Vladimir Baskakov:
Cosa c'entra NzdUsd?

EURUSD farà?


Eduard_D:

EURUSD va bene?


EurChf è composto da EurUsd & UsdChf
 
Vladimir Baskakov:
EurChf è composto da EurUsd & UsdChf

Quindi cosa segue?

EURUSD è più alto. Ecco il USDCHF:


 

Rapporto promesso:

La qualità 1.27 è un trade di qualità molto alta, infatti, si può vedere dal grafico presentato.

Questo è un sistema di entrare su una "barra d'impulso" contro la tendenza con supporto di "inversione" (e trasferimenti a Breakeven)

È allarmante che il TP in questo sistema, come regola, non supera un terzo di un range giornaliero (tuttavia, il trasferimento al Breakeven viene eseguito quando il range giornaliero raggiunge il 25% al 20% del range giornaliero). E d'altra parte, uno SL protettivo è posto su cinque (!) intervalli giornalieri, il che significa che storicamente ci sono stati pullback fissi su distanze così grandi. E significa che in caso di fallimento perderemo quello che abbiamo guadagnato durante 25 scambi!

Vladimir Baskakov:
EurChf è composto da EurUsd & UsdChf

Penso che vi sbagliate. Non è fatto di nulla. È una coppia abbastanza indipendente, il cui tasso di cambio è composto dai tassi della banca centrale e dallo scambio di merci

tra i due paesi. Credo che la bilancia commerciale estera della Svizzera con l'Europa sia molto più grande di quella con gli Stati Uniti.

Eduard_D:

Penso che vi sbagliate. Non è fatto di nulla. È una coppia abbastanza indipendente, il cui tasso di cambio è composto dai tassi della banca centrale e dallo scambio di merci

tra i due paesi. Penso che la bilancia commerciale estera della Svizzera con l'Europa sia molto più grande che con gli Stati Uniti.

Da solo, non consiste in niente ;) !? Nessun commento
 
Vladimir Baskakov:
Da solo, non composto da nulla ;) !? Nessun commento

Bene, può commentare i grafici?

Eduard_D:

Bene, può commentare i grafici?

Non perderò nemmeno il mio tempo, forse Georgi ti dirà
 
Vladimir Baskakov:
Non perderò nemmeno il mio tempo, forse Georgi ti dirà

Nessun commento. ))))

Eduard_D:

Nessun commento. ))))

Prima mostrami la nota EurChf, poi guarderò i grafici e discuteremo della sua autonomia
