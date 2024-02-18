Caratteristiche del linguaggio mql5, sottigliezze e tecniche - pagina 35

Nuovo commento
 
Alexey Kozitsyn:
20-30 secondi? .... Omg... Credo che tu abbia fatto qualcosa di sbagliato... I miei indicatori di tick contano molte volte più velocemente. Molti di loro per grafico.
...
 
Artyom Trishkin:

Eseguitelo su un simbolo che non avete mai usato e per il quale semplicemente non avete alcun dato.

E, sì, è bene ottenere un risultato - è quello che voglio ottenere. Raccogliendo opinioni su come farlo al meglio.

Ho provato MOEX FORTS, tutto quello che ho è 8 simboli per 6 TFs = 48 maniglie, non l'ho mai usato: anche più veloce.

Il mio punto è che il numero di maniglie non è un indicatore, non influenza la velocità di esecuzione. Il volume di dati copiato in CopyBuffer è sicuro.
[Eliminato]  
Artyom Trishkin:
...
Come vuole, ma il problema è con lei, non con me...
 
Alexey Kozitsyn:
Come vuoi, ma sei tu che hai un problema, non io...
Ho chiesto aiuto, non una dichiarazione di fatto. A quel punto saresti appena passato.
 
Artyom Trishkin:
Ho chiesto aiuto, non una dichiarazione di fatto.
Youtz.
[Eliminato]  
Artyom Trishkin:
Ho chiesto aiuto, non una dichiarazione di fatto. A quel punto saresti appena passato.
Ti senti offeso da qualcuno? O non hai visto nessun aiuto? O pensi che le tue faccine avrebbero dovuto essere interpretate diversamente? Se volete aiuto, fate quello che è stato scritto sopra, e non urlate. E poi vedremo se sarà necessario un ulteriore aiuto.
 
Artyom Trishkin:

Ho impostato 5000 barre di storia sia in MT4 che in MT5. Il mio MT4 mostra un avvio istantaneo, mentre MT5 mostra un periodo di attesa da 20 a 30 secondi. E questo supponendo che ripetutamente il simbolo EURUSD sia usato per i test - c'è storia in entrambi i terminali.

Non è necessario dire a un utente "impaziente" di aspettare. È necessario evitare ritardi irragionevoli nel lancio e nella commutazione dei tempi.

Ecco perché sono interessato a possibili modi per risolvere questo problema. Per ora. Li sperimenterò più tardi - cosa succede veramente.

Allo stesso modo, non ho ancora trovato una soluzione, sto leggendo questo thread e spero che qualcuno mi dica qualcosa.
 
fxsaber:
Youz.
Grazie. Cosa ci guadagna adesso?
 
Artyom Trishkin:
Grazie. Cosa porterà ora?
Speranza, Fede, Amore! Congelerei il progetto per qualche ora e aspetterei una decisione da parte degli sviluppatori.
 

con il rilascio della build 1583, torneremo al problema della mancata corrispondenza del numero di tick nella cronologia con il numero di tick allora nel tester sui ticker azionari a bassa liquidità

https://www.mql5.com/ru/forum/170952/page29#comment_4845672

https://www.mql5.com/ru/forum/170952/page29#comment_4845795

corriamo

KS      0       23:45:05.124    Core 1  GOLD-9.17: history ticks synchronized from 2017.04.03 to 2017.04.14
KF      0       23:45:05.124    Core 1  GOLD-9.17,M1: history cache allocated for 484457 bars and contains 347 bars from 2017.01.17 23:25 to 2017.03.31 19:46
MF      0       23:45:05.124    Core 1  GOLD-9.17,M1: history begins from 2017.01.17 23:25
ID      0       23:45:05.124    Core 1  GOLD-9.17,M1 (Open-Broker): generating based on real ticks
NM      0       23:45:05.124    Core 1  GOLD-9.17,M1: testing of Experts\Advisors\ExpertMACD.ex5 from 2017.04.02 00:00 to 2017.04.16 00:00 started with inputs:
ИТОГ
2017.04.16 23:45:05.124 Core 1  GOLD-9.17,M1: 242507 ticks, 227 bars generated. Environment synchronized in 0:00:00.040.
 Test passed in 0:00:00.181 (including ticks preprocessing 0:00:00.020).

risultato - bene! c'è un cambiamento.


Poi inizia la parte difficile:

Eseguiamo a freddo l'EA multivaluta.

2017.04.16 23:54:12.000 Core 1  GOLD-9.17: history ticks synchronized from 2017.04.03 to 2017.04.14
2017.04.16 23:54:12.000 Core 1  GOLD-9.17,M1: history cache allocated for 484457 bars and contains 347 bars from 2017.01.17 23:25 to 2017.03.31 19:46
2017.04.16 23:54:12.000 Core 1  GOLD-9.17,M1: history begins from 2017.01.17 23:25
2017.04.16 23:54:12.000 Core 1  GOLD-9.17,M1 (Open-Broker): generating based on real ticks
2017.04.16 23:54:12.000 Core 1  GOLD-9.17,M1: testing of Experts\открыть-закрыть 2 пары.ex5 from 2017.04.02 00:00 to 2017.04.16 00:00 started with inputs:
ИТОГ
2017.04.16 23:57:02.105 Core 1  GOLD-6.17: generate 284232 ticks in 0:00:00.050, passed to tester 287584 ticks
2017.04.16 23:57:02.105 Core 1  GOLD-9.17: generate 15208 ticks in 0:00:00.020, passed to tester 242507 ticks

Poi lo eseguiamo per la seconda volta senza cambiare nulla.

2017.04.16 23:58:51.687 Core 1  GOLD-6.17: passed to tester 287584 ticks
2017.04.16 23:58:51.687 Core 1  GOLD-9.17: passed to tester 242507 ticks

Per quanto ho capito, ora tutte le zecche arrivano al tester.

s.s. per quanto ora coincidano con CopyTicks non ha controllato.

Особенности языка mql5, тонкости и приёмы работы
Особенности языка mql5, тонкости и приёмы работы
  • www.mql5.com
В данной теме будут обсуждаться недокументированные приёмы работы с языком mql5, примеры решения тех, или иных задач...
1...282930313233343536373839404142...247
Nuovo commento