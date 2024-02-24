L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 911
Te l'ho detto, ero un venditore di software quando c'era la domanda, quindi sono tornato al mio modo di fare le cose... Ma quello che ho fatto e che ho ottenuto da Mishekov era una schifezza e consisteva nell'imparare la griglia per un breve periodo di tempo (due o tre mesi) sull'AOI se la memoria non mi inganna, voci multivaluta. Era un'impresa da pazzi...
Di chi stai parlando adesso?
Amico, non riesco a trovare quella foto. Credo che sia su un disco portatile. Lo posterò più tardi perché è da un po' che ci penso e ne parleremo... ...come si dice...
Dove posso leggere come viene fatto internamente il preapprendimento? Pensavo che solo quelli bayesiani fossero bravi nel preapprendimento
Come nell'addestramento iniziale, solo che invece di una rete neurale con pesi iniziali usiamo un modello già addestrato. Questo è di solito quello che usiamo nell'allenamento.
callback_model_checkpoint("checkpoints.h5"),
Dai un'occhiata a
Buona fortuna
Senk!
Nessun problema. Buttalo dentro... Basta essere avvertiti che l'obiettivo deve essere bilanciato...
Cosa intendi per equilibrato? Non so come valutarlo.
Mentre cercavo una foto, ho trovato un segnalibro su "The Lab". Ora è aperto per qualche motivo e questo è quello che ho scoperto. Porca puttana... Trickster, si scopre che sei un mercenario. Per qualche ragione, ho pensato che fosse lì che stavo parlando con te. Ma non ti vedo nella lista dei partecipanti..... Hmm..... dove ci frequentavamo, se mai l'abbiamo fatto. Sto parlando dei tempi passati....
Cosa significa essere equilibrati? Non so come valutarlo.
Il numero di zeri e di uno dovrebbe essere uguale. Ma non è necessario. È importante che i dati siano in ordine cronologico. Quelli in basso sono i più recenti. Andiamo... in attesa ...
Non ho affatto un numero uguale, perché TC non si aspetta di guadagnare su ogni starnuto. Nel file la colonna 1-2 è informativa, 3 e 4 sono due obiettivi indipendenti e il resto sono predittori per loro.
Ma ho trovato questa foto nel laboratorio. A destra c'è Leonid Velichkovsky e a sinistra Steve Ward, creatore dell'ormai defunto Neuroshell Trader. Spero che ai partecipanti alla foto non dispiaccia che la pubblichi. Sullo sfondo, sul muro c'è il primissimo NeuroShell. Leonid è andato all'ufficio americano e ha avuto una foto al suo arrivo. L'ultima data del posto di laboratorio risale al 2010. A quel punto l'attività dei partecipanti era diminuita ed era diventata morta.
Ecco dove voglio arrivare. A livello del 2010, lo sviluppo di NS non era quello che è ora. Il campo dell'IA è andato molto avanti negli ultimi anni. Sì, le reti in NS sono state terribilmente sovrallenate e la qualità dei modelli è stata o meglio non è stata affatto. In tutti gli anni in cui ho usato NS non sono mai stato in grado di ottenere un risultato decente. Leonid era l'unico utente del NSh con licenza, e costava 2500 rubli Bakinsky. Ma l'interfaccia e le possibilità che forniva ai commercianti erano una svolta. Il trading in CS non era fatto in modo casuale come in MT, ma da intere serie di indicatori. Non c'era bisogno di essere un programmatore per 3-4 minuti per creare una strategia di trading basata sull'indicatore dall'indicatore all'infinito. Ed è stato fatto tutto con un mouse. Questo è ciò di cui abbiamo bisogno. Esattamente il programma del trader. Quindi qui.....
E ora immaginate se lo facciamo rivivere, ma includendo gli ultimi progressi nel preprocessing, nuovi modelli e metodi di apprendimento che non portano a overfits. In generale, fare un programma di trading con un potente apparato di nerocet... Questo sarà un'esplosione nel mercato del software, perché è facile da capire e non è necessario essere un programmatore. I ponti e i datalink sono già stati creati per inviare segnali al terminale.
Il programma è MOLTO buono, l'unica cosa che mancava era un buon blocco di allenamento per le reti, la pre-elaborazione dei dati, ecc. Penso che i commercianti l'avrebbero apprezzato e l'avrebbero adottato.
Potrei sbagliarmi, ma il programma ha cessato di esistere dopo la morte di Steve e dato che si stava riqualificando ferocemente non è stato ben accolto dalla comunità commerciale....
1. Nel pacchetto darch(v0.12.0) il finetuning può essere fatto più volte su un nuovo lotto di dati. Per quanto tempo questo funzionerà non è stato testato.
In Keras/tensorflow tutti i modelli sono allenabili, e da qualsiasi fase di allenamento precedente. Naturalmente, i risultati intermedi della formazione devono essere salvati.
Grazie.
2. Che tipo di gioco volete cambiare i parametri di apprendimento e quali? Cos'è la ricottura manuale?
Buona fortuna
Modifico i parametri di allenamento di un BP standard in base ai risultati dell'allenamento precedente. In sostanza è la stessa cosa della ricottura, ma controllata manualmente.
Non uso i pacchetti NS R, ma non li escludo in futuro. Lavoro con un altro ambiente.