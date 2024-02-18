Caratteristiche del linguaggio mql5, sottigliezze e tecniche - pagina 25

Alexey Viktorov:

Se non siete abituati, potete scriverlo così

e nella funzione OrderSend() inviare un contratto variabile indipendentemente dal capriccio del DC.

Avete scritto che c'è un contratto di 10 000. Se useranno conti in centesimi su MT5, potrebbero essere fino a 1000. Vorrei l'universalità attraverso le variabili standard di MQL5.
 
Vasiliy Pushkaryov:
Questa è la formula universale per la conversione nei soliti lotti. Tutti quelli normali hanno un lotto standard pari a 100000 e hanno sempre contato un lotto da esso. Lotto 0,1 = 10000 unità di valuta base.

Se SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE) == 10000, otteniamo 100000/10000 (questo sarebbe 10), e moltiplicando per il lotto 0,1 otteniamo 1, cioè 10000 unità di valuta base.

 
Alexey Viktorov:

Questa è la formula universale per la conversione nei soliti lotti. Tutti quelli normali hanno un lotto standard pari a 100000 e hanno sempre contato un lotto da esso. Lotto 0,1 = 10000 unità di valuta base.

Sono più interessato al valore dei punti. Non ricordo che questo costo era diverso in 4 per i conti standard e cent (cioè quando le dimensioni del contratto erano diverse). Spero che sia solo un Just2Trade solo così diverso. Ma ora dovrò sempre controllare questa proprietà su nuovi broker o nuovi tipi di conto.
 
Vasiliy Pushkaryov:
Bene, il valore del punto mql conta per 1 lotto standard impostato dal broker(DC). È la dimensione del lotto standard fissato dal broker che devi conoscere prima di iniziare a fare trading. Un tempo era uno standard, tutti avevano 100000, ma i tempi sono cambiati.

Per quanto riguarda gli account standard e cent, la differenza è impostata sul server del DC e non cambia in MT in alcun modo. Potrebbe essere, però, ma non ho incontrato nessun pervertito.

 
Alexey Viktorov:

Bene, il valore del punto mql conta per 1 lotto standard impostato dal broker(DC). È la dimensione del lotto standard fissato dal broker che devi conoscere prima di iniziare a fare trading. Una volta era uno standard, TUTTI avevano 100000, ma i tempi sono cambiati.

Ci sono conti "micro", dove la dimensione del contratto è 100 volte inferiore con lo stesso volume
 
Vitaly Muzichenko:
Se il tuo broker imposta la dimensione standard del contratto a 100000 unità della valuta di base e applica il coefficiente di conversione in centesimi, allora non c'è differenza per mql. Il valore del punto è calcolato per il contratto standard impostato dal broker (cliente). Invece di queste considerazioni, è meglio controllare qualsiasi broker con qualsiasi conto.
 

Potresti per favore dirmi come ottenere i dati dal lato sinistro della Profondità di mercato, dove viene visualizzato ogni trade. La funzione MarketBookGet() ottiene i dati dal lato destro della profondità del mercato, dove i volumi sono aggregati.


Prezzo vetro

 
Maksym Mudrakov:

Potresti per favore dirmi come ottenere i dati dal lato sinistro della Profondità di mercato, dove viene visualizzato ogni trade. La funzione MarketBookGet() riceve i dati dal lato destro della profondità del mercato, dove i volumi sono aggregati.


Grazie, è perfetto.
 

Forum sul trading, sistemi di trading automatico e test di strategia

MetaEditor build 1470

fxsaber, 2016.11.12 15:05

Una caratteristica utile per i conti Hedge.

PositionSelect genera le informazioni sulla posizione netta.

Il PositionGetInteger(POSITION_TICKET) restituisce il biglietto della prima posizione che ha infine formato la direzione della posizione netta (PositionGetInteger(POSITION_TYPE)).

I TP e SL saranno abbinati all'ultima posizione in tempo di apertura che coincide con la direzione della posizione netta.

