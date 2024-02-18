Caratteristiche del linguaggio mql5, sottigliezze e tecniche - pagina 140
quindi perché reinventare il proprio lisepad quando c'è già una funzione produttiva?
ArrayFill riempie un array con un solo valore. E qui stiamo parlando di riempire un array di dati.
Se la congiunzione "riempire un array statico, e poi copiarlo in uno dinamico usando ArrayCopy" funziona più velocemente che semplicemente "riempire un array dinamico", ha senso inventare un tale array. funziona più velocemente del semplice "riempimento di unarray dinamico", allora ha senso inventare un tale "lisapedo".
Bene, allora dovete chiedere agli sviluppatori di implementare questo meccanismo nella classe CCanvas della libreria standard.
In entrambe le piattaforme, i file EX possono servire come contenitori di indicatori.
Questi indicatori possono essere chiamati in iCustom e modelli di terzi. Il contenitore EX stesso non ha bisogno di essere lanciato a questo scopo.
Mi chiedo se puoi mostrare un esempio di tale lancio?
probabilmente è questo:
Utilizzo di risorse proprie e di terzi
Per esempio, se l'indicatore SampleIndicator.ex5 è incluso nell'Expert Advisor SampleEA.ex5 come risorsa, allora il percorso a se stesso, specificato quandoiCustom() è chiamato nella funzione di inizializzazione dell'indicatore personalizzato, sarà come questo "\Experts\\\\SampleEA.ex5::Indicators\\\SampleIndicator.ex5". Se questo percorso è specificato esplicitamente, l'indicatore personalizzato SampleIndicator.ex5 sarà strettamente legato a SampleEA.ex5 e perde la sua capacità di lavorare indipendentemente.
Quando sarò pronto, lo scriverò.
Ho appena capito che è possibile utilizzare gli indicatori di tale ex5 in altri EA, non in quello dove è come risorsa.
Scriverò quando sarò pronto.
Ok, non vedo l'ora.
È una caratteristica di MT5 tester, ma ho deciso di pubblicarla in questo thread, perché è indirettamente collegata a questo argomento.
Per arrivare alla scheda di ottimizzazione invisibile, dovete selezionare full brute force senza parametri da ottimizzare.
no optimized parameter selected, please check input(s) to be optimized and set start, step and stop values