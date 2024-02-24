L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 918
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
sì, esattamente
Riesci a costruire strategie sui tuoi vecchi predittori, quanti ne hai in unità e il numero totale di combinazioni?
40 pezzi ora, ma essenzialmente uno, solo addestrato con condizioni diverse, poi il risultato è mediato su tutti
Molto, non me ne vengono in mente nemmeno cento! E quanti predittori e il loro numero di combinazioni?
predittori (input) da 25 a 200 per diverse strategie :) non c'è bisogno di inventare, solo piccole modifiche di alcuni iniziali
Mi chiedo, come si fa a marcarli come appartenenti a ciascun TC? Cioè ci sono 200 colonne, da qualche parte sono riempite con 25 valori, e cosa c'è nelle rimanenti 175 - un valore variabile unico (predittore)?
Ho sparato.
Volevo sparare fino alla primavera, ma l'ho ottenuto fino all'estate.
aspetta le foto dall'australia :)
Investitori - considerare a partire da $50k
Non capisco, ha insegnato NS per fare soldi?))
Non capisco, hanno insegnato a NS come fare soldi?))
Beh, più o meno, ho fatto quasi tutto quello che potevo :) non un graal, ma qualcosa funzionerà di tanto in tanto, non ha senso sudare ulteriormente
Renderà il 100% all'anno senza perdere soldi? Che tipo di protezione c'è contro le perdite? Uno stoploss regolare? Sto lottando con la ritenzione dei depositi. A mio parere, questa è la chiave per rendere redditizio ogni esperto. Sono serio :)
Ma nel complesso, ti sostengo. Così tanto tempo e sforzo messi in esso. È il momento di chiedere il profitto.
Farà il 100% all'anno senza perdere soldi? Qual è la solita protezione stoploss lì?
Sì, è probabilmente la media, tenendo conto della riqualificazione periodica?
se si scelgono i mercati persistenti e li si chiude sulle stronzate delle notizie, forse più
fermarsi, bene.
Ma nel complesso, ti sostengo. Così tanto tempo e sforzi messi in campo. È il momento di esigere un ritorno dalla NS.
Non sono sicuro di quanto tempo e sforzo valga la pena) ma in termini di acquisizione di alcune conoscenze sulle reti neurali, va bene).
Ho inventato un'inversione di un ordine di emergenza (con aumento di volume, che porta al pareggio). Sembra lottare per il deposito, ma non è molto stabile. Il mercato lo conquista durante i periodi piatti, dove l'ordine di emergenza manca di volatilità sulle barre. Naturalmente, possiamo eseguire 100 iterazioni, ma l'inversione è costosa. Se il prezzo si sposta dal prezzo aperto dell'ordine di emergenza di 10 punti nella direzione sbagliata (viene impostato un passo), l'ordine di emergenza viene chiuso e ne viene aperto uno nuovo al suo posto. Il compito è semplice - catturare la seguente direzione del prezzo, si muove su e giù all'interno della barra prima che la barra vada su o giù... Ma in generale è meglio di un solo ordine di emergenza da lanciare, anche se il contrario a volte fa più male che se l'EA chiude 1 ordine di emergenza se il drawdown è aumentato dopo che è stato aperto... Tuttavia, il punto è che se l'ordine di emergenza ripetuto non ha successo, il deposito subirà delle perdite e l'inversione permette al deposito di rimanere a galla più a lungo. L'ho testato per il momento e l'inversione è implementata per grandi depositi da 500 EUR in su. La retromarcia è rilevante per i grandi depositi - 500 EUR, ma per quelli piccoli - li mangia semplicemente e guarda con sospetto: "Dove sono i soldi?)
Sì, questo è probabilmente nella media, tenendo conto della riqualificazione periodica
se i mercati sono persistenti e si chiudono a tutte le notizie allora forse di più.
stop, bene
X2 per l'anno con un rischio minimo di perdita dell'investimento è un successo!
Tutto il resto è un gioco di affondamento in cui solo la data dell'affondamento rimane sconosciuta. Questo è tutto per i giocatori, e agli uomini d'affari seri piace il reddito stabile, e per loro quello che ha fatto la % di ritorno di X2, X3 dal tasso di deposito bancario è un finanziere figo.