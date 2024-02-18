Caratteristiche del linguaggio mql5, sottigliezze e tecniche - pagina 11
Poiché "L'ordine è un ordine di compravendita", solo gli ordini in sospeso possono essere classificati come "ordini attivi", e le "Posizioni - comprare e vendere" non sono ordini di compravendita. O mi "manca qualcosa"?
Un ordine è un ordine in russo. Si dà un ordine e può essere qualsiasi di 8.
1, 2, 3, 4 -buystop, sellstop, bylimit e selllime - dopo l'attivazione dell'ordine appare una posizione
5, 6 - comprare o vendere - questi non sono ordini
7, 8 - stopLoss e TakeProfit - questi sono gli ordini; questi sono gli ordini delle società di brokeraggio per uscire dal mercato.
Casi 1, 2, 3, 4 - ordini pendenti
5, 6 - per catturare il mercato), cioè per prendere una certa posizione nel mercato, è proprio come in guerra: ognuno ha la sua posizione al fronte dove sono stati mandati dai comandanti
Dato che "Un ordine è un ordine commerciale", solo gli ordini in sospeso possono essere classificati come "ordini attivi", e le "Posizioni - comprare e vendere" non sono un ordine commerciale. O mi "manca qualcosa"?
5, 6 - comprare o vendere - questi non sono più ordini
Il codice qui sotto mostra che questi sono gli ordini reali.
Forum sul trading, sistemi di trading automatico e test di strategie di trading
Caratteristiche del linguaggio mql5, sottigliezze e trucchi
fxsaber, 2017.02.25 16:30
void OnTradeTransaction ( const MqlTradeTransaction &Trans, const MqlTradeRequest &Request, const MqlTradeResult &Result )
{
if ((Trans.type == TRADE_TRANSACTION_ORDER_ADD) &&
PositionSelectByTicket(Trans.position) && OrderSelect(Trans.order) &&
(PositionGetInteger(POSITION_TYPE) == 1 - OrderGetInteger(ORDER_TYPE)))
{
const double Price = OrderGetDouble(ORDER_PRICE_OPEN);
if (Price == PositionGetDouble(POSITION_TP))
Print("Position #" + (string)Trans.position + " - triggered TP.");
else if (Price == PositionGetDouble(POSITION_SL))
Print("Position #" + (string)Trans.position + " - triggered SL.");
}
}
Gli ordini attivi sono ordini di compravendita che sono in attesa di esecuzione o cancellazione, ad eccezione degli ordini TP/SL e MarginCall. Gli ordini validi possono essere BUY e SELL.
Per quanto ho capito il termine "ordine attivo" si riferisce a posizioni di ACQUISTO e/o VENDITA così come a ordini pendenti impostati (accettati da un broker).
Se ho: posizioni Long e Short aperte, e Buy Limit e Sell Stop impostati, allora OrdersTotal() restituirà il valore =4. Giusto?
Da quanto ho capito, "ordine attivo" si riferisce a posizioni di ACQUISTO e/o VENDITA così come a ordini pendenti impostati (accettati dal broker).
Se ho: posizioni Long e Short aperte, e Buy Limit e Sell Stop impostati, allora OrdersTotal() restituirà il valore =4, giusto?
No.OrdersTotal() restituirà 2 (si tratta di ordini pendenti Buy Limit e Sell Stop) e anche PositionsTotal() restituirà 2 (posizioni Buy e Sell).
)) Questo è cool!!!! Cosa restituisce la funzione OrdersTotal()?
Leggete già l'aiuto :).
Studiatelo:
//| OrdersTotalPositionsTotal.mq5 |
//| Copyright © 2017, Vladimir Karputov |
//| http://wmua.ru/slesar/ |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright © 2017, Vladimir Karputov"
#property link "http://wmua.ru/slesar/"
#property version "1.00"
//---
#include <Trade\PositionInfo.mqh>
#include <Trade\OrderInfo.mqh>
CPositionInfo m_position; // trade position object
COrderInfo m_order; // pending orders object
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
//---
int total=0;
for(int i=PositionsTotal()-1;i>=0;i--) // returns the number of open positions
if(m_position.SelectByIndex(i)) // selects the position by index for further access to its properties
{
//if(m_position.Symbol()==m_symbol.Name() && m_position.Magic()==m_magic)
Print("position ",total,": ",m_position.Symbol()," ",EnumToString(m_position.PositionType()),
" ",DoubleToString(m_position.Volume(),2)," ",DoubleToString(m_position.PriceOpen(),8));
total++;
}
total=0;
for(int i=OrdersTotal()-1;i>=0;i--) // returns the number of current orders
if(m_order.SelectByIndex(i)) // selects the pending order by index for further access to its properties
{
//if(m_order.Symbol()==m_symbol.Name() && m_order.Magic()==m_magic)
Print("pending order ",total,": ",m_order.Symbol()," ",EnumToString(m_order.OrderType()),
" ",DoubleToString(m_order.VolumeInitial(),2)," ",DoubleToString(m_order.PriceOpen(),8));
total++;
}
}
//+------------------------------------------------------------------+
Ecco lo stato della scheda "Commercio":
Come puoi vedere ci sono due posizioni aperte (EURUSD buy 0.03 e USDCAD buy 0.02) e ci sono tre ORDINI LOCALI (USDJPY buy limit, USDJPY sell limit e EURUSD buy limit),
e una stampa dello script:
2017.02.28 20:14:43.804 OrdersTotalPositionsTotal (EURUSD,H1) position 1: EURUSD POSITION_TYPE_BUY 0.03 1.06088000
2017.02.28 20:14:43.804 OrdersTotalPositionsTotal (EURUSD,H1) pending order 0: EURUSD ORDER_TYPE_BUY_LIMIT 0.03 1.05879000
2017.02.28 20:14:43.804 OrdersTotalPositionsTotal (EURUSD,H1) pending order 1: USDJPY ORDER_TYPE_SELL_LIMIT 0.01 112.71100000
2017.02.28 20:14:43.804 OrdersTotalPositionsTotal (EURUSD,H1) pending order 2: USDJPY ORDER_TYPE_BUY_LIMIT 0.01 111.74500000
Possiamo adottare la seguente terminologia: una posizione è qualcosa che è già stato comprato/venduto o manualmente o un ordine pendente è stato attivato e un ordine è un ordine pendente per aprire una posizione se il prezzo raggiunge un livello specificato.
Ecco come si può costruire un blocco in cui si analizzano gli ordini a mercato e in sospeso:
{ //отражённым в терминале
if(OrderSelect(i-1,SELECT_BY_POS)==true)//Если есть следующий
{
// Здесь должен выполняться ..
// ..анализ характеристик ордеров
}
} //Конец тела цикла
Il valore iniziale i=1 è specificato nell'intestazione dell'istruzione del ciclo, e la condizione per la fine del ciclo è l'espressione i<=OrdersTotal(). La funzione OrdersTotal() restituisce l'importo totale degli ordini a mercato e in sospeso, cioè gli ordini che sono visualizzati nel terminale nella scheda Trade. Pertanto, il numero di iterazioni nel ciclo sarà uguale al numero di ordini presenti nella negoziazione.
Tutto è stato accettato da tempo, e prima di scrivere la documentazione, probabilmente non sarebbe male leggere il tutorial di Sergei Kovalev (è integrato in MQL4):
Non c'è bisogno di ricottura)
Questo è il codice MT4 e non c'è alcuna divisione di ordini e posizioni - tutto è mescolato insieme in esso