Confesso che pensavo che i dati fossero spazzatura, ma non lo erano. C'è una certa utilità in questo. Se non ci sono errori di caricamento. Non ci sono sbirciatine o duplicazioni, va bene per un'uscita di buy.......
Questo è per un'uscita di vendita...
Invio dello script. Non è quello che uso io, ma ci ho fatto il mio, quindi è un buon inizio... Buona fortuna!!!
Mi sono sempre chiesto di questo forum. Ho solo file mq4 che possono essere pubblicati. Basta che mi scriviate. Ti manderò...
)))) in breve dirvi cosa non, che i risultati saranno casuali con questo approccio. (a lungo termine)
e il tuo grafico a lungo termine mostra che la tua aspettativa complessiva è inferiore a zero - esattamente lo stesso se tu dovessi addestrare il tuo modello su tutto il periodo, è stupidamente poco robusto
Prova a sommare di nuovo tutto nella tua testa.
Abbiamo solo una visione diversa del mercato, tu pensi che esistano modelli longevi, ottenere un modello che funziona su un OM abbastanza lungo è paragonabile a una sfortuna. Io, al contrario, credo che il mercato abbia periodi estremamente piccoli di modelli che richiedono una costruzione costante del modello. La differenza è che non si sa con certezza che dopo un mese può aumentare qualcosa che sono sicuro di guadagnare nei prossimi due giorni, senza grandi drawdown, ma non senza errori...
Quindi fai un tester virtuale e riqualifica ogni ora, e vedrai che non funziona a lungo termine ))
Grazie! Molto interessante, sto ancora finendo l'analisi manuale, i risultati sembrano adattarsi - lo posterò più tardi per un confronto. Ma, il predittore arr_DonProc è buono per idea, ma taglia fortemente gli ingressi quando viene venduto. Forse dovrei comprimerlo, non 10 varianti ma 3?
Grazie per lo script, ora scriverò di persona.
Comunque, penso che il file non sia cancellato, ma solo non allegato - puoi zipparlo e andrà bene.
Abbiamo semplicemente una visione diversa del mercato. Tu pensi che esistano dei modelli a lunga durata e che far funzionare un modello per un tempo abbastanza lungo sia paragonabile ad essere sfortunati. Io, al contrario, credo che il mercato abbia periodi estremamente piccoli di modelli che richiedono una costruzione costante del modello. La differenza è che non si sa con certezza che dopo un mese può aumentare contro quello che sono sicuro di guadagnare nei prossimi due giorni, senza grandi drawdown, ma non senza errori...
Addestramento per un mese - minimo, beh, sarebbe più di 2-3 mesi. Test - 1-2 mesi - abbastanza.
Se meno, si scopre che stiamo cercando di indovinare la tabella di moltiplicazione, conoscendo le risposte solo a una piccola parte di essa. È chiaro che non lo indovineremo per la maggior parte).
Quindi fai un tester virtuale e riqualifica ogni ora, e vedrai che alla lunga non funziona ))
Non c'è bisogno di creare problemi. Lavoro in modalità online, poi si vedrà.....
Un mese di formazione è il minimo, sarebbe bene avere 2-3 mesi. Un test - 1-2 mesi - è sufficiente.
Se meno, si scopre che stiamo cercando di indovinare la tabella di moltiplicazione, conoscendo le risposte solo a una piccola parte di essa. È chiaro che per la maggior parte non indovineremo).
Io dico che la qualità del modello scende drasticamente, e quindi il modello è adeguato al mercato attuale. Il modello può riuscire a fare 5-10 affari redditizi per un paio di giorni senza troppi errori. Ma il modello sa molto di più sul mercato in questo momento che il mercato stesso (ovviamente in modo condizionato). Passare a un timeframe più vecchio che è tutto, ecco l'orologio e non mi dà pace con l'ultimo segnale di vendere. Penso che andrà quando nessuno se lo aspetta sul mercato ora....
Smettila di rubare i miei modelli :)
Andiamo... ha visto il mio affare e l'ha rubato... Ok... non sono avido...
Giusto... Faccio trading su un solo strumento ed è la sterlina. Mi chiedo come la gente lo faccia su più di una volta...
Qual è l'orario di apertura e qual è il tuo?
Non ha molta importanza se entrambi prendiamo degli alci :-)