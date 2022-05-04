Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 101
3. Sì, mi è piaciuto quando l'ho scoperto. Se il prezzo sta fermo - allora il trailing risulta essere pari. Diciamo che per il caso di 200 pips e cinque barre - la prima volta togliamo un quinto. è 40 pips. Questo ci lascia con 160 punti. Poi rimuoviamo un quarto. Questo è un altro 40 punti. Siamo rimasti con 120 punti. Poi togliamo un terzo, e di nuovo abbiamo 40 punti. Ne rimangono 80. Poi togliamo il secondo ed è di nuovo 40 punti. Infine, chiudiamo gli ultimi 40 punti.
Se il prezzo si muove da qualche parte, la velocità di trailing aumenta o diminuisce di conseguenza.
+++
Potrebbe essere più specifico su questo, per favore?
Nessun problema.
Grazie.
Situazione attuale (tutti i TS sono in esecuzione su un conto demo con un lotto minimo costante).
Top 20 per equilibrio:
Un grafico dei primi cinque in termini di equilibrio:
I migliori 20 per la qualità del commercio:
I migliori cinque grafici per la qualità del trading:
Sceglierei 642952 per davvero.
Quale TF calcola? Supponendo che il prezzo vada contro di esso, la perdita massima sarà fissata sulla quinta barra.
Se il valore medio del suo lavoro TF (non so quale TF, quindi non posso calcolarlo io), quanto sarebbe provvisoriamente?
Il lasso di tempo è codificato dalla penultima cifra della magia:
2 - М15
4 - H1
5 - H4.
Cioè, questo TS funziona su 4 ore.
La prima cifra del magik è la tendenza e il tipo di supporto. In questo caso - entrata sul rimbalzo e trailing inverso. Per l'appartamento è un eccellente TS. Ma ha molta paura delle tendenze.
La seconda cifra della magia è il numero del periodo di sei ore, durante il quale è possibile lavorare:
0...3 - rispettivamente dallo zero sei (0-6 ore) al terzo (18-24 ore),
4 - nessun limite di tempo.
La terza e la quarta cifra sono il numero del simbolo in proprio, la numerazione Ligov. Da zero, il maggiore inizia con un dollaro, poi le croci.
L'ultima cifra del magik è il tipo di ingresso.
0 - ingresso sulla "barra degli impulsi".
1 - ingresso al confine di PriceChannel
2 - entrata per ordini pendenti su extrema ratio.
Per questo TS 642952 abbiamo:
Estremi su 9 battute.
I limiti sono fissati a 0,15 del range giornaliero "sotto" il picco estremo.
Il TP è impostato a 0,35 del range giornaliero, trailing 200 barre.
Si possono aprire fino a tre ordini pendenti allo stesso tempo (in seguito gli ordini pendenti saranno cancellati).
Uno SL protettivo è impostato per intervalli di 5,5 giorni.
Quindi avrei piuttosto paura di lavorare con questo TS. La prima tendenza indovinata - soffierà così male che non sarà sufficiente. Possiamo solo sperare che le tendenze siano estremamente rare su AUDCAD.
E il pungolo Schared e il segnale promesso in primavera?
Vi ho detto tutto questo!
Avrò un segnale quando uscirò da un crollo. Ahimè, la situazione è stagnante da un mese a questa parte. Il saldo non sta scendendo, ma non sta nemmeno salendo. Si aggira intorno allo stesso valore.
Progetti condivisi - qualcuno ne ha bisogno? Ci sarebbero almeno cinque persone interessate... Ma tu sei l'unico interessato, e capisco che ti interessa solo teoricamente, non userai il modulo di esportazione... Quindi il progetto della Lega condivisa è ancora "sospeso nell'aria" e temo che lo sarà per molto tempo.
