme aggiornato, ri-ottimizzando regolarmente i sistemi che hanno mostrato un "colpo di prova". Chiunque sia interessato può guardare i principi di TC che stanno performando bene e usarli a proprio vantaggio.
Cerchiamo quindi di riassumere alcuni dei risultati. (Lasciatemi ricordare che la Lega TC "conosce" circa 8 valute, e quindi circa 28 simboli)
...............................
Sistemi TrendDTS - lavorano su 7 coppie.
Sistemi TrendSAR - operano su 4 coppie.
Sistemi TrendSP - operano su 7 coppie.
Sistemi FlatSP - funzionano su 7 coppie.
Sistemi FlatSAR - operano su 12 coppie.
Sistemi FlatRTS - funzionano su 9 coppie.
Sistemi TrendRTS - eseguiti su 9 coppie.
Sistemi FlatDTS - funzionano su 6 coppie.
...............................
I vincitori sono i sistemi di inversione con entrate in controtendenza. In realtà, non è molto sorprendente - il sistema di rimbalzo del canale è un sistema usato frequentemente.
George, per favore aggiorna questa tabella.
Ancora nessuna possibilità. Lo terrò presente.
Situazione attuale (tutti i TS sono in esecuzione su un conto demo con un lotto minimo costante).
Top 20 per equilibrio:
Un grafico dei primi cinque in termini di equilibrio:
I migliori 20 per la qualità del commercio:
I migliori cinque grafici per la qualità del trading:
Mi dispiace molto chiederlo: puoi postare un grafico del saldo del conto Demo, che si chiama "pre-Real"?
Qual è il punto? Sto provando diverse tecniche di selezione di TC lì, e non c'è assolutamente nulla di cui vantarsi.
Lì provo diversi metodi di selezione del TS per il commercio reale, e sono molto intuitivo al riguardo.
Pensavo che entro la fine della primavera il mio conto principale sarebbe sceso e avrei aperto un segnale... Ahimè, aprile è stato molto poco redditizio, e maggio - solo un po' redditizio. Quindi, temo che il recupero sia rimandato alla fine dell'estate...