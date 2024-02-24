L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 912
Non ho affatto un numero uguale, perché TC non si aspetta di guadagnare su ogni starnuto. Nel file la colonna 1-2 è informativa, 3 e 4 sono due obiettivi indipendenti e il resto sono predittori per loro.
Questa è una stronzata. Stai davvero inserendo i minuti pieni nel NS. Mi dispiace per te. Non capite l'essenza delle reti neurali. Non è un cassonetto in cui buttare CENTINAIA di rifiuti. Lei lo sa. Carica i dati dell'ultimo mese e non di più, visto che non puoi separarti dalle tue minuzie, e poi vedremo cosa succede...
Capito, il tuo sistema è per i fit su piccoli intervalli di tempo - io sto cercando sistemi stabili su lunghi intervalli di tempo....
Grazie.
Cambiare i parametri di allenamento della BP standard in base ai risultati dell'allenamento precedente. In sostanza è la stessa ricottura, ma controllata manualmente.
Non uso i pacchetti NS R, ma non li escludo in futuro. Sto lavorando con un ambiente diverso.
Esistono metodi genetici, evolutivi, bayesiani per ottenere iperparametri ottimali dei modelli. Affrontarlo corpo a corpo è inutile.
IMHO, naturalmente.
Buona fortuna
Un paio di giorni fa ho parlato con Doc e gli ho detto come stavo valutando il modello. Gli ho detto subito che il modello è stato riqualificato e ho esposto la teoria che se il modello è riqualificato, dovrei invertire i segnali e fare soldi. Era scettico, e personalmente non prendo bene questo approccio. Ma la realtà dimostra che si tratta proprio di questo. Prima della linea blu il periodo di formazione, dopo oggi e cosa vediamo????
Allora perché non ho riaddestrato il modello prima dell'apertura delle contrattazioni di oggi, sapendo che è stato riaddestrato? Ti sto chiedendo ..... Sono venuto sul mercato per fare soldi, non per affermarmi, e non importa se va contro la mia logica o i miei pensieri consolidati......
Pertanto, verso settembre ho intenzione di registrare un video, che sarà interessante non solo per i principianti, ma anche per i veterani, dove spiegherò una serie di motivi per cui non si riesce.........
Capisco, il tuo sistema è per piccoli timeframes - io sto cercando sistemi stabili su un lungo periodo di tempo....
Mi dispiace, ma non esiste una cosa del genere, altrimenti sarebbe stata usata dalla gente molto tempo fa e il mercato avrebbe perso la sua efficacia. I sistemi a lungo termine di solito possono permettersi di andare in drawdown e non c'è garanzia che ne uscirà. Vorrei vederla in quel momento, chiedendomi se lo farà o no. Stronzate, il mercato è in questo momento. Qui e ora.... e gli errori su di esso sono inaccettabili....!!!!
imparare come imparare
Da queste parole deriva che l'addestramento su una grande quantità di dati darà cattivi risultati man mano che il mercato cambia, ma allora come è possibile addestrare un albero primitivo per creare regole per questo enorme campione con un piccolo margine di errore? Casualità?
Il mercato è un lavoro quotidiano e se devo costruire modelli ogni giorno (cosa che ho fatto una volta) continuerò a farlo, perché sono venuto qui per fare soldi, non per mettersi in mostra. I nuovi arrivati e gli slowpokes all'inizio cercano di rendere le loro opinioni una realtà, e voi dovreste al contrario cambiare le loro opinioni in accordo con la realtà. Questa è una delle ragioni per cui non avete successo. Posso spiegarlo molto più chiaramente con un video, che scrivendo tutta questa roba... Forse la parola stampata non ha molto senso per te. Bene... Userò la mia voce :-)
imparare a farlo correttamente.
Fico.
Esistono metodi genetici, evolutivi e bayesiani per ottenere iperparametri ottimali dei modelli. Non è promettente fare questo corpo a corpo.
IMHO, naturalmente.
Buona fortuna
Per una ricottura efficace, la cosa principale è passare al passo successivo (riduzione del passo) dopo il precedente. Altrimenti, potremmo arrivare da qualche parte nel min-max locale, e oltre non uscirà.
Non sono assolutamente d'accordo con te su questo punto.