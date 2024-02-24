L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 908
Vtreat.R.
Grazie.
È qualcosa in R?
Ho provato il mio kit in Rattle - ho selezionato l'apprendimento su tutte le reti, ma alla fine ho ottenuto un errore dopo un sacco di riflessioni
In cicli)).
Ma tutte le combinazioni e i PC saranno contati per ventiquattro ore...
10 predittori, combinazioni 2^10 = 1024.
20 predittori, = 2^20 = 1048576
Questo è il numero di volte che bisogna allenare una foresta/nS.
Non ho fretta... Potrei gettarlo su un computer separato e lasciare che conti da solo.
Ma quale software degno avete?
Vtreat.R
Come posso eseguirlo? Chiamovtrear() e si acciglia.
qualche foto? smettila di parlare di niente, anche tu non ne hai bisogno, lol :)
Non so nemmeno... Doc ha anche dato tutti i codici per MKUL in modo che il modello possa essere usato immediatamente in MT. L'unica cosa che non mi è piaciuta di elmnn è che non importa quante volte l'ho allenato, dà sempre lo stesso risultato su OOS. Quindi, non importa quante volte lo alleno, dà sempre lo stesso risultato :-) Ma il lavoro è appena iniziato e ho bisogno di altri test per avere un verdetto sicuro...
Comunque, va così. Ma è la valutazione per la classificazione dei target dove ci sono solo 0 e 1. Per la regressione è molto diverso...
Come interpretare correttamente il risultato di un modello di foresta casuale - è buono o cattivo?
Sui dati del test (15%)
Ecco perché non ho potuto dividerlo in due file, nessuno può spiegarlo chiaramente :(
Il pacchetto si chiama in modo diverso e ha bisogno di:
libreria(vtreat)
Il pacchetto contiene diverse funzioni, è troppo pigro per aprire la documentazione?
Quindi non ha una shell grafica? Come lo invocate?
Dove trovare la documentazione?
Quindi non ha una shell grafica? Come si invoca una shell?
No. Ma ho scritto uno script che carica tutto in Excel e poi faccio la mia magia lì. Non posso darvi la sceneggiatura perché è il mio cervello.... Beh, ho fatto una bella cosa originale lì. Non so come stimi i predittori, ma il risultato è una tabella molto leggibile per ulteriori analisi... Così via...