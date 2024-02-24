L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 919
Lo stesso, ma il passo inverso è già 20 pips. Sto testando da maggio a maggio per l'anno, ma nella prima decade del 2018 inizia tutto. Ora sono a metà del periodo e sembrano essere OK - depo 100 euro, 5% drawdown per attivare l'ordine di emergenza e poi inversione di direzione del prezzo catture. Ma anche questo sistema sta perdendo, solo le impostazioni raccolte. Ahimè. Anche se sta perdendo meno frequentemente.
Aggiornerò l'Expert Advisor questa settimana, forse questa idea sarà utile a qualcuno. Dovrei anche menzionare il cambio di strategia, è una cosa figa, ma non sono riuscito ad implementarlo in modo tale che valuti la redditività di 1 trade per gli ultimi 10 trade per esempio, i miei calcoli sono medi e il deposito è quasi perso prima che il cambio di strategia scatti, anche se posso certamente giocarci. Prendo il profitto della storia dell'EA e lo divido per il numero di trade nella storia. Questo coefficiente (rapporto) al valore < TakeProfit/3 attiva il cambio di strategia. Lo divido per tre perché i contrordini - come regola, un EA deve fare 3 trade per ottenere il TakeProfit. Se il trade era basato su contro-ordini, sarà basato su 1 ordine. E viceversa. Utilizzando questo tipo di componenti aggiuntivi, voglio aiutare il mio Expert Advisor a non perdere denaro, poiché non è stabile nei guadagni.
Tenda. E ancora una volta sul flotsam fuso. 26/09/2017. Solo le barre in piano sono diventate un po' più grasse, ma non abbastanza per prendere l'inversione... Ci max 50-100 pips sono. La retromarcia mangerà probabilmente il deposito. Ora imposterò un passo di 100 pips e vedrò cosa succede. E cosa succederà - l'Expert Advisor è sparito. Non posso permettermi di tirare 100 punti in una direzione sbagliata con un deposito di 1000 punti al lotto 3... In generale, il mercato non può essere imbrogliato )) Conosce i suoi affari.
A proposito, ho dei pensieri su questo scenario di mercato, mettiamolo alla prova :)
Un deposito di 10.000 euro ha superato la zona piana. Sono bastate 7 inversioni su 15 possibili. Il deposito è sceso molto, ma non sta scendendo. Heh. Questo è forte. È ancora nel tester, un test molto lungo, anche se il periodo è solo di 1 anno.
Se non ti dispiace, per favore mandami un set di predittori e un obiettivo di training/testing per NS o scaffolding - solo un file di testo. Voglio capire se sono storto io o se lo strumento è muto.
Aleksey fare un progetto aperto - caricare i file su YandexDisk e la gente raccoglierà, soprattutto con suggerimenti))). Altrimenti gli innovatori locali sono tutti sparsi negli angoli con i loro sistemi di trading, e tutto il lavoro sotterrato fino a tempi migliori. Niente è chiaro, solo una cortina fumogena. Penso che sia il momento di mandare la squadra 'A' a Max prima che voli via in Australia. Sono interessato per un motivo).
Insegna a Max come invertire i segnali TS :)
È rigorosamente in deficit, mentre lo scambio del contrario sarebbe in più.
Puoi insegnargli o no... Le persone testarde non capiscono mai le nuove conoscenze purtroppo...
Insegna a Max come invertire i segnali TS :)
È rigorosamente in posizione negativa quando scambia sul contrario.
Sulla sterlina è una versione diversa, è un test.
Lo riallenerò la prossima settimana e vorrei vedere che tipo di deviazioni ci possono essere per non rovinare tutto sul serio.
E per evitare che questi grandi investitori vi impicchino per le vostre coxe..... :-)