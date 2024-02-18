Caratteristiche del linguaggio mql5, sottigliezze e tecniche - pagina 35
20-30 secondi? .... Omg... Credo che tu abbia fatto qualcosa di sbagliato... I miei indicatori di tick contano molte volte più velocemente. Molti di loro per grafico.
Eseguitelo su un simbolo che non avete mai usato e per il quale semplicemente non avete alcun dato.
E, sì, è bene ottenere un risultato - è quello che voglio ottenere. Raccogliendo opinioni su come farlo al meglio.
Come vuoi, ma sei tu che hai un problema, non io...
Ho chiesto aiuto, non una dichiarazione di fatto.
Ho chiesto aiuto, non una dichiarazione di fatto. A quel punto saresti appena passato.
Ho impostato 5000 barre di storia sia in MT4 che in MT5. Il mio MT4 mostra un avvio istantaneo, mentre MT5 mostra un periodo di attesa da 20 a 30 secondi. E questo supponendo che ripetutamente il simbolo EURUSD sia usato per i test - c'è storia in entrambi i terminali.
Non è necessario dire a un utente "impaziente" di aspettare. È necessario evitare ritardi irragionevoli nel lancio e nella commutazione dei tempi.
Ecco perché sono interessato a possibili modi per risolvere questo problema. Per ora. Li sperimenterò più tardi - cosa succede veramente.
Grazie. Cosa porterà ora?
con il rilascio della build 1583, torneremo al problema della mancata corrispondenza del numero di tick nella cronologia con il numero di tick allora nel tester sui ticker azionari a bassa liquidità
corriamo
risultato - bene! c'è un cambiamento.
Poi inizia la parte difficile:
Eseguiamo a freddo l'EA multivaluta.
Poi lo eseguiamo per la seconda volta senza cambiare nulla.
Per quanto ho capito, ora tutte le zecche arrivano al tester.
s.s. per quanto ora coincidano con CopyTicks non ha controllato.
