Caratteristiche del linguaggio mql5, sottigliezze e tecniche - pagina 29
Nei test, i dati al minuto sono considerati più affidabili.
Le barre di minuti sono più affidabili? I dati delle zecche non sono l'ultima risorsa? Perché abbiamo bisogno di dati reali di tick se non vengono presi in considerazione?
Lo facevo ingenuamente: provavo su barre di minuti, poi provavo su tick, poi su tick reali come controllo finale di precisione. Ora capisco che il terzo controllo non ha molto senso.
Le gambe crescono da qui
https://www.mql5.com/ru/forum/188047
Come vedete, se non cercate di manipolarlo, vi accorgerete di aver interpretato male il riferimento.
Non c'è bisogno di togliere la frase dal contesto. La frase suona così:
Non stavo manipolando nulla. L'aiuto afferma chiaramente che le barre dei minuti sono di fondamentale importanza. Per mancanza di dati di tick - i tick sono generati secondo le barre dei minuti.
Secondo me, i TF minuti dovrebbero essere calcolati da tick reali nella modalità "Tick reali", altrimenti non ha senso in questa modalità.
A mio parere, i TF minuti dovrebbero essere formati da tick reali nella modalità "Tick reali", altrimenti non ha molto senso questa modalità.
orientandosi alla cronologia dei minuti e porta a una situazione in cui i tick reali dal 02.04.17 al 08.04.17
e il tester usa i tick solo per 88 barre di minuti esistenti. tutti gli altri tick esistono solo da qualche parte in ...
Ed ecco il numero di zecche reali
Questo è Metaquotes-Demo.
Si scopre che i tick reali sono 147700 durante la settimana, mentre il tester nella sua modalità più accurata mostra 145777 tick di tipo sconosciuto.
Registro dei tester
Il tester usa meno tic rispetto alla realtà, perché si concentra su di loro.
meglio guardare i futures lunghi, il quadro è più chiaro lì
Mancano diverse barre M1 e dato che il punto di riferimento è su di esse, il tester usa meno tick di quanto fosse realmente.
Le barre M1 si formano quando c'è un prezzo flipper. Se non c'è, non c'è nessuna barra. E il fatto che c'erano tick bid/ask in quel momento viene ignorato!
Quindi, il problema non è solo nel tester, ma anche nell'algoritmo di formazione delle barre.
Faresti meglio a guardare i long futures, lì il quadro è più chiaro.
Esattamente sui futures lunghi questa situazione, come ho scritto sopra, accade più spesso.
Hai ragione, dimostrerò la situazione più chiaramente
I tic reali sono 116844, i tic del tester nella modalità più precisa sono 5918. Un modesto 20 volte meno.
SZY La confutazione di un'ipotesi che la situazione data si sviluppa a causa del salto da parte del tester di zecche identicheRisultato
Solo 4 zecche identiche potevano mancare.
Forum sul trading, sistemi di trading automatico e strategie di trading di prova
Biblioteche: Prezzo_Compara
fxsaber, 2016.10.19 17:18
{
string flag = "";
#define TICKFLAG_MACRO(A) flag += ((bool)(tickflag & TICK_FLAG_##A)) ? " TICK_FLAG_" + #A : "";
TICKFLAG_MACRO(BID)
TICKFLAG_MACRO(ASK)
TICKFLAG_MACRO(LAST)
TICKFLAG_MACRO(VOLUME)
TICKFLAG_MACRO(BUY)
TICKFLAG_MACRO(SELL)
#undef TICKFLAG_MACRO
if (flag == "")
flag = " FLAG_UNKNOWN (" + (string)tickflag + ")";
return(flag);
}
#define TOSTRING(A) " " + #A + " = " + (string)Tick.A
string TickToString( const MqlTick &Tick )
{
return(TOSTRING(time) + "." + (string)IntegerToString(Tick.time_msc %1000, 3, '0') +
TOSTRING(bid) + TOSTRING(ask) + TOSTRING(last)+ TOSTRING(volume) + GetTickFlag(Tick.flags));
}
void OnStart()
{
MqlTick Tick;
if (SymbolInfoTick(_Symbol, Tick))
Print(TickToString(Tick));
}
Tradurre MqlTick in una stringa
Illeggibile:
Illeggibile:
Forum sul trading, sistemi di trading automatico e test di strategie di trading
MetaEditor build 1463
fxsaber, 2016.11.10 10:42
Tutto dipende dagli obiettivi.