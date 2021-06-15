1200 abbonati!!! - pagina 22
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Così si scopre che non ha senso armeggiare con il segnale - a meno che non si possa agganciare un po' di marketing figo. Soprattutto perché il segnale richiederà almeno un anno per essere assimilato. Ha senso, se la prospettiva è chiara fin dall'inizio? L'idea di base è quella di utilizzare una PAMM, o di fare trading da soli.
Non ci sono modi semplici. Ma qualcuno sarà ispirato da una storia di successo e un'ondata di probabilità farà fuori un nuovo leader.
Non ci sono modi semplici. Ma qualcuno sarà ispirato dalla storia di successo e un'ondata di probabilità farà fuori un nuovo leader.
Se leggete attentamente il thread, Taras è apparso in esso e ha buttato dentro alcune frasi divertenti - una di queste è questa:
Forum sul trading, sistemi di trading automatico e test di strategie di trading
1200 abbonati!!!
Taras Gonchar, 2017.01.16 20:27o potresti dire "perché fare un account completo quando ne hai già uno e non ci sono abbonati".
Non sono sicuro che se non fosse un conto in centesimi il fornitore ripeterebbe il risultato... le emozioni corrono alte
Non so perché si riferisca a se stesso in terza persona - e se Taras e il fornitore siano la stessa persona - non è questo il punto - ma ci sono due punti che vengono fatti qui:
-- con il marketing coinvolto -- non sarà facile "far fuori" il nuovo leader
-- quando il segnale viene scaricato con così tanti abbonati -- "far fuori" il nuovo leader non sarà nemmeno facile, a causa della mancanza di presenza di quelli disposti a seguire il leader "fatto fuori".
Ho un paio di pensieri sull'argomento.
1 - Il successo di Taras nel guadagnare diversi ordini di grandezza in più rispetto all'importo del deposito usando il segnale del conto in centesimi - questo può essere considerato come "margin trading" con una leva elevata, diciamo 1:1000000000000. Avete avuto successo in questo modo - ben fatto, avete guadagnato con la vostra testa, non rubato. 2 - Se sei una modella (più o meno top) con zero QI, per un servizio fotografico prendi molti più soldi e nessuno si scandalizza.
2- Per quanto riguarda l'equalizzazione delle opportunità (da non confondere con l'equalizzazione) dei partecipanti al servizio di segnali, ho avuto la seguente idea - non dovrebbe essere simile al pattinaggio di figura o alla ginnastica dove gli atleti sono valutati da due indicatori come "tecnica di esecuzione" e "espressione o abilità artistica", per introdurre 2 tipi di rating con i segnali: rating "tecnico" calcolato sulla base di indicatori tecnici totali, e rating "consumatore" calcolato sulla base del numero di abbonati, somma dei depositi degli abbonati Forse sarebbe meglio? Perché mi sembra che non sia giusto proporre che il numero di abbonati non sia preso in considerazione nel calcolo del rating.
...cosa fa un rospo alla gente...e strangola...e strangola...
Beh, lo fa a chi non è qualificato. E gli abili ed esperti dovrebbero guardare alla cifra di "fondi degli abbonati" di 5 milioni di dollari, che qualcuno otterrà dopo che una strategia così rischiosa e confusa finisce e prosciuga la maggior parte dei soldi degli abbonati.
E uno di questo "qualcuno" devi essere TU. Sei sul mercato e stai facendo soldi, vero? Quindi di chi sono i soldi? Gli avidi meschini che sono da qualche parte in testa al "50% al mese"?
Questo è il tipo di anti-toad che dovrebbe essere.
Un'altra cosa è che alcune persone sono offese dalla classificazione non trasparente dei segnali. E allora? Quindi, prendetelo e usate "trasparente", se potete trovarlo da qualche altra parte. Puoi ospitare i tuoi segnali gratuitamente nel Mercato, insieme a grafici, tabelle e rapporti dettagliati. Tutto questo lo puoi usare per lavorare sui tuoi sistemi di trading e per CERCARE INVESTITORI A LUNGO TERMINE. E voi vi aggrappate alle piccole cose e per 20 dollari al mese. Beh, sì, un extra di 100-200 USD al mese per segnali o prodotti nel Marketplace non farà male a nessuno. Ma qui bisogna costruire delle PRIORITÀ. Se vuoi diventare un trader, non ti deve interessare chi e quanto vende qui. Dovresti preoccuparti solo della redditività del tuo sistema di trading e della disponibilità di un rapporto su di esso in un accesso autorevole. È tutto lì, GRATIS.
Ed ecco un esempio da parte mia: Metaquotes ha appositamente stravolto il contatore di download del mio EA sul mercato (immagino che a Renat e Metaquotes non piaccia la mia critica, o che il mio EA sia una minaccia per l'intero mercato Forex). L'ho visto per un anno e mezzo di fila dal numero di download dal mio sito e dal Market. La correlazione dei download è stata zero o addirittura negativa. La correlazione deve essere perché anche il mio sito è stato visitato da molte persone da MQL5. So come calcolare la correlazione.
E allora? Non mi sto lamentando. Non mi lamento, perché? Perché i vantaggi (e il risparmio di denaro) dell'uso della piattaforma di trading MT4-MT5 e del sistema MQL5.com sono molto più grandi della somma di tutti i contro.
Quindi sarò un po' duro, ma diretto:
Voi ragazzi fareste meglio a stare zitti e lavorare sulla redditività del vostro sistema di trading; cercate voi stessi investitori ricchi usando le prestazioni di MQL5.com Signals, invece di contare 100...1000 al mese nelle tasche di qualcun altro.
Questo sarà molto più corretto, se volete davvero diventare trader che gestiscono decine di milioni di soldi degli investitori, piuttosto che meschini avidi con un obiettivo di 1000 dollari al mese. Prendi quello che hai e non lamentarti.
Quando si parla di marketing, bisogna capire che al giorno d'oggi i VC hanno un interesse acquisito nei buoni fornitori di segnali. Ora il servizio PAMM o un buon fornitore di segnali è l'unico vantaggio unico che esattamente le società di brokeraggio possono dare ai loro clienti. Tutto il resto, come le condizioni di trading, gli strumenti e l'esecuzione, è praticamente ripetuto da una società di brokeraggio all'altra.
Se una società di brokeraggio pubblica un segnale di qualità (per non parlare della PAMMA), attira un sacco di investitori non qualificati che pagano la commissione come spread. Inoltre è la migliore promozione per le società di brokeraggio: "guarda quali trader scambiano con noi", "che segnali abbiamo", ecc. Quindi, l'interesse della società di intermediazione è più che ovvio. Un'altra questione è che le società di intermediazione non faranno pubblicità al primo segnale che vedono. All'inizio il segnale deve dichiararsi e ottenere risultati positivi.
Penso che sia necessario considerare il rating e dare grandi pesi ai punti e al drawdown, ma non quando un affare è diviso in dieci piccoli e una cifra porta a 10000 punti al giorno, il rating è in salita e il rendimento è del 4-5% al mese. Pip netti leva 1:1 drawdown medio redditività media attività e qualsiasi cosa sopra 1 leva non dovrebbe essere presa in considerazione.
Non ho creato questo thread per essere cancellato. Ora si tratta di feedback e suggerimenti, critiche e discussioni sui problemi di concorrenza del business dei segnali.
Ecco, guarda, sono già venti pagine in meno di una settimana. E, se scavate nel thread, troverete ragionamenti, critiche e suggerimenti validi.
Vogliamo una concorrenza ragionevole, vogliamo essere ascoltati.
come