Caratteristiche del linguaggio mql5, sottigliezze e tecniche - pagina 26
fxsaber:
Un trucco pratico per i conti Hedge ...
Puoi spiegare la convenienza con un esempio? Non in codice, ma in parole.
Ilprezzo e il volume diapertura corrispondono alla posizione netta. Qualcosa potrebbe essere cambiato da allora.
Ora potete controllare rapidamente.
Ciao ragazzi,
Una volta ho visto che si può impostare una stringa vuota in input, cioè nessun nome, e poi le variabili esterne avranno una stringa vuota quando vengono applicate al grafico,
Ho visto questo in passato, ma non ho mai visto una stringa vuota in questo caso.
chi si ricorda, lo sa?
Esattamente una linea bianca? Forse (l'ho visto da qualche parte) per provare un'enumerazione?
In generale, io faccio così:
Esattamente in bianco? Forse (l'ho visto da qualche parte) provare un'enumerazione?
In generale, lo faccio:
e lo faccio anche io, ma una volta un anno fa ho visto un messaggio, un codice speciale che solo una stringa vuota, nessun nome o descrizione.
Sia che mi sembrasse
ora una stringa vuota
ingresso a1=""
ma da qualche parte c'era una vista di una stringa vuota, anche senza il nome.....
Beh, ecco un esempio
solo qui, è solo una linea
prova a impostare un sinput
No grazie, non quello.
Meglio solo una stringa di inputDevo essermelo immaginato :-(....
Separatori nei parametri:
NOTHING // ===== ===== =====
};
sinput ENUM_NOTHING z_; // ===== Описание =====
questo?
Come si fa uno spazio non interrotto?
Come si fa uno spazio non interrotto?