fxsaber:

Un trucco pratico per i conti Hedge ...

Puoi spiegare la convenienza con un esempio? Non in codice - in parole.
 
Artyom Trishkin:
Ilprezzo e il volume diapertura corrispondono alla posizione netta. Qualcosa potrebbe essere cambiato da allora.

Ora potete controllare rapidamente.

 

Ciao ragazzi,

Una volta ho visto che si può impostare una stringa vuota in input, cioè nessun nome, e poi le variabili esterne avranno una stringa vuota quando vengono applicate al grafico,

chi si ricorda, lo sa?

 
Vladislav Andruschenko:

Esattamente una linea bianca? Forse (l'ho visto da qualche parte) per provare un'enumerazione?

In generale, io faccio così:

sinput string  EA_Params = "-- Параметры Работы советника --"; //======================================
 
Artyom Trishkin:

e lo faccio anche io, ma una volta un anno fa ho visto un messaggio, un codice speciale che solo una stringa vuota, nessun nome o descrizione.

Sia che mi sembrasse

ora una stringa vuota

ingresso a1=""

ma da qualche parte c'era una vista di una stringa vuota, anche senza il nome.....


Beh, ecco un esempio


solo qui, è solo una linea

 
prova a impostare un sinput
 
Vladimir Pastushak:

No grazie, non quello.

Meglio solo una stringa di input

Devo essermelo immaginato :-(....
 
Roffild:

Separatori nei parametri:

enum ENUM_NOTHING {
   NOTHING // ===== ===== =====
};

sinput ENUM_NOTHING z_; // ===== Описание =====
Un tale parametro non influenzerà la continuazione dei test dopo l'arresto, perché l'utente non può cambiarlo accidentalmente.

E'?
 
Taras Slobodyanik:
Come si fa uno spazio non interrotto?

 
Vladislav Andruschenko:

Come si fa uno spazio non interrotto?

Vedi lo script nell'appendice - è questo che intendi? Alt + 0160 sulla tastiera numerica
