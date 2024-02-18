Caratteristiche del linguaggio mql5, sottigliezze e tecniche - pagina 9
La soluzione è arrivata subito.
double GetMarginRequired( const string Symb )
{
MqlTick Tick;
return(SymbolInfoTick(Symb, Tick) ? Tick.ask * SymbolInfoDouble(Symb, SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE) * SymbolInfoDouble(Symb, SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE) *
SymbolInfoDouble(Symb, SYMBOL_POINT) / (SymbolInfoDouble(Symb, SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE) * AccountInfoInteger(ACCOUNT_LEVERAGE)) : 0);
}
Bene, tutto quello che dobbiamo fare è portare il margine nella valuta di deposito, perché il margine, per esempio, per AUDCAD con valuta di deposito USD deve essere in USD.
Questo è ciò che è stato fatto.
Tutto funziona bene in forex, tranne che la domanda finale rimane, "perché la metà, e come posso risolvere il problema?
Ho riscontrato che su SGDJPY il margine è diverso sui server FIBOGroup-MT5 Server e MetaQuotes-Demo. Questo suggerisce che MT5 stesso calcola il margine con errori. Beh, se questo è il caso, non c'è uno standard di confronto. Pertanto, non posso dire con certezza se questo è un errore della mia implementazione o degli sviluppatori. Credo che ci sia un errore in entrambi i casi. Il problema è la mancanza di informazioni corrette.
Ho due server che mostrano correttamente, con un'eccezione - evidenziata in rosso
Come faccio a trovare la proprietà evidenziata in rosso?
Grazie!
double GetMarginRequired( const string Symb )
{
MqlTick Tick;
double MarginInit, MarginMain;
return((SymbolInfoTick(Symb, Tick) && SymbolInfoMarginRate(Symb, ORDER_TYPE_BUY, MarginInit, MarginMain)) ? MarginInit * Tick.ask *
SymbolInfoDouble(Symb, SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE) / (SymbolInfoDouble(Symb, SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE) * AccountInfoInteger(ACCOUNT_LEVERAGE)) : 0);
}
Devi capire chiaramente che in MT5 ci possono essere requisiti di margine molto diversi in diverse direzioni. Cioè una singola variante di MT4 potrebbe non funzionare. Sul Forex, ovviamente, questo non sarà il caso. Ma dovete ricordare. Quindi, in generale, si dovrebbe scrivere così
bool MyOrderCalcMargin( const ENUM_ORDER_TYPE action, const string symbol, const double volume, const double price, double &margin )
{
double MarginInit, MarginMain;
const bool Res = SymbolInfoMarginRate(symbol, action, MarginInit, MarginMain);
margin = Res ? MarginInit * price * volume * SymbolInfoDouble(symbol, SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE) /
(SymbolInfoDouble(symbol, SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE) * AccountInfoInteger(ACCOUNT_LEVERAGE)) : 0;
return(Res);
}
Questo è quello che è stato fatto.
In questa situazione MyOrderCalcMargin conta correttamente ma il normale OrderCalcMargin no!
