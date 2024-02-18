Caratteristiche del linguaggio mql5, sottigliezze e tecniche - pagina 25
Se non siete abituati, potete scriverlo cosìe nella funzione OrderSend() inviare un contratto variabile indipendentemente dal capriccio del DC.
Forse avete scritto che c'è un contratto di 10 000. Possono essere 1000 nei conti MT5. Voglio versatilità attraverso le variabili standard di MQL5.
Questa è la formula universale per la conversione nei soliti lotti. Tutti quelli normali hanno un lotto standard pari a 100000 e hanno sempre contato un lotto da esso. Lotto 0,1 = 10000 unità di valuta base.
Se SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE) == 10000, otteniamo 100000/10000 (questo sarebbe 10), e moltiplicando per il lotto 0,1 otteniamo 1, cioè 10000 unità di valuta base.
Sono più interessato al valore dei punti. Non ricordo che sia mai stato diverso in 4 per i conti standard e cent (cioè quando le dimensioni del contratto erano diverse). Spero che sia solo un Just2Trade solo così diverso. Ma ora dovrò sempre controllare questa proprietà su nuovi broker o nuovi tipi di conto.
Bene, il valore del punto mql conta per 1 lotto standard impostato dal broker(DC). È la dimensione del lotto standard fissato dal broker che devi conoscere prima di iniziare a fare trading. Un tempo era uno standard, tutti avevano 100000, ma i tempi sono cambiati.
Per quanto riguarda gli account standard e cent, la differenza è impostata sul server del DC e non cambia in MT in alcun modo. Potrebbe essere, però, ma non ho incontrato nessun pervertito.
Ci sono micro conti, dove la dimensione del contratto è 100 volte inferiore, con lo stesso volume
Potresti per favore dirmi come ottenere i dati dal lato sinistro della Profondità di mercato, dove viene visualizzato ogni trade. La funzione MarketBookGet() ottiene i dati dal lato destro della profondità del mercato, dove i volumi sono aggregati.
https://www.mql5.com/ru/docs/series/copyticks
Una caratteristica utile per i conti Hedge.
PositionSelect genera le informazioni sulla posizione netta.
Il PositionGetInteger(POSITION_TICKET) restituisce il biglietto della prima posizione che ha infine formato la direzione della posizione netta (PositionGetInteger(POSITION_TYPE)).
I TP e SL saranno abbinati all'ultima posizione in tempo di apertura che coincide con la direzione della posizione netta.